Где в Симферополе работают дорожники, какие улицы ожидает ямочный ремонт

В Симферополе бригады дорожников МБУ «Город» продолжают выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия на улицах крымской столицы. Об этом сообщил ИО начальника Департамента городского хозяйства Евгений Маляров. За прошедшую неделю ямочный ремонт дорожного покрытия был выполнен на десяти улицах крымской столицы.

За неделю мы провели фрезерование дороги на улице Киевская и ремонт горячим асфальтом на улицах Богдана Хмельницкого, Железнодорожная и переулке Скрипниченко, – рассказал Евгений Маляров. – Сотрудники учреждения выполнили работы на улицах Балаклавская, Дружбы, Ак-Кая, Гагарина, Объездная, Балаклавская и переулке Трамвайный, где устранили повреждения покрытия проезжей части пневмонабрызгом. Также на улице Самокиша восстановили горячим асфальтом аварийную часть тротуара.

Он также отметил, что фрезерованным асфальтовым материалом были засыпаны ямы на улице Лизы Чайкиной.

Ямочный ремонт — временная мера, позволяющая оперативно ликвидировать дефекты дорожного полотна и не допустить его разрушения в дальнейшем. В данных работах ежедневно задействовано 19 человек и 6 единиц специализированной техники МБУ «Город», – пояснили в администрации Симферополя.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.