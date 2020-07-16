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Где в Симферополе работают дорожники, какие улицы ожидает ямочный ремонт

Где в Симферополе работают дорожники, какие улицы ожидает ямочный ремонт

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 19:48 16.07.2020

В Симферополе бригады дорожников МБУ «Город» продолжают выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия на улицах крымской столицы. Об этом сообщил ИО начальника Департамента городского хозяйства Евгений Маляров. За прошедшую неделю ямочный ремонт дорожного покрытия был выполнен на десяти улицах крымской столицы.

Где в Симферополе работают дорожники, какие улицы ожидает ямочный ремонт

За неделю мы провели фрезерование дороги на улице Киевская и ремонт горячим асфальтом на улицах Богдана Хмельницкого, Железнодорожная и переулке Скрипниченко, – рассказал Евгений Маляров. – Сотрудники учреждения выполнили работы на улицах Балаклавская, Дружбы, Ак-Кая, Гагарина, Объездная, Балаклавская и переулке Трамвайный, где устранили повреждения покрытия проезжей части пневмонабрызгом. Также на улице Самокиша восстановили горячим асфальтом аварийную часть тротуара.

Где в Симферополе работают дорожники, какие улицы ожидает ямочный ремонт

Он также отметил, что фрезерованным асфальтовым материалом были засыпаны ямы на улице Лизы Чайкиной.

Где в Симферополе работают дорожники, какие улицы ожидает ямочный ремонт

Ямочный ремонт — временная мера, позволяющая оперативно ликвидировать дефекты дорожного полотна и не допустить его разрушения в дальнейшем. В данных работах ежедневно задействовано 19 человек и 6 единиц специализированной техники МБУ «Город», – пояснили в администрации Симферополя.

Где в Симферополе работают дорожники, какие улицы ожидает ямочный ремонт

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Где в Симферополе работают дорожники, какие улицы ожидает ямочный ремонт

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