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Глава администрации Ялты Янина Павленко провела расширенный прием граждан
фото: пресс-служба администрации Ялты

Глава администрации Ялты Янина Павленко провела расширенный прием граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 16:05 22.01.2025

Вместе с Яниной Павленко с ялтинцами встретились руководитель Следственного отдела по Ялте СК РФ Максим Богданович и Глава муниципального образования – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.  Всего было рассмотрено 10 обращений. Первым был объемный вопрос жительницы Гаспры по поводу работы управляющей компании «ЮБК Жилсервис». По некоторым фактам будет проведена проверка, в том числе следственными органами. Кроме того, глава администрации Ялты Янина Павленко лично встретится с руководством организации.

На этом частном примере хочу обратиться к жителям других МКД, которые недовольны деятельностью управляющей организации, – её можно сменить, подкрепив желание протоколом общего собрания, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Также проконсультировали многодетную семью по вопросам улучшения жилищных условий. Таким семьям уделяется особое внимание, им положены и квартира, и земельный участок. Что касается конкретного случая – землю обратившиеся получат в ближайшие год-полтора. С квартирной же очередью сейчас идет большая работа – каждое личное дело индивидуально разбирает новый сотрудник администрации с огромным опытом Татьяна Горелова (в прошлом – начальник управления жилищного хозяйства МинЖКХ Крыма).

Продолжаем разбираться с вопросом строительства ИЖС на Горького. Лично была на месте – подъезда к строящемуся дому нет, кроме как через территорию одного из МКД. Местные жители, разумеется, против. Поднимаем документы –готовим повторное обследование территории, после будем действовать согласно результатам, — говорит глава администрации Ялты.

Еще один вопрос – по самовольному переобустройству дорог общего пользования. Мунконтроль отработает на месте.

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Все заявители получили консультации в рамках компетенции, некоторые вопросы могут решиться только через суд. Будет оказано все необходимое информационное сопровождение.

По вопросам записи на прием можно обращаться по телефонам: +7 (3654) 20-57-72 и +7 (3654) 20-57-73 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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