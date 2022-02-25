реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Глава Крыма прокоментировал смягчение противоковидных мер в Республике

crimeapress_news



реклама в крыму
Глава Крыма прокоментировал смягчение противоковидных мер в Республике

Глава Крыма прокоментировал смягчение противоковидных мер в Республике

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:56 25.02.2022

Напомним, Глава Крыма внёс в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» изменения — здесь. Фактически, снимаются все наиболее строгие противоковидные ограничения. Решение Сергей Аксёнов прокомментировал в своем Telegram-канале.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 28 февраля планируется смягчение ряда ограничительных мер, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции. В частности, будет отменена система QR-кодов для посещения торговых центров. С этой же даты отменяются режим самоизоляции для граждан 60+ и пациентов с хроническими заболеваниями, а также рекомендации по организации удаленной работы. С 11 марта возобновляются плановая амбулаторная медицинская помощь, диспансеризация и проведение профосмотров. Дано поручение внести соответствующие изменения в Указ о режиме повышенной готовности, — говорится в комментарии Главы республики.

Указ будет опубликован в ближайшее время на официальном портале Правительства Республики Крым.

Узнайте больше:  Минкурортов Крыма – о помощи туристам

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.