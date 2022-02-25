Глава Крыма прокоментировал смягчение противоковидных мер в Республике

Напомним, Глава Крыма внёс в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» изменения — здесь. Фактически, снимаются все наиболее строгие противоковидные ограничения. Решение Сергей Аксёнов прокомментировал в своем Telegram-канале.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 28 февраля планируется смягчение ряда ограничительных мер, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции. В частности, будет отменена система QR-кодов для посещения торговых центров. С этой же даты отменяются режим самоизоляции для граждан 60+ и пациентов с хроническими заболеваниями, а также рекомендации по организации удаленной работы. С 11 марта возобновляются плановая амбулаторная медицинская помощь, диспансеризация и проведение профосмотров. Дано поручение внести соответствующие изменения в Указ о режиме повышенной готовности, — говорится в комментарии Главы республики.

Указ будет опубликован в ближайшее время на официальном портале Правительства Республики Крым.

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым