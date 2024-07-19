Главный внештатный невролог Минздрава РК о мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в жару

Аномально жаркая погода может оказывать негативное влияние на состояние здоровье крымчан, имеющих риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим, главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики Крым в эфире «Радио Крым» Лариса Корсунская напомнила о том, как сохранить своё здоровье и не допустить опасных для жизни состояний – инсульта и инфаркта.
Такие заболевания как инсульт головного мозга, инфаркт миокарда не являются первичными. Всегда в основе острого нарушения мозгового кровообращения лежит серьезная патология, с которой человек живет достаточно долгое время. В первую очередь, речь идет об артериальной гипертензии. Существует миф, что повышение артериального давления обязательно проявляется головной болью и другими симптомами. Однако, на самом деле, артериальная гипертензия, как правило, бессимптомна. Только во время гипертонического криза, когда резко повышается давление, мы можем почувствовать симптомы: головную боль, учащенное сердцебиение и другие. Человек может жить с повышенным давлением постоянно и не чувствовать этого, но это является крайне опасным для здоровья, — сообщила профессор.
Всем гражданам после 30 лет необходимо регулярно измерять своё давление, особенно это касается пациентов, у которых родители, бабушки или дедушки страдали артериальной гипертензией. Нормой считается диапазон: верхнее давление – 120-130 мм рт. ст., нижнее – 80-85 мм рт. ст.
Если показатели артериального давления постоянно повышены, необходимо с лечащим врачом подобрать комбинированную медикаментозную терапию. Как правило, это одна-две таблетки в сутки. Терапия действует 24 часа, то есть сутки можно не волноваться, что произойдет криз. Спустя два месяца нормальных показателей давления при приеме терапии, можно прекратить постоянный контроль давления, — пояснила врач.
Однако, когда на улице очень жарко, людям с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний нужно снова достать тонометр и постоянно измерять артериальное давление.
В период жаркой погоды в ряде случаев может потребоваться коррекция терапии, но ни в коем случае не нужно менять или прекращать лечение самостоятельно, только под контролем врача. Я рекомендую всем пациентам, принимающим антигипертензивную терапию, обратиться к лечащему доктору и обсудить необходимость коррекции схемы приема препаратов в эти дни, например, мочегонных средств, — отметила главный крымский невролог.
Второй опасный фактор развития инфарктов и инсультов – тромбообразование.
В жару мы теряем огромное количество жидкости, из-за чего наша кровь густеет, и повышается риск формирования тромба. Поэтому объем циркулирующей крови всегда должен быть достаточным, и кровь должна иметь достаточную жидкостную часть. Для этого нам необходимо употреблять большое количество воды – не менее 1,5-2 литра в сутки. Не нужно заставлять себя выпивать сразу большой объем жидкости – носите с собой бутылочку негазированной воды, ставьте на рабочем месте стакан с водой, и делайте небольшие глотки каждые несколько минут, — посоветовала Лариса Корсунская.
Для сохранения здоровья главный внештатный невролог Минздрава Республики Крым также рекомендует придерживаться общих правил – не выходить на улицу в пиковые часы солнечной активности, не заниматься тяжелыми физическими нагрузками в жару, увлажнять кожу и воздух в помещении, носить головной убор, избегать резких перепадов температур, не употреблять алкоголь.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК (фото: Радио Крым)
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