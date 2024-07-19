Главный внештатный невролог Минздрава РК о мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в жару

В период жаркой погоды в ряде случаев может потребоваться коррекция терапии, но ни в коем случае не нужно менять или прекращать лечение самостоятельно, только под контролем врача. Я рекомендую всем пациентам, принимающим антигипертензивную терапию, обратиться к лечащему доктору и обсудить необходимость коррекции схемы приема препаратов в эти дни, например, мочегонных средств, — отметила главный крымский невролог.

Второй опасный фактор развития инфарктов и инсультов – тромбообразование.

В жару мы теряем огромное количество жидкости, из-за чего наша кровь густеет, и повышается риск формирования тромба. Поэтому объем циркулирующей крови всегда должен быть достаточным, и кровь должна иметь достаточную жидкостную часть. Для этого нам необходимо употреблять большое количество воды – не менее 1,5-2 литра в сутки. Не нужно заставлять себя выпивать сразу большой объем жидкости – носите с собой бутылочку негазированной воды, ставьте на рабочем месте стакан с водой, и делайте небольшие глотки каждые несколько минут, — посоветовала Лариса Корсунская.

Для сохранения здоровья главный внештатный невролог Минздрава Республики Крым также рекомендует придерживаться общих правил – не выходить на улицу в пиковые часы солнечной активности, не заниматься тяжелыми физическими нагрузками в жару, увлажнять кожу и воздух в помещении, носить головной убор, избегать резких перепадов температур, не употреблять алкоголь.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК (фото: Радио Крым)