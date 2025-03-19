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Gorlov City: на Бали создается хаб для стартапов и IPO
источник фото: gorlov.city

Gorlov City: на Бали для стартапов и IPO построят хаб

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 23:27 19.03.2025

На Бали создается новая экономическая зона, которая ускорит развитие бизнеса в регионе. Инвестиционный холдинг AAM WWI запускает проект Gorlov City, ориентированный на поддержку локальных компаний и международных корпораций, желающих выйти на рынок Юго-Восточной Азии.

Главная цель проекта — помочь индонезийским компаниям привлекать инвестиции, масштабироваться и выходить на IPO. В Gorlov City создается инфраструктура для стартапов, инвестиционных фондов и технологических компаний, которые хотят получить доступ к рынку региона.

Мы стремимся создать условия, в которых индонезийские компании смогут выходить на глобальный уровень, а международные корпорации — находить здесь новые возможности для роста, — отмечает глава инвестиционного холдинга AAM WWI Алексей Мазниченко.

Сейчас ведется работа над получением налоговых льгот и специальных экономических условий, которые сделают Gorlov City еще более привлекательной площадкой для бизнеса.

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