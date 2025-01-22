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Города Крыма - в топе популярных направлений для отдыха в коттеджах в январе и феврале
фото: pxhere.com

Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в коттеджах в январе и феврале

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:33 22.01.2025

Маленький домик, русская печка, а за окнами «мороз синий-синий». Эта очаровательная картина заложена в культурный код многих наций, где есть «настоящая» зима с холодом и снегом. Главное — чтобы эти климатические особенности оставались за стенами, ведь на вьюгу и морозные узоры так приятно смотреть, сидя у теплого очага коттеджа. Конечно, и сейчас можно заказать дом с русской печкой, можно, с камином. И удобства будут далеко не те, к которым привыкли наши предки, но вот само ощущение — оно остается прежним. Так где же найти зимнюю избушку или коттедж, пока не кончилась зима?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления  для отдыха в коттеджах в январе и феврале 2025 года.   Первое место поделили курорт Шерегеш в Кемеровской области и Сочи,  собравшие по 5% бронирований в коттеджах. На втором месте Кисловодск, на третьем — Ялта  (4% и 3% бронирований в коттеджах соответственно).

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Десять самых популярных направлений для отдыха в коттеджах в январе и феврале:

  1. Шерегеш,  Кемеровская область ― 12063 р. / 3 ночи*
  2. Сочи,  Краснодарский край― 13594 р. / 4 ночи
  3. Кисловодск,  Ставропольский край― 5956 р. / 5 ночей
  4. Ялта, Крым ― 7019 р. /4 ночи
  5. Севастополь, Крым ― 6945 р. /3 ночи
  6. Сортавала, Карелия ― 15322 р. /2 ночи
  7. Осташков, Тверская область ― 13484 р. /4 ночи
  8. Алушта, Крым ― 3322 р. /3 ночи
  9. Каменномостский, Адыгея ― 6950 р. /3 ночи
  10. Железноводск,  Ставропольский край― 4616 р. / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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