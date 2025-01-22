Города Крыма — в топе популярных направлений для отдыха в коттеджах в январе и феврале

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха в коттеджах в январе и феврале 2025 года. Первое место поделили курорт Шерегеш в Кемеровской области и Сочи, собравшие по 5% бронирований в коттеджах. На втором месте Кисловодск, на третьем — Ялта (4% и 3% бронирований в коттеджах соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха в коттеджах в январе и феврале: