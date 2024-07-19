Графики временных отключений электроэнергии в Крыму (по городам и районам) на 19 июля

ГУП РК «Крымэнерго» разместило информацию о временных отключениях электроэнергии на официальной странице в социальной сети ВКонтакте, а также в телеграм – канале Крымэнергоинформ.

ВНИМАНИЕ! Графики отключений на 19 июля текущего года.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА

с 08:00-10:00

г. Алушта (частично), с. В Кутузовка. п. Сатера, с. Рыбачье, с. Солнечногорское, п. Лесной, с. Малореченское, с. Приветное, пгт Партенит, с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.

с 10:00-12:00

г. Алушта (частично), пгт Партенит, с Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.

с 12:00-14:00

г. Алушта (частично), с. В Кутузовка, п. Сатера, с. Рыбачье, с. Солнечногорское, п. Лесной. с. Малореченское, с. Приветное, пгт Партенит, с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.

с 14:00-16:00

г. Алушта (частично), пгт Партенит. с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.

с 16:00-18:00

г. Алушта (частично), с. В Кутузовка, п. Сатера, с. Рыбачье, с. Солнечногорское, п. Лесной. с. Малореченское, с. Приветное, пгт Партенит, с. Лавровое, с. Запрудное, с. Пушкино.

БАХЧИСАРАЙ И БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН

с 06:00 до 08:00, с 14:00 до 16 :00, 22:00 до 00:00

с. Табачное: ул. Вишневая (частично), ул. Сотника;

с. Береговое, с. Песчаное (частично);

с. Вилино: ул.Федько, ул. Ленина (част), ул. Калинина (част),

ул. Севастопольская, ул. Южная, ул. З.Космодемьянской, ул. О.Кошевого, ул. Красина, ул. Кирова, ул. Научная, ул. Тенистая, ул. Евпаторийская,

ул. Чапаева (част), ул. Плодовская, ул. Фурманова, ул. Фрунзе,

ул. Мичурина, пер. Ароматный, ул. Новоселовская, ул. Ленина (част),

ул. Клубная (част);

с. Песчаное (ул. Верхний городок, ул. Ленина, ул. Речная, ул. Бабича,

пер. Садовый, ул. Юбилейная, ул. Комарова, ул. Белоусова,

ул. Бассейная, ул. Приморская);

с. Рассадное; с. Угловое: ул. Ленина (част), ул. Свидерского (част),

пер. Свидерского, пер. Комарова, ул. Космонавтов, пер. Космонавтов, ул. Школьная, ул. Франко (част), ул. Гайдара (част), ул. Ивушкина,

ул. Данилова, ул. Бурнашева, ул. Гагарина (част), ул. Шкребко (част),

ул. Лазо, пер. Лазо;

с. Холмовка: ул.Московская, ул. Григоренко, ул. Гаспринского;

с. Белокаменка, с. Тургеневка, с. Дачное, с. Танковое (част), с. Красный Мак, с. Залесное, с. Ходжа-Сала.

с 02:00 до 04:00; с 10:00 до 12:00; с 18:00 до 20:00 —

с. Вилино: ул. Ленина (част), пер. Тихий, ул. Гагарина, ул. Шевченко,

ул. Клубная (част), ул. Луговая (част) , пер. Почтовый, ул. Брянская,

ул. Тракторная, ул. Гагарина, ул. Дорожная, пер. Солнечный,

ул. Строителей, ул. Вишневая, ул. Космонавтов, ул. Садовая,

ул. Свердлова, ул. Крупской, ул. Луначарского, ул. Котовского, ул. Щорса, ул. Пархоменко, ул. Спортивная, ул. Павленко, пер. Новый, ул. Толбухина, ул. Донецкая, ул. Малиновского, ул. Дзержинского, ул. Комарова,

ул. Ворошилова, ул. Красноармейская, ул. Приходько (Сумская),

ул. Мира, пер. Степной;

с. Табачное: ул. Юбилейная, ул. Сотника (част), ул. Комсомольская,

ул. Сумская, ул. Вишневая, ул. Солнечная, ул. Школьная;

с. Кочергино, с. Маловидное, с. Викторовка;

с 00:00 до 02:00; с 08:00 до 10:00; с 16:00 до 18:00 —

с. Скалистое (частично), с. Трудолюбовка, с. Прохладное.

с. Новопавловка: ул. Севастопольская (част), ул. Новикова,

ул. Обсерваторская;

п. Почтовое: ул. Речная, ул. Ленина, ул. Школьная, пер. Кольцевой,

пер. Садовый, ул. Чкалова (част)

с 04:00 до 06:00; с 12:00 до 14:00; с 20:00 до 22:00 —

с.Тополи, с.Приятное свидание, с.Малиновка, с.Аромат, с. Плотинное, с.Нагорное, с.Богатырь, с.Счастливое, с.Многоречье с.Солнечноселье, с.Высокое, с. Голубинка, с.Нижняя Голубинка;

с 00:00 до 02:00; с 08:00 до 10:00; с 16:00 до 18:00 —

с.Шевченко(част), с.Дорожное, с.Брянское, с.Каштаны

с.Плодовое(частично), с.Растущее, с.Зубакино, с.Стальное;

с 02:00 до 04:00; с 10:00 до 12:00; с 18:00 до 20:00 —

с.Казанки, с. Нововасильевка, с. Заветное, с.Самохвалово,

с. Севастьяновка, с .Почтовое: ул.Совхозная, пер.Совхозный, ул.Гагарина, ул.Виноградная, ул.Чкалова(част.), ул. Урожайная,

ул. Первомайская)

с 00:00 до 02:00; с 08:00 до 10:00; с 16:00 до 18:00 —

с.Тенистое (част.), с. Айвовое, с. Суворово,

с.Угловое: ул.Аграрная, ул.Ленина(част), ул.Свидерского (част), ул.Молодежная, ул.Приморская, пер.Приморский, ул.Комарова, ул.Франко (част), ул.Гайдара(част), ул.Гагарина(част), ул.Шкребко(част), ул.Первомайская.

с 04:00 до 06:00; с 12:00 до 14:00; с 20:00 до 22:00 —

с. Фурмановка, с. Долинное, с.Речное, с.Новенькое

с.Плодовое (частично), с.Ароматное, с.Репино.

БЕЛОГОРСК И БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН

с 00-00 до 02-00; с 04-00 до 06-00; с 08-00 до 10-00; с 12-00 до 14-00; с 16-00 до 18-00; с 20-00 до 22-00:

с. Чернополье: ул. Виноградная, Подгорная, Садовая, Полевая, Шоссейная, Черкасская, Чапаева, 60лет Октября, 60 лет ВЛКСМ, Победы, Родниковая, Степная, Косманавтов;

Кирпичное: ул. Виноградная, Крымская, Садовая;

Кизиловка: ул. Подгорная, Фонтанная, Лесная;

с. Ульяновка: ул. Гагарина, Шоссейная, Садовая, Молодежная, Подгорная, Родниковая;

с. Дозорное: ул. Лесная, Октябрьская, Полевая, Новая, Степная; Черемисовка ул. Молодежная, Пушкина, Чапаева, Чехова;

с. Красная Слобода: ул. Гагарина, Кириллова, Советская, 1 Мая, Горная, Дружбы, Заречная;

с. Поворотное: ул. Горная, Маяковского, Лесная;

с. Горлинка: ул. Заречная, Тополиная;

с 02-00 до 04-00; с 06-00 до 08-00; с 10-00 до 12-00; с 14-00 до 16-00; с 18-00 до 20-00; с 22-00 до 24-00:

г. Белогорск: ул. А. Султан, В. Ибраимова, М. Мамут, Пригородная, население на «Холодной Горе», Луговая, Нижнегорская, Инкубаторная, Лавандовая, Гаховича, пер. Гаховича, Мира, Западная, мкр-н Западный,

18 Мая, А. Абденнановой, Атчапар, Достлукь, Достлик, Карасу-Базар, Сельби, Чадыркермен, Виноградная, Зеленогорская, Новая, Эбасанова.

ДЖАНКОЙ И ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН

с 0:00 до 2:00; с 4:00 до 6:00; с 8:00 до 10:00; с 12:00 до 14:00; с 16:00 до 18:00; с 20:00 до 22:00

с.Солёное Озеро, с.Ермаково, с.Копани, с.Придорожное, с.Столбовое, с.Островское, с. Заветное, с.Пушкино, с.Мелководное, с.Яснополянское, с.Рюмшино, с.Мартыновка, с.Зереный Яр, с.Медведевка, с.Тургенево, с.Передмостное.

пгт Азовское (част),с.Табачное,с.Хлебное, с.Майское

с 2:00 до 4:00; с 6:00 до 8:00; с 10:00 до 12:00; с 14:00 до 16:00; с 18:00 до 20:00; с 22:00 до 24:00

с. Целинное, с. Выпасное, с. Пахаревка, с. Луганское, с. Новокрымское, с.Тутовое, с. Павловка, с. Источное, с.Лазурное, с. Лобаново, пос. Ясное, с. Ударное, с. Ковыльное, с. Пробуждение;

ул. Луначарского, с. Днепровка, с. Мирновка, с. Тимофеевка, с. Калиновка, с. Рысаково с/х потребители;

с. Маслово, с. Овощное, с. Субботник, с. Комсомольское, с/х потребители.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ

20:25 — 22:25 (2 часа через 2)

ул. 2 Гвардейской Армии 63, ул. Больничная 74, ул. Желябова 71/А, ул. Крапоткина 42, 44, 44/А, 46, 47/33, 48, 49, 50, 51, 52/74, 53, 54, 55, 57, 63/А, ул. Репина 4, 4/А, 4/Б, 6, 8, 8/А, 8/Б, 10, 10/А, 12, 12/А, 13/2, 15, 17, 18, 19, 19/А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/А, 27, 28, 29, 30, 30/А, 32, 34, ул. Транспортная 19, 19/11, 21, 23, ул. Дм. Ульянова 43, 43/2, 45, 45/А, 47, 78, 80, 82, 86/А;

ул. Больничная 21, 23, 23/А, 27, 29, 31, 33, 35, 35/70, 37, 37/67, 39, 41, 43, 43/61, 56, 60, 60/А, 62, 62/68, 64/69, 66, 70/А, 72, 76, 78, ул. Вольная 3, 3/А, 26, 28, 30, 32, 34, 36/43, 38, 40/А, 42, 44, 46, ул. Дальняя 12, 20, 22, 24, 26-28, 28/А, 30-32, ул. Партизанская 55, ул. Перовской 1, 3-11, 13-48, 20/А, 26/А, 34/А, 38/А, 50, 53, 55-68, 58/А, 60/А, 62/А, 63/А, 64/А, 71, 73, 73/А, ул. Халтурина, ул. Шмидта 14, 14/А, 16, 18-38, 18/А, 20/А, 35/А, 40, 41, 42/24, 43-48, 44/17, 50, 52, 54, 56, 58, 58/А, 60, 62, 64, 66, ул. 2 Гвардейской Армии 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/А, 37, 39, 41, 43, 47/А, 49, 51, 53, 55, 55/А, 57, 57/А, 59, ул. Желябова 2-10, 12, 14/13, 15-34, 18/А, 18/Б, 22/А, 35/А, 36-41, 43, 44, 44/31, 46, 46/А, 48-65, 48/А, 50/А, 54/А, 69, 69/А, 71, ул. Крапоткина 1-10, 13-37, 15/А, 16/А, 19/А, 22/А, 28/А, 28/Б, 39, 41, 43, 59/72, ул. Немичевых, ул. Пестеля, ул. Рылеева, ул. Сельвинского, ул. Средняя 81/2, 81/А, 83, 83/А, 85, 89, 89/А, 93, 99, 105, 105/А, ул. Гражданская 60, пер. Гражданский 7, 9, 13, ул. Загородняя, 143

21:00 — 23:00 (2 часа через 2)

п-д Малолинейный, пер. Короленко, пер. Кутузова, пер. Лукичева, пер. Театральный, пер. Тесный, пр. Ленина 4, 6, 11-14, 13/А, 14/А, 16, 20, ул. 13 Ноября 2-10, 4/А, 13-20, 18/42, 19/40, 20/39, 22-31, 29/8, 33-42, 33/А, 36/А, 38/А, 44-49, 44/А, 49/34, 51-54, 56, 57, 57/А, 58/А, 58/Б, 59, 59/А, 59/Б, 60, 60/А, 62-72, 65/А, 66/А, 66/Б, 68/А, 68/Б, 74, ул. 8 Марта, ул. Белогубца 2, 5, 7, 8, 8/А, 10/41, 11-28, 14/А, 22/А, 27/33, 30/31, ул. Буслаевых 23, 30, ул. Володарского 36, 36/1, 37/А, 38, 38/А, 40, 42, 43, 45, 47-50, 47/А, 48/1, 49/А, 52, 52/2, 54, 56, 58, 60, ул. Вольная 11, 13, 13/А, 15, 17, 23, 25, ул. Гагарина 2, 4, 6, 6/А, 8, 8/А, 10, 11, 13-15, 15/А, 17-20, 22, 24-32, 25/А, 29/Е, 30/А, 31/А, 32/А, 34, 34/А, 38, 40, 42, 44, 44/А, 46, 48, ул. Гоголя 24, 24/8, 26, 26/13, 28, 30, 30/32, 33-38, 41, 43-46, 48, ул. Демышева 36, 38, 39, 41, 41/А, 43, 43/А, 45-47, 53, 55-73, 61/А, 62/А, 75-80, 75/А, 76/А, 82-91, 84/А, 87/А, 93, 93/А, 95, 95/А, 97/А, ул. Дзержинского, ул. Интернациональная 69, 90, 92, 92/А, 92/Б, 92/В, 94, 96, 98, 100, 106, ул. Колхозная 1-4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/37, 23, 23/44, ул. Коробкова, ул. Короленко 5, 8, 10, 10/А, 12, 14, 16, 16/А, ул. Краснофлотская 8/49, 10, ул. Крымская 42, ул. Некрасова 2/29, 3, 4, 4/А, 6/14, 8/15, 9-11, 15, 15/53, ул. Пионерская, ул. Профсоюзная 2, 3, ул. Рабочая 3-18, 7/А, 8/А, 10/А, 18/44, 23-25, 24/25, 27, 27/А, 28, 30, 31/18, 32-46, 32/А, 33/А, 34/А, 37/А, 39/А, 48, 48/А, 49/1, 50-63, 50/А, 53/А, 54/А, 58/20, 65, 67, ул. Революции 64, 64/2, ул. Русская, ул. Северная 9, 15, 15/А, 17, 19, 21, 21/А, 23, 25, 27, 29/А, ул. Токарева 31/29, 32, 34, 34/А, 35, 35/А, 37, 38, 39/50, 39/А, 40, 40/А, 41, 41/83, 41/А, 44/А, 46, ул. Толстого 1/А, 3, 4, 6-9, 11, 14-18, 23, 24, 26, 27/2, 28-37, 33/А, 39, 41-49, 42/А, 46/А, 50/13, 51, 52, 53/А, 54, 56-59, 58/А, 60/51, 61, 61/А, 63-74, 64/А, 67/А, 67/Б, 69/А, 76, 78, ул. М.Тореза 1/45, 3, 4/32, 5, 8/А, 9, 11, 13, ул. Л.Украинки 3, 5, 9, 9/2, 11, 13, 15, 15/А, 17, 17/А, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39/А, 41, 41/А, ул. Дм.Ульянова 1/А, 3, ул. Федько, ул. Чекиста Галушкина 1/21А, 5/А, 8, 8/А, 14, 16, 18, 20, 20/А, ул. Чехова 2/25, 3-9, 4/А, 7/А, 8/А, 11-13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 41/20;

21:50 — 23:50 (2 часа через 2)

ул. Конституции 27,29,21 ул. Мичурина 18,20 ул. Островского 40,42 ул. Тимирязева 25-30 ул. Чапаева 29,29/31,29/А,31 ул. Черноморское шоссе 3,3/А,7/А,8,17/А

ул. Молодежная 2-4, ул. Г. Десантников 1-25, ул. Морская 1-13

22:30 — 00:30 (2 часа через 2)

п-д 9 Мая, п-д Новоселовский 13/20, 16, 17/18, 18, 20, 22, 24, 26, 28; п-д Серова, пер Блюхера, пер Мирный, пер Островского, пер Тимирязева, ул. 60 лет Октября 15, 16, 18, 14, 20, 14/А, 18/А, 21-24, 22/А, 28, 26, 4, 6, 6/А, 8, 8/А, 12; ул. 9 Мая 1, 1/Г, 2/13, 3, 3/А, 4, 4/А, 5-18, 7/А, 19/23, 20-25, 26/2, 27-30, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; ул. Конституции 42, 44, 46, 48, 48/А, 50/33, 54, 56, 58, 62, 64, 3, 5, 32, 34, 30, 36, 19, 40; ул. Космодемьянской (Зои), ул. Матросова, ул. Мирная, ул. Мичурина 3, 5-8, 7/А, 10/А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39; ул. Новоселовская, ул. Островского 1, 3, 3/А, 5, 7-10, 10/А, 12-29, 19/А, 21/А, 26/А, 27/А, 31, 37, 39, 41; ул. Первомайская 29, 5/2, 5/А, 7, 15, 17, 25; ул. Серова 34/10, 1/19, 2/21, 3-15, 3/А, 5/А, 7/А, 14/А, 15/32, 16/34, 17, 17/33, 18/35, 19, 20, 21/10, 22/12, 23, 23/7, 24/9, 25-30, 31/8, 32, 36/11, 38, 42/17, 42/7, 44, 44/2, 46, 53/9, 55, 55/А, 56, 56/11, 58; ул. Тимирязева 3, 4, 6, 7, 11, 13, 13/А, 15, 15/А,17/8, 19, 21, 23/60, 43; ул. Чапаева 1, 3; ул. Якира, ул. Интернациональная 99, 101, 103, 105, 107, ул. Токарева 67, ул. Фрунзе 44, 46, 48, 50, 50/107, 52

23:00 — 01:00 (2 часа через 2)

Исмаил-Бей, мкрн «Спутник-2», п. Новый, СТ Авиатор, СТ Дружба

19:50 — 21:50 (2 часа через 2)

пр. Победы 55, 55/А, 57, ул. 60 лет ВЛКСМ 32, 36, ул. 9 мая 53, 55, 67, 67/А, 69, 69/А, 71, 71/А, 73, 75, 77, 79, ул. Интернациональная 132, 132/А, 134/А, 134/Б, 134/В, 138

ул. Интернациональная 140, 140/1, 140/2, 140/3, 144, 146, ул. 60 лет ВЛКСМ 26/А, 26, 28

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ

с 00:00 до 02:00, с 04:00 до 06:00, с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00:

ул. Дальняя 12, 3-9, 13-2; ул. Правды 8-46,54; ул Марсовая 2а-46,7-9,4-16,1-3; ул. Русская 16-30, 15-29; ул. Лучевая 54-74,57-71; ул. Ноябрьская 2-14, 1-33; ул. Генерала Львова 4-22, 3-27, 29; ул. Переясловская 34-52, 23, 37; ул. Воловодова 29, 28-42, 35-51; ул. Состровского 53-105, 90, 108, 99; ул. Франко 18, 42; ул Ушинского 48; ул. Правды 52, 56, 64, 70, 72; ул. Карташова 66-68; ул. Кутузова 30-42, 27-41, 12-24, 11-23; ул. Русская 4-12, 3-11; ул. Украинская 4-12, 3-11; ул Дружбы 4-22, 3-19; ул. Лучевая 52-54, 47-49; ул. Толбухина 16-20, 9-25; ул. Переясловская 2-26, 3-19; ул. Гагарина 106-120, 92-96, 16, 59-103, 4, 105-123; ул. Широкая -19-29; ул. Приветная 2/3-8 , 3-9; ул. Киевская 52-106, 47-49; ул. Карташова 4; ул. Володарского 6-18, 3-27; ул. Лучевая 46, 48/40; ул. Прокопьева 28а-38, 29-43; ул. Франко 8-10, 16; ул. Мачтовая 4-22, 3-33; ул. Воловодова 4-24, 1-99; ул. Горького 4-14, 5; ул. Гагарина 3, 32 (корп 1, 2) ; пер. 2й Портовый 2-8, 1-5; ул. Кирова 53-57, 61, 93, 95, 99 , 80-106, 139, 149, 74, 76; ул. Прибойная 2-6, 5, 15; ул. Буденного 19, 21, 22, 24, 28, ул. Блюхера 3; ул. Буденного 20, 26, 30, 32; ул. Ворошилова 1-5; ул. Херсонская, ул. Одесская, ул. Новороссийская, ул. Буденного 3, 5, 10, 11, 12, 9, 15, 7, 4, 8, 6, 13, 15, 17, 23; ул. Ген.Петрова 6, 8; ул. Ген. Петрова 10, 12, 14, 3, 16, 18, 20; ул. Сморжевского 3; ул. Кирова 121, 119, 103 107; аптека, школа, автостоянка, инспекция связи ул. Сморжевского 1;

пос. Аджимушкай: ул. Парахина 2-36, 15, 7а, 11а, ул. Коммунаров 1-27, ул. Мокарова 29-8, 1 -3, ул. Парахина 4-6, 40, 72, ул. Коммунаров-31-47, 34а-46, 34б, 56-48, ул. Данченко 4, 51, 3/29, 15/33, ул. Металлургов 4-16, 17-38, ул. Тельмана 6, 6а-8, Школа, Медпункт, Библиотека, магазин, ул. Коммунаров-51-87, 56-48, 51-87, ул. Макарова 10, 44-64, 7-25, ул. Коммунаров 2-4, 10-36/2, ул. Мальченко 2-36, 1-30, ул. Пешерная 1, ул. Бурмина 18-20, 19, 23-27, 3-13, ул. Аджимушкайская 6, 26, 3-33, 2-8, 3-9, ул. Обороны 2, 8, 3-9, ул. Краснопартизанская 4-24, 1-51 ул. Донченко 10-26,15а-31,Быт 3 кат пос.Аджимушкай ул. Чебаненко 2-62, 1, 47, Царский курган, ул. Ягунова 4-20, 1-31, 2 ул. Курганская 2-26, 1, 21 ул. Карпекина 1-21, Магазин, ул. Парахина 96-118, 3-31, Пер. Парахина 14-22, 11-13а, 5, 2-4, ул. Видная 1-1а, 16, 3-7, ул. Мачтовая 5-9, 1-3, 4-22, 3, 23, 4-6, 8,3 2-46, 27-37, ул. Пещерная 2-30, 3-31 Мемориал » Аджимушкай», ул. Ягунова 42, 49, 39, 35, ул. Чайкина 4-26, 2-27, ул. Коммунаров 123, 64-82, 89-121, 125-131, ул. Парахина 126, 55-43, 2-12, 3-11, ул.Восточная 1 ул. Пажарского 6, 78, 1-13, ул. Резаная 17-38, ул. Спартака 30-32, 9-17;

с 02:00 до 04:00, с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, 22:00 до 0:00:

ул. Мирошника 1, 3Б, 2а, 5, 6, 8, ул.Полевая 2-18, 3-19, ул.Гайдара 1а, 15, 17, ул. Мирошника 26, 10,12, 15, 14-18, 20-22, 5-53, Пер. Первомайский 4а-20, 11-19а, ул.Бодни 2-34, 1-49а , ул.Лермонтова 2-22, 3-15, Пер.Малый (Школьный) 2-16а, 3-15, Пер.Кирпичный 2-16, 1-21, ул.Королева 16, 13-31, 24-30, ул. Разъездная 7-29, 22, ул.Братьев Стрижевских 38, ул. Керченская 30, ул. Выгонная (Елизарова) 38-60, 4-36, 3-19, Пер.1 Выгонный 3, 5, Пер.2 Выгонный 2-10, 1а-3, ул.Андреюшкина 2-14, 3-13а, ул. Перекопская 2-14, 1-13а, ул. Братьев Хрони 2, 3, ул.Симферопольская 1-9, ул. Глинки 20а, ул. Шевякова 66-80, 79-119 ,84-172, 121-139, ул. Разъездная 31, ул.Стрижевских 4-38а, 1-41, ул.Сельская 4-34, ул.Полевая 24-32, 21-35, ул. Левина 6-30 , 3-45 ,34, ул. Красногвардейская 4-40 , 1-41, Пер. Красногвардейский 2, Пер. Перекопский 4-22, ул. Керченская 2-24, 1-31, 41, ул. Перекопская 32-52, 31-51, 30, 16-28, 11-29, 15, ул. Котовского 40-40а, 32, ул.Симферопольская 2-40, 11-49, ул. Попова 2-44, 1-39, ул. Глинки 10,15, 17, ул.Тополевая 25а, 29, 12-16а, 13-17а, ул.Братьев Хрони 4-54, 5-59, ул. Андреюшкина 44-60, 43-71, ул. Огородная 24-66, 19-35, 4-22, 5-17, Пер. Огородный 6-12, 3-13, ул.Тополевая 3-7, ул.Глинки 2а-8, 1-7, Пер. Андреюшкина 2-12, 1-13, ул. Андреюшкина 16-42, 17-41, ул. Котовского 6-26, ул.Интернациональная 2-18/36, 1а-7, ул.Выгонная (Елизарова) 72-74, 39, 41, 68, 70, ул.Тополевая 38-44, 39, ул.К.Либкнехта 2-34, 2/149, 1/147, 1-43, ул. Котовского 58, ул. Волжская 1/143-51, 2/145-48, ул. 5 Продольная 149-157, ул. Шевякова 151-155, 1/157, Пер. Гвардейский 4-18, 3-11, 20-40, 13/21-19, Пер.Каховский 4-8, 3-15, Пер. П.Ангелиной 2-32, 3-35, ул.Фрунзе 8/34-30, 9/32-23, Пер.Ломаный 24, Пер.Алебастровый 12-22, 13-19/2, Пер.Ломоносова 4-14, 3-21, ул.Красногвардейская 40, 43, ул.Левина 45а, ул. Пограничная 2-36, 1-37, ул. Юности 2-34, 1/37-33, 34а, ул. Полевая 38, 39, ул. Счастливая 2/40-34, 1-19 ул. Баумана 2-8, 1-11;

Район 7 Ветров -ул. Ульяновых 1б, ул. Поветкина 16, 20, 26, 22, 18, 24, 27, ул.О.Кошевого 25, 26, 24, ул. Осипенко 2 Пром — Школа, Лодочный Причал , Столярная мастерская, ул. Нижнеприм 26, ул. Ульяновых 2 ( в, б, е, ж), 1, 3, ул. О. Кошевого 18, 19, 20, ул. ул.О.Кошевого 7/9, 16;

ул. Клинковского, ул. Орджоникидзе 49, 60, 43, 47/11, 45а, 45, 62/19, 56,5 4/20 , ул. Нестерова 10,11/47, 13-17, ул. Толстого 64/18, ул. Черняховского 49, ул. Победы 12, 14-24/54.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

с 21:00 до 23:00; с 03:00 до 05:00; с 09:00 до 11:00;

с 15:00 до 17:00

с. Синицыно: ул. Ласкина, Карташова, Калинина, Курякова, Гоголя, Тельмана,

Евдокимова, Юбилейная, Советская;

с. Красновка; с. Яркое Поле: Комсомольская, Зеленая, Солнечная, Степная, Шевченко,

Полевая, Урожайная, Первомайская, Заречная, Фрунзе, Садовая;

с. Владиславовка;

с 23:00 до 01:00; с 05:00-07:00; с 11:00 до 13:00;

с 17:00 до 19:00

улицы: Ленина, Виноградная, 2-я Дачная, Стамова, Фонтанная, Коммуны,

Крупская, Спартака, Речная, Суворова, Партизанская,

Воровского, Октябрьская, Островского, Шевченко, Пролетарская, Б. Стояновых,

Грина, Советская, К. Либкнехта, переулки: Дачный, Логвинова,

Свердлова, Короткий, Пионерский; тупик Дачный;

с 01:00 до 03:00; с 07:00 до 09:00; с 13:00до 15:00; с 19:00 до 21:00

п. Кировское: ул. Восточна, Фрунзе, Вокзальная, Шевченко, Советское Шоссе,

Р. Люксембург, Горького, Комарова, Юбилейная, Абденановой, Западная,

Якутская, Авдет, Сувбаши, Яны-Дунья, Бирлик, Азатлык, Сахарова.

с. Изюмовка: ул.Новая, Виноградная, Шоссейная, Калинина, Водохранилище,

Интернациональная, Южная;

с. Отважное; с. Ключевое; с. Первомайское: ул.Парашютная;

с. Яркое Поле: ул. Энтузиастов, Новоселов, Высоцкого, Десантников, Степная;

с. Новопокровка; с. Васильковое; с. Кринички; с. Абрикосовка: ул. Ленина, Курская;

с. Бабенково: ул. Сумская, Молодежная, Трудовая, Южная, Западная,

Кооперативная, Северная, Крымская, Заречная, Луговая.

с. Матросовка.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

16:22-21:20; 03:20-05:20; 11:20-13:20

с. Ленинское; с. Прямое; с. Звездное; с. Краснознаменка; с. Симоненко; с. Трактовое; с. Рогово; с. Тимошенко;

с. Дубровка; с. Машино;

21:20-23:20; 05:20-07:20; 13:20-15:20

пгт Октябрьское: ул. Комсомольская; ул. Украинская; ул. Горького; ул. Толстого; ул. Чехова; ул. Гвардейская; ул. Гоголя; пер. Степной; л. Кондрашина, 2-56;

с. Амурское

с. Искра, с. Новозуевка

23:20-01:20; 07:20-09:20

пгт Октябрьское (част.): ул. Тельмана, ул. Ф. Соловья, ул. Калинина, ул. Кирова, пер. Кировский, ул. Курчатова, ул. Мичурина, пер. Железнодорожный, ул. Маяковского, пер. Лесной, пер. Водопроводный, пер. Полевой, ул. Кондрашина, 10-23; ул. Карла Маркса, 1-49 (нечет), 2-28 (чет.); ул. Тяговая Подстанция;

с Новоалексеевка, с. Цветковое

01:20-03:20; 09:20-11:20

пгт Октябрьское(част.)

с. Пятихатка(част.), с. Менделеево, с. Курганное, с. Заречное

КРАСНОПЕРЕКОПСК И КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН

с 02:00 до 04:00, с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00 – с. Пятихатка: ул. Северо-Крымская, ул. Фрунзе, ул. Новая, ул. Школьная, ул. Киевская;

с. Суворово: ул. Октябрьская, ул. Калоева, ул. Бережного, ул. Гагарина;

г. Армянск: ул. Генерала Корявко 23-35.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

с 23:00 до 02:00; с 05:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00

с. Глазовка, с. Осовины, с. Юркино (554 абон.); СТН «Аджимушкаец»;

с 2:00 до 5:00, с 8:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00 — с. Войково

с 23:00 до 02:00, с 5:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00 — с. Бондаренково, с. Курортное, с. Войково

с 23:00 до 02:00, с 5:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00 — Ленино(частично)

с 2:00 до 5:00, с 8:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 — Белинское, с. Новоотрадное (частич.), с. Белинское

с 2:00 до 5:00, с 8:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 — с. Ивановка, с. Приозерное с. Горностаевка, с. Фонтан, с. Ленинское, с. Новониколаевка с. Пташкино, с. Прудниково, с. Марфовка, с. Новоселовка с. Марьевка, с. Вязниково, с. Борисовка, с. Заветное, с. Яковенково, с. Костырено, с. Набережное.

НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН

с 01-00 до 03-00; с 05-00 до 07-00; с 09-00 до 11-00; с 13-00 до 15-00; с 17-00 до 19-00:

с. Желябовка: ул. Заречная, ул. Юбилейная, ул. Жукова, ул. Украинская, ул. 60 лет СССР, ул. Путевая, ул. Дружбы, пер. Набережный, ул. Набережная, ул. Тренёва, ул. Гагарина (частично), ул. Первомайска (частично), ул. Желябова, ул. Центральная (частично), ул. Садовая (частично), ул. Крымская, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Солнечная;

с 01-00 до 03-00; с 05-00 до 07-00; с 09-00 до 11-00; с 13-00 до 15-00; с 17-00 до 19-00:

с. Ивановка, с. Заречье, с. Кукурузное, с. Тамбовка, с. Тарасовка, с. Желябовка: ул. Гагарина (частично), ул. Первомайская (частично), ул. Садовая (частично), ул. Южная, ул. 40 лет Победы, ул. Центральная (частично), пер. Мира, ул. Придорожная, ул. Мира, ул. Зеленая.

с 23-00 до 01-00; с 03-00 до 05-00; с 07-00 до 09-00; с 11-00 до 03-00; с 15-00 до 17-00; с 19-00 до 21-00:

с. Садовое, с. Косточковое, с. Фрунзе, с. Приречное, с. Серово, с. Жемчужное, с. Пены, с. Дрофино, с. Стрепетово, с. Ястребки.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

с 0:00 до 2:00, с 4:00 до 6:00, с 8:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00 с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00:

с. Левитановка, с. Калинино, с. Гришино, с. Фрунзе.

с 2:00 до 4:00, с 6:00 до 8:00, с 10:00 до12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 22:00, с 22:00 до 0:00:

с. Войково ул. с. Дмитриево, с. Черново, с. Свердлово, с. Дмитровка, с. Ровное, с. Панфиловка, с. Сусанино.

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН

В связи с проведением внеплановых работ в электросетях, с целью сохранения целостности энергосистемы Республики Крым, 19 июля 2024 года будут происходить отключения электроснабжения, ориентировочно на 2 часа, поочередно.

1 очередь: с. Славянское, с. Стерегущее, с. Аврора, с. Огни, с. Кукушкино, с. Орловка, с. Котовское, с. Рылеевка, с. Славное.

2 очередь: с. Ручьи, с. Камышное, с. Коммунарное, с. Федоровка, с. Огороднее, с. Максимовка, с. Кумово.

3 очередь: с. Новоселовское, с. Северное.

САКИ И САКСКИЙ РАЙОН

с 22:00 до 24:00 — Суворово, Каменоломня, Дачи , Победное, Лиманное Известковое, Спутник-1, Спутник-2;

с 06:00 до 08:00 – Столбовое, Лушино, Кольцевое, Огневое, Вересаево, Желтокаменка, Нива;

с 10:00 до 12:00 – с. Зерновое, Водопойное, Низинное, Сизовка частично;

с 14:00 до 16:00 – с. Ильинка, Луговое, Сизовка частично;

с 20:00 до 22:00 – с. Луговое, Карьерное, Рунное, Глинка;

с 00:00 до 02:00 – с. Долинка, Листовое, Журавли, Охотниково, Орлянка, Громовка;

с 04:00 до 06:00 – с. Лесновка, Шелковичное (частично), г. Саки (частично);

с 08:00 до 10:00 – с. Уютное: ул. Вольная, Гагарина, Горького, Евпаторийская, Крымская, Ленина, Мира, Новая, Петра Николаева, Садовая, Терешковой, пер. Степной;

с 12:00 до 14:00 – с. Поповка.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ

С 16:00 до 19:00

ул. Кипарисная, ул. Янтарная, ул. Дмитрия Ульянова, ул. А.Тейфук, ул. Грибная, ул. Звездная, ул. А.Джеппера, ул. Целинная, ул. Заводская, ул. Залесская, ул. Степная, ул. Данилова, ул. Альминская, ул. Береговая, ул. Балтийская, ул. Озерная, ул. Опытная, ул. Оранжерейная, ул. Севастопольская, ул. Дм. Ульянова, ул. Аральская, ул. 60 лет Октября, ул. Гавена, ул. Русская, ул. Зенитная, ул.Тюленина, 60-81, ул.Хохлова, 88-130.

С 18:00 до 20:00

ул. Трансформаторная, 6, ул. Аллейная,2-26,3-29,28-30,9,31 ,ул. Южная,12,29-59,1-23, ул. Авиационная,58-68, ул. Стадионная,30,47-53,1-47, ул.Каховская,2-14,1-5, ул.Лексина, 8-10,1-5,7a, 12-38,11а/2а,11-41,43, Переулок Поселковый,44-8,1-9,2-4, ул. Металлистов,2-34,1-37, Переулок Городской,14,9-15,2-6, ул.Парижская,2-20,1-15, ул.Поселковая,2-18,1-29, ул. Индустриальная,30-32,43-65,34-48,67-77, ул.Аллейная,1, ул.Загородняя,2-12,1-17, ул.Украинская,28-62,37-75, ул.Элеваторная,93-123,127, Переулок Нижний,2-24,53-57, Генерал Васильева, 2-20, 24-30, Трансформаторная 10, 3, Заречный переулок 24-28, Складская 2-24, 1-19, Элеваторная 2, Нижняя 12-28, 13-37, ул.Чешмеджи,2-24,1-21,26-36,23-33 ул.Дертколь,2-22,1-23,24-36,25-35 ул.Тав-Даир,2-12,14-24, ул.Аджи-Эли,2-16,1-19,20-30,15-25, Пер.Дертколь,1-11 ул. Буюк-Яшлав, 2-20,1-21 ул.Дертколь,36-48 ул.Дерекой,2-20,1-19ул.Тав-Даир,1-19 ул.Къарагъач,2-22,1-21 ул.Къалымтай,2-22,1-21 ул.Армутлыкъ,2-22,1-21,23 пер.Армутлыкъ,2-16 ул.Кок Козь,11ул.Фотисала,27,39, ул.Ак-Мечеть,10-16,11-15, ул.Алма-Так,26,23, ул.Ак-Меджит,4,23,25,32ул. Маршала Жукова,22, ул.Мерхамет,50, ул.Ш.Алядин,44,23 ул.Къаралез 20,30 ул.Уркуста,19, ул.Булганак,5, ул.Мерхамед, 1 ул.Мисхор,20,4, ул.Коктебель,1, ул. Маршала Жукова, 15,40, ул. М.Донсокго 4, Иртышская 2а, Г. Сталинграда 1а, Семафорная 6, Глухова 2-32, 1-25, 33/2, Контейнерная 3-6, Льдозаводская 2-24, 1-23, Сигнальная 2-22, 1-13, Сиреневая 2-16, 1-19, Обская 10-12, Амурская 90-92, 121/53

С 17:00 до 21:00

ул.Кубанская, ул.Жени Дерюгиной, ул. Глинки, Каменский массив (частично), ул. Крылова, ул. Производственная, ул. Инге, ул. Интернациональная, ул. Жидкова, ул. Полигонная, ул. Батурина, ул. Козлова, ул. Коммунальная, ул. Училищная

С 18:00 до 21:00

СТ «Радуга», СТ «Коммунальник», СТ «Пневматик», СТ «Мебельщик», СТ «Электрификатор», СТ «Полиграфист», СТ «Веселая долина», СТ «Водник», СТ «Автомобилист», СТ «Нерудник», СТ «Пневматик 2», СТ «Крымхлеб», СТ «Салгирка», СТ «Электромашевец», СТ «Энергетик», СТ «Луч», СТ «Монтажник», СТ «Шинник», СТ «Привал», СТ «Ягодка», СТ «Домостроитель», СТ «Энергия», СТ «Автобусник», СТ «Автобусник 2», СТ «Полёт», СТ «Пчёлка», СТ «Садовод», СТ «Бодрость», СТ «Изыскатель»

С 18:00 до 22:00

мкрн «Белое», мкрн «Каменка» (част.); Свобода (част.), ул.З.Рухадзе,28,22,16,20,24-48,31-55,84,88,85,96,63-79,50-78,57-61,99; ул. Генерала Родионова,44-54,23-25,38-42,15-15б,4-34,68-70; ул.В.Дацуна,26-42,31-47; ул.Народная,69-71,78-98,63-77; ул.И.Голубца,8-40, 40-62,3-23; ул.Туркенича,1,12-30,5-17; ул.У.Громовой,26-32,; ул.Б.Хохлова,16-26,55-71, 30-66,75-113,73-81,71б; ул.Тюленина,2/36-54,3-57, 58-62,57-81; ул.Л.Шевцовой,2/30-24,1-23,26-48,25-51,; ул.О.Кошевого,94-96,103-105; ул.Симферопольская,52-70,55-59; ул. Крылова, 135-139,145,174,172,141,139А,149,174а; ул. Коммунальная, 61,61 Г,43А,61Б,41А,61А,14Б,34,36,55-57а; ул. Коммунальная, 39, ул. Бела Куна,5а-7,3-5, 9-9а,3-9а,7-9,3-5,15, 19-19а,21,17, 35,33,31,27,25, Объездная 5,29, Феодосийская 1, пер. Лавандовый, 2, Николаевская, Морозова, СТ «Изумруд», Киевская 181, 191, Никанорова.

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

с 07:00-09:00

с. Перевальное: СТ «Тропик», СТ «Яблонька», СТ «Магарач», СТ «Артек», СПК «Подснежник», СПК «Восход».

с 09:00-11:00

с. Перевальное: СТ «Артек», СОТ «Якорь», СОТ «Родничок»;

КП «Прогресс».

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00 — с. Черноземное, с. Алмазное, с. Раздольное, с. Корнеевка, с. Лебединка, с. Варваровка. с. Шахтино, с. Марково, с. Краснофлотское: ул. Спортивная, ул. Механизаторов, ул. Крайняя, ул. Молодежная;

00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 —

с. Ровенки, с. Некрасовка, с. Дмитровка, с. Лоховка, с. Урожайное,

п. Советский ул. Юбилейная, 6, 8, 16, 8А, 10, 12, 12А, 1-5, 6Г, 8АГ, 8Г, 12Г-18Г, 20, 22, 26, 28 , 18,14, 1, 5, 9, 11, 15-23, 27-33, ул. Окреченская, 26-27, 29-37, 39, 41-46,1-17, 19-25, ул. Зои Космодемьянской, 3, 5, пер. А. Матросова, 3, ул. В. Коробкова, 20, 24-38, 42, 44, ул. Манукалова, 2, ул. Суворова, 1, 3-5, 9-29; с. Присивашное;

02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 — с. Чапаевка, с. Новый Мир, с. Ново-Николаевка, с. Коломенка, п. Советский ул. 40 лет Победы, 1, 1Г, 3, 3Г, 3С, 5, 5Г, 5Д, ул. Энергетиков, 22, 22Г, 24А,5-33,

ул. Пролетарская, 1-8, 9-17,30-82, 33-81, пер. Школьный, 1, 3-11, 13-14, 18,

ул. Кирова, 22-26, 27-33, 32Г, пер. Комсомольский, 4, ул. Первомайская, 32, 37, 39, 41-45, 51-53, 55-56, 61, 61Г, 65, 69-85,67, пер. Больничный, 7-15, 4, ул. Механизаторов, 1С,1-29, 34, 34Г, пер. Дивинского, 12, 12Г, 14,4-10, 6Г, 8Г, пер. Дивинского, 5,11, 13,20, 22,16, ул. Пролетарская, 12-16, 19-29,31, пер. Чкалова, 1, 3-9, ул. Чкалова, 7-30,1-6, 2А, 2В, 2Г, ул. 50 лет СССР, 66, пер. Пролетарский, 2-10, пер. Сташевского, 3, 3Г, 4А, 5, 6, 14-28, ул. Первомайская, 87-99 , ул. Строителей, 1-14, 16-22, 24, 26-28, 30, 34, ул. 40 лет Победы, 7, 9, 17, ул. Спортивная, 2-12, 16, 20-30, 1, 9, 11, 17, 19, 23, 27, 29, 31-36, 38, пер. Спортивный, 4, 6, 29, ул. Студенческая, 3, 8, 10, 12, 18, 22, 26;

п. Советский: ул. А. Матросова, 7, 11, 17, 19, 44-52, 60, 62, 64, 70-86, 90-98, 68, пер. Южный, 4,6, ул. Манукалова, 1, 3-8, 10-37, 38-48, ул. 30 лет Победы, 1-7,27-33, 37, 45А, ул. Первомайская, 34,40, 42, 50, пер. Мотяхина, 3-4.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК

00:00 до 02:00, с 04:00 до 06:00, с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00

п. Новый Свет: ул. Голицына, ул. Шаляпина;

с. Веселое: ул. Ленина, ул. Тимирязева, ул. Дружная, ул. Маштака-Исы, пер. Приозерный д.6, ул. Персиковая, ул. Земляничная д.5, ул. Горная, ул. Сахарова, ул. Цветочная, ул. Солнечная, ул. Морская, ул. Южная, ул. Новая, пер. Горный, ул. Гагарина, ул. Подгорная, ул. Горная, ул. Ленина д.1-10,28, ул. Виноградарей, ул. Подгорная д.1-16, пер. Дорожный, ул. Заводская, ул. Рязанская, ул. Школьная, ул. Специалистов, ул. Мичурина, ул. Новая д.1-28, ул. Молодежная;

с. Дачное: ул. Виноградная, ул. Садовая, ул. Лесная;

г. Судак: ул. Алуштинская д.44/2-57/2,

с. Междуречье,

с. Ворон,

с. Морское: ул. Марема Мартынова, ул. Озен-Бою, ул. Челеби Джи-хана, ул. Акимова Акима, ул. Кадыр Амет Мухтара, ул. Ленина, ул. Кийик Аблямита, ул. Идрисова, ул. Озен-Бою І, ул. Озен-Бою ІІ, пер. Горный, пер. Громовский, ул. Чехова, ул. Зеленая, ул. Калинина, пер. Новый, пер. Почтовый, с. Громовка.

02:00 до 04:00, с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 00:00

с. Морское: ул. Сиреневая, ул. Тополевая, ул. Садовая, ул. Лазурный берег, ул. Шевченко, ул. Гоголя, ул. Пушкина, ул. Энгельса, ул. Заречная, пер. Горького, ул. Карла Маркса, г. Судак: ул. Коммунальная д.9,107, ул. Восточное шоссе д.26,28,102,106,238,360, ул. Алчак-Кая, район Алчак, ул. Чобан-Заде, ул. Ашик-Умер, ул. Гаспринского, ул. Манжил, ул. Ачиклар, ул. Георгиевская, ул. Инициативных д.95-125, ул. Заречная д. 65-100, ул. Яблоневая д.46-136, ул. Тополинная д.30-59, ул.Чалаш-Смаил д. 1-16, ул.Мамеди, ул.Сейтосмана Исаева, ул.Авдет, ул. Восточное шоссе;

г. Судак: ул. Джами, ул. Челеби Джихан, ул. Сейт Оглы Сейдамета, ул. Склонная, ул. Нижняя, ул. Феодоссийское шоссе, ул. Аджибей, ул. Айбатлы;

с. Дачное: ул. Миндальная, ул. Десантная д.5,7,9, ул. Горная 49, 49а, 50,51,51а,52,53,53а,54,54а,55,57,62.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ФЕОДОСИЯ

0:00 до 2:00, 4:00 до 6:00, 6:00 до 8:00, с 8:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00 — пгт. Орджоникидзе полностью, с. Южное пер Речной с.Южное4/А, 6/ул. Бахчалы с.Южное4/ул. Веселая с.Южное10/, 11/, 2/, 4/, 6/, 8/ул. Дорожная с.Южное1/, 11/, 13/, 3/, 5/, 7/, 9/ул. Заречная с.Южное1/, 3/, 3/А, 5/, 5/Аул. Клубная с.Южное1/, 10/, 11/, 13/, 15/, 17/, 19/, 2/, 3/, 3/А, 4/, 6/, 8/, 9/ул. Крутая с.Южное10/, 3/, 4/, 6/, 8/ул. Мостовая с.Южное3/, 4/, 5/, 6/, 7/ул. Речная с.Южное1/, 2/, 3/, 4/ул. Сельская с. Южное3/ул. Трансформаторная с.Южное1/, 2/, 2/А, 3/, 4/, 4/А, 5/, 6/, 7/ул. Центральная с.Южное17/, 17/А, 18/, 19/, 21/, 22/, 23/, 24/, 25/, 26/, 27/, 28/, 28/А, 30/, 34/, 36/, 38/, 40, Феодосия ул. Челнокова90,88,88/А86,88/Б,96,98,94,102,104,110,100,108,106,ул. Петра Григоренко17,ул. Берекет9,ул. Ворун14,20,ул. Менгли Герая I13

— г. Феодосия частично: пер Индустриальный9/пер Дорожный 2-ой1/, 10/, 12/, 3/, 4/, 5/, 6/, 8/пер Заводской 2-ой10/, 11/, 12/, 13/, 14/, 15/, 16/, 18/, 19/, 20/, 21/, 3/, 4/2, 5/, 7/, 9/пер Луговой10/, 12/, 3/, 4/, 5/, 6/, 8/, 9/14/пер Школьный1/ул. Волынкиной12/, 14/, 16/, 18/, 20/, 22/, 24/, 26/, 28/, 28/А, 30/, 32/, 8/ул. Дорожная10/, 11/, 12/, 13/, 13/А, 14/, 15/, 16/, 17/, 18/, 19/, 20/, 21/, 23/, 25/, 27/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/22/, 29/ул. Еременко4/, 6/, 8/ул. Симферопольское шоссе36/, 38/, 40/, 42/57/42/А39/Б, 39/В, 41/Бк.ГАРАЖ, 41/В, 41/В41/, 41/А, 41/Б, 41/Г, 41/Д22/А, 29/, 29/А, 29/Б, 31/, 31/А, 31/Б, 31/В, 31/Г, 33/, 33/А, 33/Б, 33/В, 35/, 39/Г, 43/57/А, 57/Г, 57/И, 63/ул. Симфероп.шос с.Солне2/, 4/пер Заводской 3-ий1/, 10/, 12/, 14/, 16/, 18/, 20/, 22/, 3/, 6/, 8/19/, 21/, 23/, 25/, 27/, 29/, 31/, 33/, 35/, 4/пер Никитина38/ул. Никитина13/, 19/А, 23/пер Школьный10/, 11/, 12/, 13/, 14/, 15/, 16/, 17/, 18/, 19/, 20/, 22/, 24/, 26/, 28/, 3/, 4/, 5/, 6/, 8/, 9/ул. Анюнаса10/, 12/, 14/, 16/, 18/, 20/, 20/А, 22/, 37/, 37/2, 39/, 41/, 43/, 45/, 47/, 49/, 51/, 53/, 55/, 57/, 59/, 61/ул. Полевая 2-я10/, 11/, 12/, 14/, 15/, 19/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/ул. Белогорская1/, 3/, 5/, 7/ул. Керченское шоссе1/, 3/, 5/, 7/ул. Старокрымская,Феодосия17/, 9/ул. Сурожская14/, 15/, 18/, 20/, 27/ул. Володарского33/, 35/

— пгт. Коктебель ул.Десантников, ул.Айвазовская, ул.Базарная, пер.Базарный, пер.Дачный. ул.Королева, ул.Мичурина,ул.Победы, ул.Серова. ул.Стамова,пер.Долинный, ул.Ленина.ул.Пограничная, ул.Блока, ул.Волошина, ул.Жуковского, пер.Высотный, пер.Заречный, ул.Калинина, пер.Клубный, пер.Ключевой, пер.Полевой, ул.Шершнева, ул.Набережная, ул.Айвазовского, ул.Ахматовой, ул. Грина,ул.Гумилева, ул.Кирилла и Мефодия, ул.Клинчева,ул.Пастернака,ул.Десантников,16, ул. Победы;

г. Феодосия: ул. Гарнаева81,83,77/А,79,73/А,75/А, ул. Степаняна,57,59,61, ул. Челнокова,62/Б,62,62/А,58/А,64,68,66,72,76/А,74,70,76,80/А,80/Б,76/Б,82/А,82/Б,80,78,82, пер. Индустриальный9/пер Дорожный 2-ой1/, 10/, 12/, 3/, 4/, 5/, 6/, 8/пер Заводской 2-ой10/, 11/, 12/, 13/, 14/, 15/, 16/, 18/, 19/, 20/, 21/, 3/, 4/2, 5/, 7/, 9/пер Луговой10/, 12/, 3/, 4/, 5/, 6/, 8/, 9/14/пер Школьный1/ул. Волынкиной12/, 14/, 16/, 18/, 20/, 22/, 24/, 26/, 28/, 28/А, 30/, 32/, 8/ул. Дорожная10/, 11/, 12/, 13/, 13/А, 14/, 15/, 16/, 17/, 18/, 19/, 20/, 21/, 23/, 25/, 27/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/22/, 29/ул. Еременко4/, 6/, 8/ул. Симферопольское шоссе36/, 38/, 40/, 42/57/42/А39/Б, 39/В, 41/Бк. ГАРАЖ, 41/В, 41/В41/, 41/А, 41/Б, 41/Г, 41/Д22/А, 29/, 29/А, 29/Б, 31/, 31/А, 31/Б, 31/В, 31/Г, 33/, 33/А, 33/Б, 33/В, 35/, 39/Г, 43/57/А, 57/Г, 57/И, 63/ул. Симферопольское шосссе с.Солне2/, 4/пер Заводской 3-ий1/, 10/, 12/, 14/, 16/, 18/, 20/, 22/, 3/, 6/, 8/19/, 21/, 23/, 25/, 27/, 29/, 31/, 33/, 35/, 4/пер Никитина38/ул. Никитина13/, 19/А, 23/пер Школьный10/, 11/, 12/, 13/, 14/, 15/, 16/, 17/, 18/, 19/, 20/, 22/, 24/, 26/, 28/, 3/, 4/, 5/, 6/, 8/, 9/ул. Анюнаса10/, 12/, 14/, 16/, 18/, 20/, 20/А, 22/, 37/, 37/2, 39/, 41/, 43/, 45/, 47/, 49/, 51/, 53/, 55/, 57/, 59/, 61/ул. Полевая 2-я10/, 11/, 12/, 14/, 15/, 19/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/ул. Белогорская1/, 3/, 5/, 7/ул. Керченское шоссе1/, 3/, 5/, 7/ул. Старокрымская,Феодосия17/, 9/ул. Сурожская14/, 15/, 18/, 20/, 27/ул. Володарского33/, 35/

02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00

— пер Н-Московский7-19,ул. Баранова60,ул. Гарнаева3-19,ул. Зерновская4,6,5,8,ул. Крымская2-36,ул. Московская30-77,ул. Московский проезд14-29,ул. Ново-Московский проезд7/А-25,ул. Профсоюзная8/УЧ, д.1-17,ул. Профсоюзный проезд 1 д.11-14 , ул. Профсоюзный проезд 2-23,ул. Профсоюзный проезд 4 2-27, ул. Профсоюзный проезд 5 1-26,ул. Профсоюзный проезд 6 3-7,ул. Профсоюзный проезд 7 1-10,ул. Профсоюзный проезд 8 1-8,ул. Профсоюзный проезд 9 1-18, ул. Суворовская 36-40,ул. Адмиральский бул.12/А,ул. Адмиральский бул. пер Боенский 3-34, ул. Вересаева 14-67, ул. Гарнаева 1-20, ул. Гольцмановская17-33, ул. Зерновская16-65,ул. Листовничей13,42,4,24,6ул. Московская1-27,ул. Народная1-22, ул. Севастопольская2-22,ул. Суворовская 30-48, ул. Фестивальная1/112/Аул. Чкалова49-83/А, ул. Горького ул. Горького 83,71,69, ул. Горького26/А9/А к.1, пер Солнечный с.Береговое24/1ул. Курская с.Береговое11ул. Курская с. Береговое пер Солнечный с. Береговое ул. Горького26/А ул. Баранова20-58, ул. Вересаева69, ул. Гольцмановская13/А15ул. Московская63,65ул. Симферопольское шоссе24/А24/Г24/В24/Б24/Б к. ГАРАЖ ул. Хасановская3-12, ул. Симферопольское шоссе30/А4/А4/А30/А30/Аул. Симферопольское шоссе, ул. Клара Цеткин23/А, — ул. Шевченко55;ул. Курортная, Феодосия38/А38/Г38/, ул.Федько38/Г;ул.Федько38/И40,40/А,40/Б,44,46,48/Г,/ГАР1,48/Г,/ГАР248/Г,/ГАР4,48/Г/ГАР5,48/Г/ГАР6,48/Г/ГАР7,60,81,ул. Черноморская набережная2/В2/Д2/Е6/В ул. Черноморская набережная2/З,3,8/А,38/Л пер Красный3,1,2-12,14,ул. Головина1-12,ул. Калинина1/А-23,ул. Комиссарова2,ул. Маяковского2-14,ул. Федько4,7-55, ул. Чкалова1-12,ул. Шаумяна13,ул. Заречная , ул. Шаумяна ; пер Красный11,13,18,ул. Калинина25,27ул. Чкалова127,129,131;бул Старшинова 27;ул. Крымская 66, ул. Крымская66/А, ул. Ново-Московский проезд59,ул. Ново-Московский проезд59/А ул. Федько50,54/Б,56.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

с 00:00 до 02-00, с 04:00 до 06:00, с 08:00 до 10:00, с 12:00 до -14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22.00 – с. Кировское ,

с. Низовка, с. Дозорное, с. Задорное, с. Леоновка;

с 02:00 до 04:00, с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 24:00 — с. Красная поляна, с. Внуково.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА



г. Алупка: ул. Ленина, ул. 1 мая, ул. Фрунзе, ул. Р.Люксенбург, пер. Приморский;

г. Ялта: ул. ЮБШ-42, ул. Дарсановская 9; ул. Репина; ул. Горная; ул. Макаренко, ул. Дм. Ульянова, ул. Найденова,

пгт Парковое.с 10:00-12:00

г. Алупка: ул.Калинина, Дворцовое шоссе, Ялтинская, Севастопольское шоссе (частично)

пгт Гапра: ул. Риекская, ул. Родниковая, Парковый спуск, ул. Тамарлы, ул. Субхи, ул. Горького;

пгт Гурзуф: ул. Соловьева;

пгт Кацивели, пгт Береговое;

г. Ялта: ул. Малышева, ул. Свердлова, ул. Мухина, ул.Дзержинского, ул. Весенняя, ул. Московская, ул. Руданского, ул. Калинникова, ул. Цветочная, ул. Макаренко, ул Куйбышева, ул. Киевская. ул. Ломоносова, ул. Кирова, ул. Соханя, ул. Маршака, ул. Манагарова, ул. Кирова, ул. Котельникова, ул. Халтурина, пер. Новый, ул. Войкова, ул. Кирова.с 12:00-14:00

г. Ялта: ул. ЮБШ-42, ул. Дарсановская 9, ул. Репина; ул. Горная; ул. Макаренко, ул. Дм. Ульянова, ул.Найденова;

пгт Парковое.14:00-16:00

г.Алупка: ул.Калинина, Дворцовое шоссе, Ялтинская, Севастопольское шоссе (частично);

пгт Гапра: ул. Риекская, ул. Родниковая, Парковый спуск, ул. Тамарлы, ул. Субхи, ул. Горького;

пгт Гурзуф: ул. Соловьева;

пгт Кацивели;

пгт Береговое;

пгт Массандра: ул.Стахановская, ул.16 апреля;

г. Ялта: ул. Ломоносова, ул. Кирова, ул. Соханя, ул. Маршака, ул. Манагарова, ул. Кирова, ул. Котельникова, ул. Халтурина, пер. Новый, ул. Войкова, ул. Кирова. с 08:00-10:00г. Алупка: ул. Ленина, ул. 1 мая, ул. Фрунзе, ул. Р.Люксенбург, пер. Приморский;г. Ялта: ул. ЮБШ-42, ул. Дарсановская 9; ул. Репина; ул. Горная; ул. Макаренко, ул. Дм. Ульянова, ул. Найденова,пгт Парковое.с 10:00-12:00г. Алупка: ул.Калинина, Дворцовое шоссе, Ялтинская, Севастопольское шоссе (частично)пгт Гапра: ул. Риекская, ул. Родниковая, Парковый спуск, ул. Тамарлы, ул. Субхи, ул. Горького;пгт Гурзуф: ул. Соловьева;пгт Кацивели, пгт Береговое;г. Ялта: ул. Малышева, ул. Свердлова, ул. Мухина, ул.Дзержинского, ул. Весенняя, ул. Московская, ул. Руданского, ул. Калинникова, ул. Цветочная, ул. Макаренко, ул Куйбышева, ул. Киевская. ул. Ломоносова, ул. Кирова, ул. Соханя, ул. Маршака, ул. Манагарова, ул. Кирова, ул. Котельникова, ул. Халтурина, пер. Новый, ул. Войкова, ул. Кирова.с 12:00-14:00г. Ялта: ул. ЮБШ-42, ул. Дарсановская 9, ул. Репина; ул. Горная; ул. Макаренко, ул. Дм. Ульянова, ул.Найденова;пгт Парковое.14:00-16:00г.Алупка: ул.Калинина, Дворцовое шоссе, Ялтинская, Севастопольское шоссе (частично);пгт Гапра: ул. Риекская, ул. Родниковая, Парковый спуск, ул. Тамарлы, ул. Субхи, ул. Горького;пгт Гурзуф: ул. Соловьева;пгт Кацивели;пгт Береговое;пгт Массандра: ул.Стахановская, ул.16 апреля;г. Ялта: ул. Ломоносова, ул. Кирова, ул. Соханя, ул. Маршака, ул. Манагарова, ул. Кирова, ул. Котельникова, ул. Халтурина, пер. Новый, ул. Войкова, ул. Кирова. с 16:00-18:00

г. Ялта: ул. ЮБШ-42, ул. Дарсановская 9, ул. Репина; ул. Горная; ул. Макаренко, ул. Дм. Ульянова, ул. Найденова

пгт Парковое.

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