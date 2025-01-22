Грунтовые дороги в пределах населенных пунктов всех муниципалитетов Крыма грейдируют и отсыпят щебнем

Сергей Аксёнов уделил особое внимание жалобам граждан на неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети села Берегового. Так, жители улиц Бирюзовая и Уютная обратились с просьбой профилировать и отсыпать щебнем дороги. По поручению Главы Крыма представитель ГУП РК «Крымавтодор» должен выехать на место и решить вопрос в кратчайшие сроки.

Глава республики напомнил, что все грунтовые дороги в пределах населенных пунктов всех муниципальных образований должны быть грейдированы, отсыпаны щебнем.

Независимо от того, новый это микрорайон или старый, все улицы необходимо привести в надлежащий порядок. Это один из основных показателей работы администрации. Даю неделю на то, чтобы разобраться с ситуацией в Феодосии и Береговом в частности. Нужно совместно с «Крымавтодором» составить план и приступить к работам незамедлительно. В противном случае в отношении ответственных лиц могут быть применены дисциплинарные взыскания. Еще раз акцентирую: все данные крымчанам обещания должны выполняться неукоснительно и в срок, – подчеркнул Глава Крыма.

Для решения насущных вопросов 23 января с жителями Берегового встретятся представители администрации городского округа, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства транспорта Республики Крым, ГУП РК «Крымавтодор».

В сельском Доме культуры Сергей Аксёнов распорядился произвести замену окон и модернизацию системы отопления. Кроме того, требуется рассмотреть варианты газификации учреждения и возможность установки на его базе модульного спортивного зала. Библиотеке им. Г.И. Свиридова, расположенной в одном здании с ДК, будет предоставлена недостающая техника.

В МБДОУ «Детский сад № 26 «Парус» Сергей Аксёнов также отметил потребность заменить окна. В МБОУ «Школа № 8» Глава республики дал поручение сделать спортивную площадку с покрытием, при необходимости организовать беговые дорожки, установить футбольные ворота и баскетбольные щиты. Нужно также обследовать кровлю здания школы на предмет протечек.

Сергей Аксёнов обратил внимание на неудовлетворительное состояние спортивной площадки, расположенной в селе на улице Интернациональной. Администрации городского округа дано поручение в течение недели определить целесообразность ремонтных работ и рассчитать их потенциальную стоимость.

Помимо этого, Глава Крыма осмотрел многоквартирный дом по адресу ул. 40 лет Победы в Береговом. Сообщается, что в подвале МКД уже довольно долгое время стоит вода. Сергей Аксёнов поручил решить проблему максимум в течение недели. В противном случае местное руководство будет привлечено к дисциплинарной ответственности.

Далее Сергей Аксёнов посетил МБДОУ «Детский сад № 20 «Жар-птица», где переговорил с руководством и пообещал оказать помощь в обеспечении техникой. МБУДО «Феодосийская детская музыкальная школа № 2» не хватает площадей – вопрос возможного расширения будет изучен в кратчайшие сроки.

Помимо этого, Глава республики побывал в ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса». Отмечается нехватка учебного пространства для организации новых мастерских. Среди прочего, Сергей Аксёнов дал поручение подсчитать стоимость работ и определить варианты по замене окон и водопровода в столовой, ремонту кровли, установке модульного спортзала. Глава Крыма распорядился увеличить нормативы расходных материалов, выделяемых техникуму для практической подготовки специалистов, а также определить перспективы развития учреждения.

В МБОУ «Школа № 14» Сергей Аксёнов пообщался с учениками и дал ребятам напутствие – верить в себя и свои силы, ничего не бояться и двигаться только вперед. Учреждению будет оказана вся необходимая поддержка. Так, в актовый зал будет передана новая мебель. Нужно также рассмотреть все возможные варианты для расширения образовательного пространства.

В МБУДО «Детская художественная школа им. И.К. Айвазовского» требуется заменить окна. Будут обновлены стулья и мольберты, некоторое оборудование. По мнению Главы Крыма, помещение, примыкающее к зданию школы, можно приспособить для занятий. Соответствующее решение нужно принять в пользу учреждения.

В завершение выездной работы Сергей Аксёнов посетил МБОУ «Гимназия № 5». Здесь будет обустроена спортивная площадка с футбольным полем, беговыми дорожками и оборудованием для подготовки к сдаче норм ГТО.

В поездке приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров, глава администрации города Феодосии Игорь Ткаченко, глава муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым – председатель Феодосийского городского совета Иван Козырев.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым