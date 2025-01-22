Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Губернатор Севастополя вручил первые свидетельства на право собственности жителям ЖСК «Корабел»
Новости Республики
Губернатор Севастополя вручил первые свидетельства на право собственности жителям ЖСК «Корабел»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Губернатор Севастополя вручил первые свидетельства на право собственности жителям ЖСК «Корабел»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:46 22.01.2025

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 21 января вручил свидетельства на право собственности на квартиры первым восьми жителям ЖСК «Корабел», расположенного на Артдивизионовской улице.

Проблема домов ЖСК «Корабел» была одной из первых, с которыми я столкнулся на должности губернатора Севастополя. Мы создали специальную комиссию по проблемным домам, долго занимались поиском решений. Пришлось проработать огромное количество нормативных документов, чтобы достроить и ввести дома в эксплуатацию, соблюсти все нормы и требования современного законодательства. Благодарю за поддержку нашу прокуратуру и лично прокурора города Севастополя Андрея Юрьевича Шевцова, который постоянно следил за этой ситуацией. Я рад, что мы смогли эту проблему разрешить, и владельцы смогут распоряжаться своим жильем. Сейчас мы всеми силами стараемся сделать так, чтобы подобные проблемные ситуации больше не допускались в Севастополе, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Участники строительства ЖСК «Корабел» не могли получить права на недвижимость с 2018 года. Многоквартирный дом начали строить еще при Украине. Он был возведен в отсутствии технических условий на подключение многоквартирного жилого дома к сетям водоснабжения, водоотведения, электричества. А земельные участки, на которых возведен объект, частично находятся в зоне красных линий автодороги, что нарушает права и интересы жителей дома. В 2016 году по решению суда дом даже оказался под угрозой сноса. На протяжении всего времени в доме не было газа, были проблемы с электричеством и водоснабжением.

Узнайте больше:  В России дали старт конкурсу социальных архитекторов. Севастопольцев зовут к участию

Правительство Севастополя подключилось к решению вопроса. Работы вела специальная комиссия по проблемным домам, которую возглавил Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В конце 2023 года между ООО «ДСР» и конкурсным управляющим было заключено соглашение по завершению строительства многоквартирного жилого дома ЖСК «Корабел». В результате было проведено обследование технического состояния многоквартирного дома, выполнены кадастровые работы, разработка проекта для подключения к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения, и проекта по газификации дома. Выполнены аварийные работы по демонтажу и восстановлению крыши здания, утепление фасада дома, работы по усилению несущих конструкций объекта незавершенного строительства и работы по демонтажу и монтажу системы газоснабжения объекта.

В результате проделанной работы в конце 2024 года было выдано разрешение на ввод ЖСК «Корабел» в эксплуатацию. Сейчас дом уже поставлен на кадастровый учет. Всего в доме 120 квартир. Сейчас заканчивается оформление необходимых документов, и в дальнейшем право собственности получат все жильцы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 20

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: недвижимость в Севастополе

недвижимость в Севастополе

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x