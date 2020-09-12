И хаос можно «призвать» к порядку: управлять очередью просто, особенно если это электронная очередь

«Страна очередей»… этот эпитет приклеился к нам прочнее прочного. То ли многолюдье тому виной, то ли исконно славянская неорганизованность, то ли страсть «больше трех собираться», но очередь сопровождает нас на протяжении всей жизни. Мы еще не родились, а в роддом – по записи, потом детский сад, школа, институт, магазины, банки, офисы, конторы и бац… уже и Пенсионный фонд. Статистика уверяет: до 6-7 лет своей жизни человек проводит в очередях: хоть у светофора, хоть к избирательной урне. Эта достаточно хаотичная общественная структура, на самом деле, всегда тяготела к управляемости. Олдфаги помнят о номерах на ладони в очередях за мебельными гарнитурами, сервизами и литературной подпиской. Молодое поколение припомнит неоднократные попытки социальных служб упорядочить онлайн-очереди в детсады. Нет ничего более структурированного и стратегически предсказуемого, чем управляемый хаос. Шутки шутками, но именно такой подход способен если не искоренить очереди, то минимизировать потери времени, человеческих сил и эмоций при ожидании заветного «вы – следующий».

Управлять хаосом современной очереди помогут инновации. Например, программно-аппаратные комплексы электронной очереди. Что это такое? Переходим по ссылке https://www.studioer.ru/products/elektronnaya-ochered/akis-micro/ — знакомьтесь: AKIS Micro от Студии Электронных Разработок. Это компактная, удобная техника, преобразующая «живую» очередь в электронную, управляющая, фиксирующая, ведущая статистику, не дающая сбоев.

В детали устройства вдаваться не будем – оставим этот функционал инженерам Студии Электронных Разработок. Говоря просто, перед нами система ведения учета. Диспенсер печатает талоны, номера талонов (очередности) высвечивается на сегментных табло. А система управления – двухкнопочный пульт – помещается в ладони оператора.

Конечно, есть системы и более сложные, рассчитанные на большее число очередников-посетителей, окошек операторов. Но в любом случае: программно-аппаратный комплекс AKIS Micro – компактность и универсальность.

Простота управления системой, действующей по принципу «включай и работай» дает возможность обойтись без IT-специалиста. И нет необходимости в отдельном компьютере или дополнительном программном обеспечении, — разъясняют алгоритм работы комплекса специалисты Студии Электронных Разработок. — Регистрация посетителей осуществляется встроенным контроллером, который управляет печатью талонов. Установленные светодиодные экраны позволяют посетителям отслеживать продвижение очереди.

Комплекс отлично зарекомендовал себя на практике при работе:

в торговых сетях,

отделах гипермаркетов,

частных клиниках,

медицинских лабораториях,

сфере услуг и ремонта (в тех же автосервисах),

нотариальных конторах и бюро переводов.

Другими словами, практически везде, где важно упорядочить людской хаос, внести коррективы в формирование очереди, отладить учет посетителей и суммировать статистику эффективности собственной работы.

При желании и возможности, у каждого оператора может быть установлен рабочий дисплей, где отображается номер клиента, очередь которого подошла, — говорят эксперты.

Подробнее – на сайте Студии Электронных Разработок. Не забудьте о доступной формы обратной связи: консультация специалистов – мастеров устройства электронной очереди бесплатная.