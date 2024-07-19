Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Игорную зону в Крыму будут строить на территории Ялтинского морского порта
актуально в республике
Игорную зону в у будут строить на территории Ялтинского морского порта
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Игорную зону в Крыму будут строить на территории Ялтинского морского порта

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:11 19.07.2024

Игорная зона в Республике Крым будет строиться на территории пассажирского терминала морского порта в Ялте. Эту информацию Сергей Аксёнов подтвердил в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой.

Соответствующие изменения, которые позволяют перенести объект из поселка Кацивели городского округа Ялта на территорию порта, были ранее одобрены Парламентом Российской Федерации.

Сергей Аксёнов уточнил, что инвестор уже начал работу.

Процесс уже идет, в настоящее время производится оформление требуемой документации, – сказал Глава республики, добавив, что проектные решения по объектам в Кацивели выкупивший их собственник обещает дать к сентябрю.

При этом Глава Крыма отметил, что в республике продолжается реализация и других крупных инвестиционных проектов, которые предполагают создание новых сетей энерго-, водо- и газоснабжения.

Отвечая на вопрос о строительстве и реконструкции автомобильных дорог, Сергей Аксёнов заострил внимание на трассе Симферополь – Джанкой.

В этом году планируем провести капитальный ремонт части автодороги, находящейся в границах города Джанкоя, проектная документация готовится. Дорога будет соответствовать всем современным стандартам, – проинформировал Глава республики.

В целом, как сообщил Глава Крыма, трасса передана в федеральную собственность. Ее реконструкция находится в ведении Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Ожидается, что проектирование ремонтных работ начнется в текущем году.

Узнайте больше:  В Симферополе идут работы по обновлению ливневой канализации

Полное видео интервью доступно по ссылке.

СПРАВКА. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации о создании игорной зоны в Крыму, ее строительство планировалось в поселке Кацивели на площади 15 га. Действующее законодательство предусматривает запрет на изменение границ игорной зоны до истечения 10 лет со дня ее создания. Парламент России одобрил закон, который позволяет изменять эти границы, в июле 2024 года. Он вступит в силу 1 января 2025 года.

Автомобильная дорога Симферополь – Джанкой берет начало от моста через Чонгарский пролив. На всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие и соответствует параметрам IБ и II технических категорий с преимущественно двухполосным движением. В июне Росавтодор сообщал, что специалисты должны провести диагностику трассы для выявления недостатков транспортно-эксплуатационного состояния. На основании полученных данных будут определены участки для проведения работ и разработан план первоочередных мероприятий по ремонту и содержанию дороги.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.