Игорную зону в Крыму будут строить на территории Ялтинского морского порта

Соответствующие изменения, которые позволяют перенести объект из поселка Кацивели городского округа Ялта на территорию порта, были ранее одобрены Парламентом Российской Федерации.

Сергей Аксёнов уточнил, что инвестор уже начал работу.

Процесс уже идет, в настоящее время производится оформление требуемой документации, – сказал Глава республики, добавив, что проектные решения по объектам в Кацивели выкупивший их собственник обещает дать к сентябрю.

При этом Глава Крыма отметил, что в республике продолжается реализация и других крупных инвестиционных проектов, которые предполагают создание новых сетей энерго-, водо- и газоснабжения.

Отвечая на вопрос о строительстве и реконструкции автомобильных дорог, Сергей Аксёнов заострил внимание на трассе Симферополь – Джанкой.

В этом году планируем провести капитальный ремонт части автодороги, находящейся в границах города Джанкоя, проектная документация готовится. Дорога будет соответствовать всем современным стандартам, – проинформировал Глава республики.

В целом, как сообщил Глава Крыма, трасса передана в федеральную собственность. Ее реконструкция находится в ведении Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Ожидается, что проектирование ремонтных работ начнется в текущем году.

Полное видео интервью доступно по ссылке.

СПРАВКА. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации о создании игорной зоны в Крыму, ее строительство планировалось в поселке Кацивели на площади 15 га. Действующее законодательство предусматривает запрет на изменение границ игорной зоны до истечения 10 лет со дня ее создания. Парламент России одобрил закон, который позволяет изменять эти границы, в июле 2024 года. Он вступит в силу 1 января 2025 года.

Автомобильная дорога Симферополь – Джанкой берет начало от моста через Чонгарский пролив. На всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие и соответствует параметрам IБ и II технических категорий с преимущественно двухполосным движением. В июне Росавтодор сообщал, что специалисты должны провести диагностику трассы для выявления недостатков транспортно-эксплуатационного состояния. На основании полученных данных будут определены участки для проведения работ и разработан план первоочередных мероприятий по ремонту и содержанию дороги.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым