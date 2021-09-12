Информационная безопасность: Pentest — сканер для поиска уязвимостей и киберугроз. А ваш бизнес защищён?

Ну кто поспорит: информационные технологии сегодня — это те наработки учёных, которые в значительной мере «строят» нашу жизнь, структурируя и определяя её течение. Хорошо это или плохо? Это данность. А дальше… как говорится… будет больше. Однако, всё не так просто: увы, но так уж устроена наша реальность, что чем больше мы уходим в виртуальный мир, тем более уязвимыми становимся. Как было раньше? На примере бизнеса: всю свою документацию предприятия хранили в сейфах, «дела делали» на бумаге, какие-то важные сведения «не выносили из избы» просто потому, что «рассказать всему миру» о них было невозможно физически. Что сейчас в век IT-технологий? Бизнес «овиртуалился» на 98%: практически все данные, связанные с работой, даже самые маленькие компании, не говоря уж о гигантах, хранят в базах сетевых ресурсов; расчёты, отчёты, сделки, операции, связанные с различными ведомствами, проводят онлайн; важную (и секретную в том числе!) переписку осуществляют посредством электронной почты; ненароком и специально говорят о своей деятельности «на всю округу» со страниц соцсетей и своих сайтов.

Та самая данность, скажете? Да. Но факт в том, что складывается ситуация, когда жизнедеятельность каждого — напоказ. Защищена ли она? В большинстве случаев, говорят специалисты, мало кто задумывается об этом всерьёз. В бизнес-среде в том числе. А зря… Как результат: то и дело слышим о кибермошенниках, которые, воспользовавшись прорехами в организации системы защиты данных, «раздели, обули, увели ценные сведения, обанкротили, шантажируют и т.д.» какую-нибудь очередную компанию.

Хорошая новость в том, что аксиому «На каждую силу найдётся другая сила» и в 21 веке никто не отменял. В сфере IT это буквально значит, что технологии, способные обеспечить защиту компаний от угроз извне, есть. Более того, есть и методы позволяющие «ловить негатив», предупреждая его. Речь идёт о так называемых сервисах информационной безопасности.

Информационная безопасность (ИБ) — набор практик по защите информации. ИБ включает в себя предотвращение несанкционированного доступа, раскрытия, уничтожения или изменения информации, снижение негативных последствий инцидентов и не только, — поясняют специалисты ITGLOBAL.COM (международная группа компаний, глобальный поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов).

Информационная безопасность — суть дела

В целом, информационная безопасность компаний «прощупывается» экспертами на уязвимость таким образом:

проводится обследование IT-инфраструктуры с точки зрения наличия «тонких мест»;

проверяются существующие методы защиты данных на их способность противостоять киберугрозам и атакам со стороны.

Далее прописывается путь устранения недостатков в системе безопасности, а также, соответственно, вносятся необходимые изменения.

Pentest — сканер для поиска уязвимостей и киберугроз

Если же говорить о практической стороне вопроса с прикладной точки зрения, то стоит отметить: существуют IT-инструменты, которые помогают с высокой точностью определить, насколько система информационной безопасности конкретной компании сильна или, напротив, неспособна противостоять атакам. К таковым и относится Pentest — сканер для поиска уязвимостей и киберугроз. Проведение пентеста, говорят специалисты ITGLOBAL.COM, позволяет обнаружить слабые места в защите корпоративной сети и элементах сетевой инфраструктуры:



Технически услуга представляет собой анализ внешних и внутренних угроз и уязвимостей с помощью автоматизированных инструментов для проверки возможности проникновения, а также ручных методов взлома, которые применяют злоумышленники. Итоговые результаты теста оформляются в виде подробного отчета с описанием уязвимостей, уровня их критичности и рекомендациями по их устранению.

У этой программы тестирования есть ряд весомых преимуществ, по которым она «обходит» плюс-минус аналогичные программы такого плана. В частности, Pentest — это:

практическая проверка безопасности компании, а не «на бумаге»;

использование современных инструментов, которые моделируют все известные виды атак;

обнаружение всех существующих угроз, связанных с информационной безопасностью.

Каким образом практики, связанные с информационной безопасностью, внедряются в жизнь?

Сами по себе эти процессы не происходят точно. И — да: для их успешной реализации требуются определённые весьма специфические навыки, так что обеспечение ИБ — это дело рук специалистов. Как правило, решение таких задач доверяют экспертам «со стороны». Содержать в штате таких сотрудников в большинстве случаев нецелесообразно и нерентабельно.

Предупреждение одно, но это крайне ВАЖНО: сотрудничать можно только с сервисами, репутация которых подтверждена, а опыт работы весом. Информация в современном мире — самое ценное, так что работу с ней доверять можно далеко не всем.