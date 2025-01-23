Инцидент в Севастополе: рухнула постройка, под завалом оказались человек и кошка

В двухэтажном строении на территории гаражного кооператива «Утёс» в севастопольском посёлке Кача случился хлопок газовоздушной смеси из-за разгерметизации баллона.

Прибыв к месту, пожарно-спасательные подразделения МЧС России установили, что под рухнувшими фрагментами постройки находится мужчина. Незамедлительно приступили к аварийно-спасательным работам. Выполнив разбор конструкций, сотрудники ведомства спасли пострадавшего. В сознании, с ожогами и ушибами его передали медикам для госпитализации. Обнаружили под завалом и кошку. Животное забрали родственники пострадавшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

На месте от МЧС России задействовались 13 специалистов и 3 автомобиля. Также привлекались другие экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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