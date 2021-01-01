Иван Соловьев: не надо заужать понятие «патриотизм»

Общественный деятель, юрист, ученый, государственник, офицер, писатель, сценарист… всё это прекрасно подходит для характеристики Ивана Соловьева .

Вот и новогоднее интервью мы построили по принципу «ассорти» (понемногу обо всем), но в итоге вышли на определение серьезных понятий: веры, чести, родины и патриотизма.

Иван Николаевич, это новогоднее интервью начнем с просьбы прокомментировать последнюю новость об аресте бывшего отца Сергия. Вы неоднократно высказывали мнение о его деструктивной деятельности.

Вседозволенность могла породить безнаказанность. Но теперь, скорее всего, так произойти не должно. И это не притеснение или гонение на того, кто имеет своё, отличное от других, мнение. Речь идёт об уголовно-правовой квалификации деяний, которые нанесли серьезный урон не одному десятку человек и повлекли совершенно определённые негативные последствия. Это свидетельствует о том, что все тайное рано или поздно становится явным.

То, что происходило в этом уральском монастыре систематически, на протяжении длительного времени, наносило вред не только простым людям, попавшим под влияние лжестарца, чьё истинное лицо наконец-то удастся показать людям, но и всей РПЦ, которую данный гражданин дискредитировал. Надеюсь, что это будет уроком, который наглядно покажет, что перед законом все равны, независимо от связей, носимой формы или облачения.

Но надо как-то очень сдержанно и конструктивно освещать дальнейшие события, чтобы это не стало третьей серией его пиара. И организовать помощь тем людям, которые все еще находятся под влиянием его технологий программирования. Я уверен, что духовная, а в некоторых случаях, психологическая и физическая реабилитация там просто необходимы.

Вы верующий человек?

Человеку сложно без веры. Но по нашей жизни надо умудриться не растерять ее. Что неудивительно и легко сделать в современном мире, где идет отчаянная борьба добра со злом. И тот, кто должен по идее олицетворять добро, на деле оказывается эмиссаром зла.

У Вас было несколько высказываний и даже статья вышла о тех, кто дурит людей на религиозной почве — здесь. Как Вы думаете, сейчас ситуация стала лучше? Людям стало проще не попасть под влияние разных сект и лжепророков?

Вы знаете, где-то год назад я столкнулся с очень неоднозначным, с точки зрения порядочности, поведением одного обличенного довольно высокой должностью в мужском монастыре монашествующего. И такой мерзкий осадок остался от всего этого, что честно признаюсь, с тех пор с трудом общаюсь со священниками. Знаете, как прививка какая-то получилась, все время того человека и его поступок вспоминаю. Так вот, сейчас как ходил в Храмы, так и хожу, а вот к служителям с серьезным вопросом подойти пока не могу. Понимаю, что это искушение такое и я его обязательно пройду, но факт остается фактом.

А что говорить, если человека, а еще страшнее человека неискушенного, вводит в заблуждение лжестарец или сектант, не дай Бог? Да это вообще от Церкви может человека отвернуть. И от Бога. Жизнь поломать, будущего лишить. В этом и опасность. И здесь уже глубоко и лично переживаемое человеком переходит в общественное и даже если хотите национальное. Надо защищать людей от этой опасности.

Поэтому, несмотря на то, что это очень тонкий и чувствительный вопрос, надо не только правоохранительным органам, но и нашим глубокоуважаемым батюшкам не бояться ничего и раскрывать перед людьми сущность тех, кто пытается использовать православную веру в угоду себе и достижению своих корыстных целей. Время молчания и терпения прошло.

Мы так сразу коснулись очень личных вопросов, поэтому позвольте спросить, после развода со своей последней супругой, появился ли у Вас любимый человек?

Постоянно быть с кем-то это большая ответственность. Очень часто люди недооценивают значение и последствия совместной жизни или возлагают на нее слишком большие надежды. Ведь нужно не просто решиться держаться друг друга или того паче жить вместе, а понять, есть ли силы на это, желание не подвести другого человека, а также готовность к неожиданным поворотам и человеческим проявлениям.

Если проще, то готов ли ты на сто процентов вписаться за человека и уверен ли ты, что, случись чего, он тоже впишется за тебя? Или предпочтет другой вариант поведения? И вообще, не дань ли это определенной моде обязательно быть с кем-то? И не лучше ли быть одному, чем с кем попало?

Так что пока я в поиске ответов на эти и другие вопросы, касающиеся партнерских, а тем более семейных взаимоотношений. А одиночество – вещь полезная и не доставляет мне особого дискомфорта. И потом друзья же есть рядом. Кроме того, при желании, поменяться все может достаточно быстро.

Иван Николаевич, на каком этапе находятся съемки художественного фильма «Пункт пропуска»?

Скажем так, очень много уже сделано. Но немало еще предстоит сделать. Огромное спасибо за поддержку Министерству обороны Российской Федерации, которое очень внимательно, ответственно и я бы даже сказал, заботливо отнеслось к реализации нашего патриотического проекта – полнометражного художественного фильма «Пункт пропуска». Нам были предоставлены уникальные локации. Один гвардейский ракетный крейсер «Москва» чего стоит. Настоящий флагман Черноморского флота. Но не буду раскрывать все тайны, все можно будет увидеть в фильме.

Как Вам – человеку, не имеющему актерского образования, было работать с такими мэтрами и опытными актерами как Эммануил Виторган, Николай Добрынин, Виктория Тарасова?

Вы знаете, это большая честь и огромный жизненный опыт. Они настолько доброжелательно отнеслись к нашему партнерству, что подвести их было просто неприлично. Их безусловный профессионализм, личная харизма помогали переживать каждую сцену и эпизод, раскрыть новые оттенки характеров главных героев. Но, конечно, и режиссер картины Вера Соколова мне очень помогала. Как дать правильную эмоцию, как оживить кадр и вообще, выглядеть достойно на фоне профессионалов.

Но я подметил, что профильное образование – это не всегда гарантия суперхорошей актерской игры. Тут как со многими областями и сферами деятельности: врачеванием, дипломатией, юриспруденцией. Или, например, с вождением автомобиля. Кому-то дано почувствовать себя с машиной одним целым, а кто-то так и ездит, как учили в автошколе. Так и здесь, кому дано, сыграет и никуда не денется. Хоть в жизни, хоть на съемочной площадке. А кому – нет, будет штамповать, как учили.

Нам очень повезло, что в проект пришли замечательные артисты от Бога: Тимур Ефременков, Борис Эстрин, Михаил Полицеймако, Екатерина Петрова, Кирилл Емельянов, Анастасия Черникова, Валерий Карпов и другие. Так что приходите весной 2021 года в кино, не пожалеете!

Фильм позиционируется как патриотический. Не будет ли он переполнен идеологическими штампами — тем, что некоторые сейчас позиционируют как ложный патриотизм?

Да, фильм патриотический и это – наша гордость, наш вектор движения. Он снимался в год 75-летия Великой Победы и посвящен этой замечательной дате.

Но не надо заужать понятие «патриотизм». Это не только хождение с национальным флагом и декламация различных «кричалок» по поводу и без. Патриотизм – это, в первую очередь, любовь и уважение к своей стране, готовность защищать ее не только с оружием в руках, но и в дискуссиях, а также средствами художественными, творческими.

Вот я когда писал сценарий к фильму, изучил много архивных материалов об истории Севастополя. И невозможно, чтобы сердце не сжималось, когда узнаешь, как наши предки относились к этой земле, к Крыму. Какие беспримерные подвиги здесь совершались. Вот пример приведу.

Во время героической обороны города 1854-55 годов, серьезно раненый матрос Кошка повстречался писателю Льву Толстому, в ту бытность флотскому лейтенанту, на переправе на выходе из осажденного Севастополя.

Так вот, покидая город из-за ранения, матрос Кошка – человек, совершивший множество подвигов, плакал как ребенок и повторял: «Как же так? Павел Степанович Нахимов приказал всем стоять до самой смерти… Как же он про нас подумает, там, на небе? А что ж про нас люди на земле скажут? Вдумайтесь, он плакал из-за того, что командиры приказали ему уйти, и он не мог остаться в строю и умереть вместе со своими товарищами!

А 35-ая батарея? Там такая атмосфера, что мужики, прошедшие горячие точки, плачут. Кстати, нам очень повезло, что руководство музейного комплекса откликнулось на нашу просьбу и разрешило снять сцену о том, как молодая учительница приводит свой класс на этот мемориал, чтобы рассказать о подвиге наших предков.

Так что нет у нас никаких штампов, все от сердца. И уверен, к сердцу. А что касается ложного патриотизма, могу сказать, что его сегодняшняя интерпретация мне не совсем близка. Да, говорить о том, что можно было бы исправить в нашей стране, общественной жизни, нужно. А лучше всего сказать, как исправить. Но критика не должна трансформироваться в предательство. А желание перемен в ненависть. И потом нельзя быть настолько ортодоксальными, что бы в упор не замечать того позитивного, что есть.

Так что меня не убедишь, что человек ненавидящий и предающий свою страну и ее граждан даже гипотетически может быть истинным патриотом. Это не так.

Будет ли в фильме показана уникальная крымская природа?

Конечно, ведь передать атмосферу Крыма невозможно без показа уникальной крымской природы. Вдумайтесь, фактически за час-полтора можно увидеть такое разнообразие, от которого дух захватывает. Проехать по горному серпантину к Ялте через плотное облако, тут же выехать на участок, где светит яркое солнце, полюбоваться хвойными лесами и пальмами и совсем скоро переехать в степной Крым, где раскинулись красные маки до горизонта, а воздух струится над пахнущими пряным разнотравьем полями!

Не боитесь украинских санкций из-за этого проекта?

Сейчас вон как накрыло украинских политиков: то Перл-Харбор обещают нашему Черноморскому флоту устроить, то превратить крымскую тему в «адскую», то помешать проекту опреснения воды, причем предварительно эту самую воду фактически украв и т.д. Но серьезные люди понимают, что если они даже телодвижение сделают для того, чтобы эту ересь перевести в какой-то намек на реальность, последствия для них будут печально-непредсказуемые. Вот воздух и сотрясают и бумажки всякие пишут – санкции налагают. И для своих кураторов вроде как при деле оказываются.

Но есть русская поговорка хорошая: боишься, страха не минешь, только надрожишься. Сейчас нет ни страха, ни бравады. А потом сайт миротворец у меня в копилке уже есть. Книга «Крымская весна» запрещена на Украине. Если будет еще что-то, значит так надо. Главное, чтобы все по-честному было, то есть адресно и не касалось близких.

Вы преуспели в науке и книги со сценариями пишете, а кто оказал самое большое влияние на формирование Вас как человека, личности?

Мои родители – уникальные, замечательные люди. Не знаю, делают ли сейчас таких. Мой отец в 10-м классе наизусть выучил всего «Евгения Онегина» и до сих пор может раскрасить любую жизненную ситуацию пушкинской цитатой. Я за всю свою жизнь не слышал от него ни одного скверного слова. Никогда. Как не слышал, чтобы он поднял голос на маму или поговорил с ней неуважительно.

А мама, проработав много лет в инженерных службах телецентра «Останкино», пишет прекрасные стихи и рассказы. Она очень добрый и деликатный человек.

Сколько у Вас детей? Часто ли видите? Какие у Вас с ними взаимоотношения?

У меня трое детей. Старшая дочь уже студентка, осваивает профессию журналиста. Она активная, целеустремленная, творческая, но с крепким нравственным и человеческим стержнем. Сын третьеклассник, а еще одна дочка пойдет в школу в сентябре 2021 года. У нас прекрасные отношения. Мы безусловно присутствуем в жизни друг друга. Уверен, что больше никто и ничто не смогут этого изменить. Они самое большое богатство в моей жизни, моя радость и надежда.

Вы возглавляли аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В прессе много писали о том, что вам оттуда пришлось уйти не по своей воле. Это так?

Вы знаете, заявление об уходе я написал по собственному желанию. Так что по своей воле. Тогда удивительным образом совпали желания моего руководителя и мои – больше вместе не работать. Я перестал устраивать как сотрудник, а я же перестал разделять ценности и подходы своего руководителя к работе и отношению к людям. Так что все по-честному. Все остальное пусть пока останется за кадром.

Иван Николаевич, Вы не думали попробовать себя в политике, ведь этот год будет знаковым в этом плане?

Здесь весь вопрос в том, для чего это нужно? И мотивация, конечно. Я вижу, что те, кто сегодня находятся в политике, имеют реальные возможности сделать жизнь людей лучше. Кому-то помочь, кого-то уберечь от опрометчивых поступков. Но навязывать себя не хотелось бы. Поэтому, если так случится, что будет заинтересованность людей и понимание того, что смогу им помогать, то можно будет всерьез рассматривать такую возможность.

Каковы Ваши творческие планы? Будете продолжать писать сценарии?

Не исключено. Но тут все зависит от того, каким получится дебют.

Кстати еще одна книга у меня уже готова. Это такая смесь сказки, исторического детектива и love story. Все началось с того, что сын просил меня перед сном рассказать ему сказку. Так из вечера в вечер я ему придумывал истории про одного купца. Его приключения, жизненные перипетии. А потом решил, а почему это я не записываю? Вроде интересно получается. Сын, во всяком случае, с нетерпением ждал продолжения. Вот так потихоньку стал записывать, а потом и книга родилась. Надеюсь, что в скором времени «Купец в сапогах» выйдет в свет в одном из издательств.

Ваш центр правовой помощи «Дело жизни» занимается вопросами помощи семьям, в которых дети были лишены инвалидности. Расскажите, как вы это делаете, и как Вам и Вашей команде удается добиваться результатов на этом важном направлении?

В этом вопросе без Божьей помощи никуда. Одними благими порывами ничего не получится. Знаете, сколько людей любят похвастаться, какие они общественники и благотворители? А начинаешь спрашивать, а кому ты помогаешь, отвечают, как кому, детям-инвалидам. Каким, спрашиваю, кому конкретно ты помог? И тут человек начинает с темы плавно съезжать. Потому как, к сожалению, очень часто получается так, что декларируя помощь всем, на деле никому не помогаешь вообще.

Центр правовой помощи «Дело жизни» возник в целях решения совершенно конкретной задачи – помощи семьям, в которых детки были лишены инвалидности. Сейчас у нас таково ведомственное законодательство, что сделать это специалистам Бюро медико-социальной экспертизы не составляет труда. Тут и сугубо субъективный подход может быть и цели бюджетной экономии и еще бог знает что. Факт остается фактом, совершенно больные дети лишаются статуса инвалида. И когда передо мной положили обращения мам таких деток, я сначала в одиночку взялся за решение этого вопроса. Предыдущая работа научила быть внимательным к чужому горю.

И вот потихоньку, со скрипом, но удалось привлечь внимание общества и прессы к этому вопросу. Потом ко мне присоединилась команда юристов во главе с Дианой Илюмжиновой. Мы провели большую встречу с мамами, некоторые из них были с нами на связи по скайпу из других городов. Все они написали подробные обращения с приложением документов, ну а мы уже постарались сопроводить в органах исполнительной власти каждое из них, привести свои аргументы.

В результате всем деткам, чьи мамы к нам обратились, была возвращена инвалидность, а многим и до 18 лет, что избавит их от необходимости ежегодного переосвидетельствования.

Вместе со статусом инвалида в такие семьи вернулась государственная социальная помощь. Ведь именно она, подчас, и являлась основным источником их дохода. Часто мамы поднимают таких деток в одиночку и не имеют возможности работать. Ребенок-инвалид – это их работа и крест и смысл жизни.

Проект «Дело жизни» занимает важную часть моей жизни, и я очень рад, что нам с единомышленниками удается помочь конкретным людям. В нашей работе не вращается ни копейки денег. Но в дальнейшем мы думаем о том, чтобы провести благотворительное мероприятие, все средства от которого направить на поддержку семей, в которых растут дети-инвалиды.