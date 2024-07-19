Избил знакомого и получил реальный срок лишения свободы. Приговор суда керчанину

Ленинский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении 30-летнего жителя г. Керчь за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

В ходе судебного следствия установлено, что в феврале текущего года у потерпевшего произошел конфликт со знакомыми села Бондаренково, и чтобы те его не трогали, он им сказал, что хорошо общается с подсудимым, тем самым прикрылся его именем, но на самом деле в этот период времени он дружеских и приятельских отношений с ним не поддерживал. Так, подсудимый, случайно узнал эту ситуацию и решил разобраться во всех её деталях, для этого он разыскал парня и предложил поехать с ним поговорить. Парень согласился, подозревая, что ему будут нанесены телесные повреждения. Так, приехав в поле, они оба вышли из автомобиля и подсудимый начал проводить собственный допрос, нанося удары в область тела потерпевшего ногами и руками. Избив парня и получив от него извинения, он посадил его в автомобиль и отвез домой, где дома родители вызвали скорую помощь. В результате побоев была причинена зарытая тупая травма грудной клетки с повреждением левой лопатки, ребра, с ушибом левого легкого и развитием пневмоторакса, закрытая черепно-мозговая травма в форме ушиба головного мозга легкой степени с переломом носовой кости, — озвучили детали происшествия в пресс-службе суда.