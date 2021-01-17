Электрошокер – эффективное средство самообороны, которое на всякий случай должно быть под рукой

Мы не поставим точку в спорах какое средство самообороны является самым эффективным, но некоторые точки над «И» все же расставим. Итак, речь идет о тех защитных средствах, для которых не нужны ни лицензии, ни разрешения, ни справки. По большому счету, их можно разделить на три группы: пневматические устройства (реплики оружия с калибром до 4,5 мм и дульной энергией до 7,5 Дж), аэрозоли (а также струйные, гелевые баллончики, направленные на поражение слизистой оболочки), электрические устройства (электрошокеры). Последние — имеют меньше всего недостатков. Ну, посудите сами, пневматика, в теории, помогает на расстоянии, но надо быть умелым стрелком, чтобы причинить ощутимый урон нападающему человеку или животному. В «ближнем бою» уже, как повезет. Все перцовые и прочие газовые баллончики при ряде обстоятельств: слишком быстрое расстояние, ветер, замкнутое пространство – также могут сыграть злую шутку с обороняющимся. Ну а шокер не требует никакой специальной подготовки, просто он должен быть под рукой и заряжен, наиболее эффективно действует, поражая незащищенные участки тела. Плюс эффект неожиданности и страх…, да-да, извечный страх резкого удара током, сопровождающимся громким треском и запахом озона.

И в темноте поможет? Конечно, это же универсальное средство защиты. Например, шокер Police внешне напоминает фонарик. Он и есть фонарик, добротный, надежный и яркий, но он еще и электрошокер. Как говорится, достаточно нажать кнопку. Интернет магазин электрошокеров Paralizator предлагает широкий выбор таких «фонариков» для самообороны. К их общим достоинствам отнесем элегантный дизайн, компактность, эффективность (мощный электрический разряд отобьет охоту «связываться» у хулиганов, грабителей, бродячих собак…) и многофункциональность (шокер, фонарик и… небольшая, но тяжелая металлическая дубинка).

Для удобства выбора Интернет-магазин предлагает системы поиска, сортировки и фильтров. Сортировать шокеры Police можно по популярности и цене. А вот фильтры поиска помогут сделать точный выбор, группируя предложения каталога по:

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В любом случае, даже выбрав несколько моделей, нужно сравнить и более полные характеристики, прежде чем откладывать товар в корзину. Несомненное удобство для покупателей – отзывы тех, кто уже приобрел и даже опробовал такие шокеры. Портал paralizator.com.ua является официальным сайтом торговой марки Paralizator. Этим объясняются демократичные цены. Это же подтверждается гарантией качества и сервисом. Есть трудности с выбором? Достаточно заказать обратный звонок. Бесплатная онлайн-консультация менеджеров – профессионалов в сфере безопасности поможет определиться с таким важным приобретением.

Именно важным! Ведь даже физически слабый, хрупкий, пожилой человек будет чувствовать себя в безопасности с электрошокером Police. Главное, осознавать саму возможность постоять за себя в любой нестандартной ситуации. Таких случаев множество: к девушке пристал пьяный наглец, компания хулиганов окружила молодую пару, на женщину накинулись бродячие собаки, старушку пытались ограбить в лифте. С таким ярким и «разрядным» средством защиты бояться не надо. Оно само постоит за хозяина, «вырубив» на несколько минут нападавших.

И «под занавес» о мифах. «Разряд не пробивает одежду». Этим грешили старые модели электрошокеров. Современные, такие как шокеры Police способны пробивать до 6 см одежды. «Батарейки быстро садятся». Тоже из разряда «сказки прошлого века». И не батарейки вовсе, а аккумуляторы, а к ним в комплекте идут зарядные устройства (причем с адаптером, позволяющим подзарядить шокер, например, в авто). «Электрошокер можно доверить подростку». Нет, нет и нет! И приобретают, и имеют право пользоваться таким средством защиты только лица старше 18 лет. «Нужно специальное разрешение». Нет, закон разрешает такие средства самообороны и не накладывает ограничений. Все просто: выбрали в Интернет-магазине, приобрели, получили заказ, носите с собой (в сумочке, кармане, портфеле, рюкзаке), главное, чтобы был под рукой.