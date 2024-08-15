11 июня в Госкомитете Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации (Госкомводхоз) сообщали ТАСС, что запасы в водохранилищах позволят обеспечивать население региона питьевой водой более одного года.

В июле 2024 года ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщило, что уровень воды в водохранилищах естественного стока в Республике Крым снизился по сравнению с июнем на 15,92 млн куб. м до 141,93 млн куб. м из-за недостатка осадков и сильной жары, когда температура воздуха достигала плюс 40 градусов.

Статистические наблюдения за объемом притока в водохранилища естественного стока (ВЕС) демонстрируют периодически чередующиеся многоводные и маловодные годы. Цикл в среднем составляет семь лет. Однако, бывают отклонения, и продолжительность цикла может составлять пять-восемь лет. В настоящее время идет приближение засушливого периода, 2024 год — год средних притоков, который в настоящее время чуть меньше среднемноголетнего. Последующие три-четыре года ожидается понижение объемов притока воды в ВЕС, — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанным директором Эльмаром Меннановым.

Изучением вопроса в академии занимаются ученые кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники, которые считают необходимым увеличить объем водохранилищ естественного стока, которые в предыдущие годы были построены в регионе. Таких водохранилищ 15, их суммарный проектный объем составляет до 253 млн куб. м. Увеличение объема до 340 млн куб. м позволит сохранять запасы водных ресурсов для обеспечения безопасности вододефицитных периодов.

О водоснабжении Крыма

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал около 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, разрешилась она летом 2021 года, когда прошли ливни. При проведении спецоперации российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала в Херсонской области. В ночь на 6 июня 2023 года Украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Из 291,7 км участка Северо-Крымского канала, проходящего по территории Республики Крым, используется более 147,7 км для переброски подземных вод в водохранилища восточной части Крыма.

источник: ТАСС