К чему чешется ухо, правое или левое. Народная примета

К чему чешется ухо. Примета. Уши, без сомнения, один из самых чувствительных органов нашего тела. Уши человека не только принимает невербальные сигналы окружающих, но и способно запускать психосоматические процессы работающие на подсознательном уровне. Однако сейчас речь идёт о не менее интересном явлении. Речь пойдет о народном суеверии, которое трактует последствия внезапно зачесавшегося уха. Ерунда, скажете вы? Однако столетия наблюдений и сотни толкователей, определили некие закономерности с которыми мы вас сегодня и познакомим.

Проявление суеверия — великолепный повод заново оценить свои жизненные приоритеты, пересмотреть принципы и взгляды, критически взглянуть на свою жизненную позицию, оглянуться и определить точку отправления, когда в жизни произошли перемены, влияющие на ваше сегодня. А теперь давайте разберемся подробнее…

К чему чешется левое или правое ухо в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье? Чешется у мужчины или женщины, мочка, снаружи уха, внутри или за ухом.

Чешется ухо у женщины

Для женщин суеверие имеет множество толкований, причём определяющее значение имеет конкретное место локации зуда. Подробности мы разберем ниже, но в целом для женщины примета трактуется так:

Замужним женщинам стоит обратить внимание на состояние финансов в семье. Возможно придется умерить траты, отложить приобретение предметов не первой необходимости и попытаться откладывать деньги на «черный день». Возможно грядут нелегкие времена.

Примета напоминает о необходимости поддерживать отношения с родственниками, с которыми вы давно не общались. Скорее всего именно сейчас они нуждаются в вашей поддержке и помощи. Самое время навестить их или по крайней мере позвонить.

Девушкам, незамужним суеверие подсказывает о наличии в вашем близком окружении недоброжелателя, который сеет слухи и распространяет о вас нехорошие сплетни. Присмотритесь к подружкам, наверняка заметите что то необычное.

К чему чешется ухо у мужчины

Когда чешется ухо у мужчины это верный знак, что Судьба дает вам шанс подготовиться к новым испытаниям. Возможно вам вновь придётся доказать свою профессиональную пригодность и проявить свои наилучшие качества.

Первое, что стоит сделать, это взять себя в руки. Предупреждён, значит вооружён. Соберитесь и продумайте тактику своих дальнейших действий. Прежде всего сосредоточьтесь на текущих делах в работе. Постарайтесь, что называется, подтянуть хвосты, чтобы приобрести аргументы в спорах с начальством которые вам вскоре предстоят.

Проблемы возможны не только на работе. Стоит задуматься над своим положением в семье. Возможно, или даже скорее всего вам нужно вопреки устоявшимся традициям проводить больше времени с близкими вам людьми. Наступает время когда вам предстоит вновь доказать свое главенствующее положение показав кто здесь настоящий мужчина. Однако, не стоит форсировать события. Будьте терпеливы и сдержаны, внимательны к просьбам и дружелюбны. Это верный путь восстановить баланс и равновесие на семейном фронте.

Если чешется левое ухо

Примета рекомендует приготовиться к скандалу с давними знакомыми или друзьями. Причем зачинщиком конфликта будете именно вы. Возможны семейные ссоры с аналогичным прогнозом. Суеверие советует вспомнить все мелкие долги и принять меры к их погашению. Возможны не крупные финансовые расходы. Некоторые варианты толкования обещают большую драку, в самом настоящем понимании этой фразы, при которой вам достанется заметно больше других. Мужчинам стоит готовиться к известию о болезни родственников. Женщинам примета обещает путешествие, в котором возможно состоится знакомство с серьезным мужчиной.

Когда чешется правое ухо

Однозначно, вас кто-то обсуждает. Возможны скоро подоспеют новые финансовые поступления или приятные сюрпризы. Примета обещает возможные ссоры с близкими родственниками. Но если вы будете сохранять спокойствие и рассудительность то ваши аргументы легко потушат вспыхнувший конфликт. Женщинам стоит навестить старших родственников, возможно прямо сейчас они нуждаются в вашей помощи. Мужчинам стоит приготовиться к серьезной словесной баталии с оппонентами, возможно коллегами, которые не готовы принять вашу точку зрения. Будьте спокойны и рассудительны, ваши доводы окажутся единственно верными.

К чему чешется ухо по дням недели

если зуд появился в понедельник — готовьтесь, на работе вас ожидает приятное событие;

— готовьтесь, на работе вас ожидает приятное событие; чешется ухо во вторник — вам предстоит важная встреча, однако заранее нельзя определить, какого характера она будет — делового или будет носить личный характер;

— вам предстоит важная встреча, однако заранее нельзя определить, какого характера она будет — делового или будет носить личный характер; если зуд приключился в среду — знайте, что на работе недоброжелатели плетут интриги, попридержите язык;

— знайте, что на работе недоброжелатели плетут интриги, попридержите язык; коли чешется ухо в четверг — ждите скорых финансовых поступлений (возможно получение наследства, выигрыш в лотерею, возврат старых долгов);

— ждите скорых финансовых поступлений (возможно получение наследства, выигрыш в лотерею, возврат старых долгов); в пятницу — ожидайте скорое знакомство с особой противоположного пола из которой возможно скоро разгорится любовный роман;

— ожидайте скорое знакомство с особой противоположного пола из которой возможно скоро разгорится любовный роман; чешется ухо в субботу — отнеситесь внимательнее к своим финансам. Возможно вскоре предстоят серьёзные траты. К тому же велик риск стать жертвой мошенничества, будьте осторожны и внимательны;

— отнеситесь внимательнее к своим финансам. Возможно вскоре предстоят серьёзные траты. К тому же велик риск стать жертвой мошенничества, будьте осторожны и внимательны; когда ухо зудит в воскресенье — суеверие рекомендует ожидать незваных гостей.

Для правильного толкования приметы имеет значение и время суток. Если ухо зачесалось:

утром — на работе вас ожидают приятные вести;

— на работе вас ожидают приятные вести; днём — перейдите в режим экономии, ибо велик шанс выбросить деньги на ветер;

— перейдите в режим экономии, ибо велик шанс выбросить деньги на ветер; обед — ждите скорых вестей от старых друзей и знакомых;

— ждите скорых вестей от старых друзей и знакомых; вечером — готовьтесь к тёплой встрече с друзьями в дружеской обстановке;

— готовьтесь к тёплой встрече с друзьями в дружеской обстановке; ночью — в семье зреет конфликт, настало время уделить внимание близким.

Чешутся уши внутри

Основной причиной возникновения зуда является скопление серы в слуховых проходах. Вскоре после купания зуд усиливается. Это связано с попаданием воды в ухо и размягчением серных масс. Избавиться от подобной проблемы помогут простые гигиенические процедуры — чистка или мытье ушей. Но случается так, что ухо продолжает зудеть. Зуд в ушах становится симптомом болезни, требующей серьезного лечения. На его фоне могут появляться другие клинические признаки: появление гнойного отделяемого, болезненные ощущения, дискомфорт и заложенность ушей, шелушение, головокружение, лихорадка, дискоординация движений, снижение слуха. При возникновении перечисленных симптомов следует немедленно обратиться к врачу.

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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик

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