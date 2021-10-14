К следующему лету дом у моря в ипотеку? Под Евпаторией строят коттеджный посёлок

Ситуация, которая складывается на Крымском полуострове сегодня: большинство из тех, кто хотел бы обзавестись здесь жилой недвижимостью, выбирая между квартирой и частным домом, отдали бы предпочтение последнему. Причём главный запрос, который поступает от «мечтателей» о домике у моря — приобретение современного коттеджа, в современном коттеджном посёлке с соответствующей инфраструктурой. Но вот он факт: как в Крыму (в частности, в Симферополе и на ЮБК), так и в Севастополе с такими объектами напряжёнка. Да, разумеется, прикупить домик на территории СНТ и в тех же сёлах вполне возможно, однако такие предложения многих не устраивают: по качеству, по цене, по перспективам развития и т.д.

Что говорят по этому поводу риэлторы? А они подтверждают, что в Крыму растёт спрос на частные домовладения. Однако, в том числе и из-за высоких цен, покупатели стали более разборчивыми. Принцип «Какая-никакая, но это недвижимость у моря» сдаёт позиции. Люди деньги вкладывать готовы, но только в по-настоящему стоящие объекты. В жильё на территории коттеджных посёлков в том числе. Есть ли они на полуострове?

Коттеджные посёлки хорошего класса в Крыму — дефицит. Точечная застройка есть, а вот однородных поселений с адекватным соотношением «Цена — качество» — нет. Но, думаем, в ближайшее время ситуация начнёт меняться. Прецедент уже есть. Под Евпаторией — в 2 км от города — идёт строительство коттеджного посёлка «Новый Уют». Специалисты называют его инновационным. Мы с этим согласны, потому как на день сегодняшний в Крыму это уникальное по сути своей предложение, — отмечает директор Агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская.

В чём уникальность проекта «Новый Уют»

Во-первых: в территориальном расположении посёлка. В шаговой доступности (2 км) находятся евпаторийские пляжи, славящиеся мелким белым песком. С инфраструктурой, «заточенной» на комфортный отдых.

Во-вторых : посёлок создаётся, исходя из запросов потенциальных покупателей. Жилищный комплекс — это 76 земельных участков по 6 соток, расположенных на закрытой охраняемой территории, объединённых единой системой коммуникаций.

Главный момент: посёлок «Новый Уют» — проект, реализуемый при участии АО «ГЕНБАНК». Покупка объектов в посёлке доступна по кредитной программе «Строительство жилого дома». То есть — в ипотеку.

АН «Мультидом» и ООО «Крым Инвест Информ», будучи партнёрами банка, участвовали в разработке этой программы. Готовилась она тщательно, были учтены практически все требования, которые покупатели предъявляют к такого рода объектам. В основе программы выбор: можно купить участок и построить дом с привлечением ипотечных средств. Или же — одновременно оформить в ипотеку и земельный участок, и дом. На день сегодняшний в Крыму это, действительно, уникальное предложение. С учётом стоимостной составляющей в первую очередь. Так, участки в посёлке стоят порядка 1,6 млн. рублей за 6 соток, — подчёркивает Наталья Массальская.

Если же говорить «голым цифрами», то суть кредитной программы АО «ГЕНБАНК», воспользовавшись которой можно стать хозяином домовладения в посёлке «Новый Уют», такова:

на ипотеку может претендовать заёмщик (гражданин РФ в возрасте от 21 до 70 лет) с официально подтверждённым доходом. При этом не исключено участие созаёмщиков.

сумма кредита: от 500 тысяч до 5 млн. рублей.

сроки возврата: от 24 до 300 месяцев.

Присутствует ли первоначальный взнос?

Да. А его сумма зависит от того, какие объекты берутся в ипотеку:

в случае, если в кредит приобретаются и земельный участок, и дом (строительство будет вестись на заёмные средства), то речь идёт о 30%;

если же кредит берётся только на строительство дома, а земельный участок покупатель приобретает за собственные средства, то первоначальный взнос будет равен 20% от общей суммы кредита.

Процентные ставки?

10,5% — на период строительства дома до момента оформления права собственности и его регистрации в качестве залога;

8,5% годовых — на весь оставшийся срок, оговоренный договором ипотечного кредитования.

Кредит даётся на срок до 25 лет. Дом при этом построят за 3-6 месяцев. Глядя на ипотечный рынок в целом, могу сказать, что такие условия — максимально выгодны. 8,5% годовых на день сегодняшний — самая низкая ставка, из тех, которые заявляют банки в ипотечных программах. АО «ГЕНБАНК» держит этот уровень, и это предложение однозначно выгодное. Опять-таки с учётом того, насколько уникален объект, о котором идёт речь, — говорит директор АН «Мультидом».

Нюанс: если дом будет возводиться за счёт ипотечных средств, то его строительством будет заниматься подрядчик, аккредитованный банком — строительная компания «LUKS». Существуют также проекты домов, из которых можно выбрать наиболее подходящий.

Это ни в коем случае не ограничения. Без кредита можно строить самостоятельно. Но в ипотеку сотрудничество с определённой банком строительной компанией — это защита от форс-мажоров и мошенников. Репутация компании проверена. Её финансовая состоятельность подтверждена. Работоспособность также. Все документы в наличии. Другими словами, «ГЕНБАНК» здесь позаботился о безопасности покупателей — они будут работать с подрядчиком, которому можно доверить деньги на строительство, и не переживать, что обещания не будут выполнены, — поясняет Наталья Массальская.

Будут ли это дома «под ключ»?

Концепция строительства выглядит так:

Что касается проектов домов, то, действительно, выбирать есть из чего:

Современные комфортные дома. Для семей с детьми, в том числе. По площади — идеальные как для отпускного отдыха, так и для круглогодичного проживания. Электричество, газ, вода к участкам подведены — что очень важно, далеко не везде в Крыму эти инфраструктурные вопросы решены. И выгода при покупке такого объекта по сравнению с теми же квартирами очевидна: цена квадратного метра получается порядка 40 тыс. рублей, тогда как в новостройках «ценник» перевалил за 100 тыс. рублей, — комментирует директор АН «Мультидом».

Кредитную программу «Строительство жилого дома» АО «ГЕНБАНК» эксперты рынка недвижимости считают перспективной. Говорят, испробовав её при реализации проекта коттеджного посёлка «Новый Уют», планируют работать с ней и на других объектах. Не только крымских, но и севастопольских.

Специалисты АО «ГЕНБАНК» мыслят «на будущее». Думаю, эта программа первая, но не последняя. Такие банковские продукты востребованы. Что же касается посёлка под Евпаторией, то продажи участков там уже идут активно. Многие, к слову, купив участок за собственные средства, ждали программу, чтобы начать стройку в ипотеку. Дождались, надежды оправдались в полной мере. Так что советую тем, кто хочет дом у моря, поторопится и не упустить свой шанс приобрести таки «место под солнцем», — констатирует директор АН «Мультидом»Наталья Массальская.

Как попасть в программу «Строительство жилого дома»

Если человека заинтересовала программа, то технология вхождения в проект, говорят эксперты, проста.

Нужно ознакомиться с кредитной программой на сайте АО «ГЕНБАНК», затем обратиться в АН «Мультидом»: получить подробную консультацию по коттеджному поселку и выбрать участок. Затем обратиться в строительную компанию LUKS и получить консультацию по проекту дома, который заинтересовал. А затем — добро пожаловать в Ипотечный центр Banki.shop, специалисты которого помогут оформить заявку, сложить все необходимые документы и подадут их в банк для рассмотрения, — даёт рекомендации вице-президент Международной Ассоциации Фондов Жилищного Строительства и Ипотечного Кредитования Руслан Маринуца.

Может ли человек самостоятельно обратиться в банк и подать заявку? И такой вариант развития событий также может быть. Но он более сложный, нежели озвученный выше:

Обратившись в АН «Мультидом» и в ООО «Крым Инвест Информ» потенциальный заёмщик, может рассчитывать на главное: он получает максимально подробную и актуальную информацию о проекте. Плюс: будет минимизирован риск отказа в одобрении заявки от банка, — подчёркивает Руслан Маринуца.