Как делать выигрышные ставки на футбол?

Выигрышные ставки на футбол

Чтобы успешно заключать пари, важно разбираться не только в футболе, но и в особенностях беттинга. Этот вид спорта характеризуется самой обширной росписью во всех букмекерских конторах (БК), однако в каждой из них есть свои «пряники» для завлечения клиентов. Речь идет о размере коэффициентов, бонусах, акциях, наличии экзотических ставок, вариативности второстепенного рынка, легкости вывода средств.

Первый шаг к успеху – выбрать наиболее подходящую букмекерскую контору. Второй – разобраться в видах ставок и правилах их расчета. И вишенка на торте – выбор нескольких стратегий. Их освоение значительно повышает шансы на успех.

Как выбрать букмекера

Выбор надежного букмекера с выгодными условиями сотрудничества – важное условие для комфортности беттинга. Независимый рейтинг БК можно посмотреть на популярном информационном ресурсе «Ставка TV». При клике на название конторы открывается краткий обзор букмекера по основным критериям работы: надежность, идентификация, ширина линий росписи, коэффициенты маржа, наличие мобильного приложения.

Сервис «Ставка ТВ» станет верным помощником в беттинге. Здесь можно пройти школу ставок, бесплатно смотреть прогнозы на спорт, читать интересные статьи, следить за спортивными новостями и расписанием топовых событий, общаться с единомышленниками, известными игроками и тренерами.

Выбирая контору, следует обращать внимание на:

наличие лицензии принимать ставки на территории РФ;

размер маржи – чем она больше, тем меньше коэффициент и сумма выигрыша;

ширина линии и глубина росписи;

вариативность лайва;

наличие технической поддержки, скорость обработки запросов пользователей;

мобильное приложение.

По надежности и удобству использования лидирующие позиции занимают такие БК, как «Париматч», «Винлайн» и «Леон». Эти конторы идеально подходят для новичков. Если хочется больше разнообразия, следует обратить внимание на обзор 1 икс Ставка. Этот букмекер известен одной из самых широких линий в российском беттинге.

Виды ставок на футбол

БК предлагают много вариантов ставок на футбол. Новичкам следует разобраться в основных видах:

основной результат – победа первой или второй команды, ничья;

двойной шанс – заключение на два результата из трех основных;

фора – ставка на начальное преимущество одной из команд в результатах матча или статистических показателях;

тотал – заключение пари на количество очков, голов и других показателей;

тайм-матч – учитывается результат первого тайма матча и всего поединка в целом;

точный счет – прогноз на точный результат.

Хорошие БК также имеют много вариантов дополнительных ставок: на игрока, результаты конкретной команды, удаления и пенальти, количество угловых и ударов по воротам.

Ставки можно делать в прематче (до начала события) и в режиме лайв (в процессе поединка – до его окончания). В букмекерских конторах выделяют три основных вида ставок по количеству событий и исходов:

одинар – заключение пари на исход одного матча;

экспресс – спор на исход нескольких поединков сразу;

система – совокупность экспрессов ставки из выбранных исходов.

Кроме этих вариантов, в некоторых БК можно делать цепочные ставки, мультиставки, продавать заключенные пари.

Выбор стратегии

Стратегии повышают шансы на победу. Это принципы ведения игры, составленные опытными беттерами. Проверить их эффективность можно на симуляторе ставок.

Выделяют три основные стратегии для ставок на футбольные матчи:

Пари на ничью. Коэффициент здесь составляет примерно 3,50 и выше. В случае выигрыша каждой третьей ставки можно получить неплохую прибыль на длинной дистанции. Эта стратегия подходит, если в поединке нет явного фаворита, соперники часто играют вничью в этом турнире, такой результат удовлетворит обе команды. Ставка на желтые карточки. Если встреча очень важна для команд, на ней будет присутствовать строгий арбитр, прошлая игра между соперниками была показательной в применении желтых карточек, – эта стратегия должна хорошо сработать. Пари на количество голов. Рекомендуется ставить на тотал голов с кэфом больше 2,5, если две команды атакующие, ничья им не подходит, соперники часто пробивают этот показатель.

Таким образом, выбор стратегии зависит от характеристики команд-соперников, статистики их предыдущих встреч и нацеленности на результат.

Как анализировать событие

Чтобы повысить шансы на построение точного прогноза, нужно проанализировать как можно больше информации, связанной с предстоящим событием. При выборе ставки следует изучить следующие данные:

результаты предыдущих личных встреч;

последние индивидуальные результаты обеих команд;

внутренний климат в коллективе, наличие дисквалифицированных, травмированных, больных игроков, ротации в составе;

мотивация команды на место в турнире;

статистика главного арбитра.

Перед заключением пари также можно посмотреть прогнозы авторитетных капперов. Найти их в бесплатном доступе можно на информационном портале «Ставка ТВ».

В беттинге очень важен и психологический настрой. Заключать пари нужно всегда на холодную голову, нельзя поддаваться эмоциям, пытаться отыграться. Так можно быстро растратить весь свой депозит. Выделять на ставки рекомендуется только свободные денежные средства. Если случилась частая чреда неудач, лучше на некоторое время отвлечься от беттинга и сменить вид деятельности.

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