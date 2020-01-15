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Как философия связана с действительностью? Учёные КФУ намерены выяснить

Как философия связана с действительностью? Учёные КФУ намерены выяснить

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:50 15.01.2020

Ученые Крымского федерального университета получили грант Российского фонда фундаментальных исследований на реализацию проекта «Философия как действие: прагматика текстового поведения». Объем финансирования составляет 1 250 000 рублей в год, грант рассчитан на три года. Цель проекта – создание концепции, направленной на решение проблемы связи философии с действительностью.

Для этого мы обращаемся к анализу прагматики философского текста, который является главным посредником в осуществлении этой связи. Становясь предметом исследования, он способен показать, как в практике текстовой деятельности реализуется мировоззрение автора и его отношение к миру, — цитирует пресс-служба вуза руководителя проекта, зав. кафедрой философии социально-гуманитарного профиля Таврической академии Крымского федерального университета Лору Рыскельдиеву.

С помощью понятия «текстовое поведение» авторы планируют выяснить, какого типа тексты и каким образом оказывают наибольшее влияние на читателя.

Такие виды текстов, как манифест, утопия, статья, диалог, проповедь, трактат, будут проанализированы на предмет выявления языковых маркеров разного типа рефлексии, с помощью чего можно будет лучше понять генезис таких социальных явлений, как эскапизм и морализаторство, революционность и традиционализм, аскетизм и гедонизм, — добавила Лора Рыскельдиева.

По ее словам, результаты исследования важны для формирования критического мышления современной молодежи, ее устойчивости по отношению к воздействию разного рода манипулятивных технологий.

Как философия связана с действительностью? Учёные КФУ намерены выяснить

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