Как именно свяжут трассу «Таврида» с Южным берегом Крыма

Ранее мы сообщали о том, что юго-восточный обход Симферополя для перенаправления транспортного потока с трассы «Таврида» к курортам Южного берега Крыма начнут проектировать в 2020 году. Сегодня министр транспорта РК Сергей Карпов уточнил некоторые аспекты этой очередной «стройки века» на полуострове.

Этот проект вошел в откорректированную Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. В настоящее время находится на утверждении документация по планировке территории. После этого мы выйдем на Главу Республики с инициативой о заключении договора на проектирование и строительство. Мы ориентируемся на тех исполнителей, которые уже работают в Крыму, но решение за главой. Это сложный объект протяженностью 24,7 км. Срок проектирования и строительства в рамках программы у нас определен до 2023 года включительно. Предельный лимит финансирования — 30 млрд. рублей, но он может быть скорректирован. Проектирование такого объекта занимает порядка года, в текущем году мы должны обязательно его начать, чтобы к следующем сезону выйти из экспертизы и начать стройку, — рассказал в интервью «Интерфаксу» Сергей Карпов.

По его словам, юго-восточный обход Симферополя, который свяжет «Тавриду» с Южнобережным шоссе – только начало преобразований. Далее принято решение о приведении участков дороги — от Перевального до Алушты и от Алушты до Ялты — к нормативному состоянию путем капитального ремонта, без реконструкции.

Базовая сумма реконструкции, которая была посчитана, составляла больше 100 млрд. рублей на все Южнобережное шоссе, до Фороса. Но от этого мы отказались ввиду больших затрат и изменения внешнего вида самого побережья с учетом горной местности и заповедников. Было принято решение не входить в грандиозные строительные работы, а сделать капитальный ремонт: сделать более комфортные обгоны, улучшить покрытие и состояние обочин, проработать оползневые участки и примыкания, — уточнил Карпов.

Капитальный ремонт включен в ФЦП. Министр пример: на ремонт дороги от Алушты до Ялты определен лимит финансирования в 11 млрд. рублей.

Мы планируем заключить контракты на разработку проектной документации в этом году, а в следующем — работы должны начаться. В данном случае важно учесть турсезон, потому что это загруженное направление… Чтобы разгрузить Алушту, обсуждается проект обхода. Он очень сложный, надо разрабатывать документацию по планировке территории. Также в проектах есть обход Ялты — эстакада над городом с сохранением нижней трассы как части внутренней сети. Мы сейчас вместе с проектировщиками, которые составляют генплан Ялты, выбираем оптимальное место прохождения обхода. Когда мы это все состыкуем, будем выходить на проектирование и запрос по выделению средств. Это достаточно дорогостоящие проекты, в программу они не попали, — признался министр транспорта РК.

Он уверен: единственный способ уйти от пробок (Массандра, Никита, Ялта) – расширение трассы «Симферополь – Ялта». Практика подтверждает: участок близ Феодосии всегда был перегруженным, но 4 полосы «Тавриды» убрали пробки раз и навсегда.