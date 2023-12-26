Как взять ипотеку в 2024 году

Ипотечный кредит – это банковский займ на приобретение жилья в рассрочку. Оформляя кредитный договор, заёмщик получает деньги на покупку квартиры, дома, дачи, которые остаются в залоге у банка в качестве гарантий возвращения ипотечного долга. В ипотеку можно оформить как уже построенное жильё, так и недвижимость на стадии строительства.

Важность правильного подхода к оформлению ипотеки

Перед тем, как взять ипотечный кредит важно оценить свои финансовые возможности. Практически все банки имеют онлайн-калькуляторы, с помощью которых можно провести предварительные расчёты. Особое внимание следует уделить двум параметрам:

ежемесячный платёж – это сумма, которую придётся выплачивать ежемесячно; желательно, чтобы её размер не превышал 50…60% дохода заёмщика; в противном случае банк может не одобрить заявку;

размер начального взноса – в зависимости от банка и ипотечной программы, его величина составит от 10 до 20% стоимости покупаемой недвижимости.

Важно также предусмотреть дополнительные финансовые расходы, которые будут в процессе оформления ипотеки. Например, страховка недвижимости и жизни заёмщика, регистрация прав собственности, прочее. Кроме этого, желательно иметь «финансовую подушку». Это будет неприкосновенный запас, который поможет вовремя рассчитываться по кредиту в случае временных финансовых трудностей (потеря работы, уменьшение заработной платы, другие форс-мажорные обстоятельства).

Пошаговая инструкция по оформлению ипотеки

Чтобы оформить ипотеку нужно:

подготовить необходимые документы;

оформить и подать на рассмотрение кредитную заявку;

подобрать подходящую недвижимость;

оформить договор купли-продажи;

заключить кредитный договор;

получить права собственности и оформить приобретаемую недвижимость в качестве залога;

зарегистрировать сделку в Росреестре.

Покупаемое в ипотеку жильё будет считаться собственностью заёмщика, но пока кредит не будет погашен, его не можно продавать, дарить.

Рекомендации по выбору банка для оформления ипотеки

Рассматривая предложения банков, нужно учитывать следующее:

наличие ипотечных программ с господдержкой;

величину кредитной ставки;

размер начального взноса, возможность его оплаты за счёт материнского капитала;

величину ежемесячных платежей;

максимальную сумму займа и предельный срок кредитования;

возможность досрочного погашения кредита.

Обзор банков для оформления ипотеки

Практически каждый банк имеет программы ипотечного кредитования. Чтобы разобраться в большом количестве предложений, рассмотрим особенности кредитования в наиболее популярных банках. Так:

Росбанк предлагает ипотечные программы на различное жильё: квартиры на первичном и вторичном рынке, частный дом, апартаменты, прочее. Оформить кредит можно на срок до 25 лет, доступна подача заявок онлайн. Клиенты отмечают большой выбор кредитных предложений, которые можно оформить без посещения банка. Удобно и то, что идентификация доступна через сервис Госуслуги, а документы можно подписывать электронной подписью.

В Промсвязьбанке есть выбор программ со сниженной кредитной ставкой для ИТ-специалистов, военных, семейных. Начальный взнос от 15% стоимости жилья, его можно оплатить материнским капиталом. Постоянно действуют акции от застройщиков, доступен сервис «Лёгкая ипотека». Кто оформлял ипотеку в банке, отмечают возможность снижения процентной ставки и льготные условия для уже действующих клиентов.

Альфа-Банк предлагает оформить ипотеку онлайн на новое и вторичное жильё. Есть варианты с господдержкой, программы для ИТ-специалистов, а также Дальневосточная ипотека с минимальным кредитным процентом. Те, кто подают заявки онлайн, могут рассчитывать на снижение процентной ставки.

В Газпромбанке есть программы по кредитованию первичного и вторичного жилья, процентная ставка от 1,5%. Доступна дистанционная подача заявок, ориентировочный размер ежемесячных платежей можно рассчитать самому с помощью онлайн-калькулятора.