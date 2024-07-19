Каждый четвертый крымчанин обращается к своему руководителю по имени и на «ты»

В опросе сервиса Superjob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

65% работающих крымчан предпочитают обращаться к своему руководителю на «вы» и по имени отчеству, еще 12% — на «вы» и по имени. На «ты» со своим боссом только каждый четвертый, чаще это происходит тогда, когда начальник существенно моложе или одного возраста с подчиненным. Если же руководитель существенно старше (на 10 лет и более), то в подавляющем большинстве случаев (в 85%) сотрудники обращаются к нему на «вы». В обращении руководителей к подчиненным все не так: каждый второй горожанин указал, что начальник зовет его по имени и на «ты». Конечно, руководители чаще обращаются так к сотрудникам своего возраста или моложе. Однако и в ситуациях, когда подчиненный значительно старше, его нередко зовут на работе просто по имени и на «ты» — об этом рассказали 4 из 10 работающих, — отмечают в пресс-службе сервиса.

По имени, но на «вы» не столь распространенная форма общения: только 12% опрошенных рассказали, что начальство к ним обращается именно так.

К 1 из 3 работающих руководители обращаются на «вы» и по имени-отчеству. Причем среди опрошенных, чье начальники существенно моложе и существенно старше, оказалось примерно поровну тех, к кому обращаются так (36 и 39%). Очевидно, что, соблюдая субординацию, более молодые руководители стремятся установить и поддерживать авторитет среди подчиненных, а для многих состоявшихся руководителей зрелого возраста обращение к персоналу на «вы» и по имени-отчеству — это неотъемлемая часть рабочего этикета.

Время проведения: 12—17 июля 2024 года

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