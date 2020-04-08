КФУ сможет проводить анализ на коронавирусную инфекцию

Крымский федеральный университет (КФУ) подал заявку на получение лицензии для работы центральной научно-исследовательской лаборатории вуза с микроорганизмами III-IV групп патогенности. После получения лицензии лаборатория вуза сможет проводить тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции.

Мы давно готовили центральную научно-исследовательскую лабораторию вуза к лицензированию для работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности. Выполнили все необходимые требования. Лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения ПЦР-исследований, у нас есть квалифицированный персонал. В зависимости от ситуации, после получения лицензии мы сможем проводить диагностические исследования на выявление коронавируса, — цитирует пресс-служба вуза проректора университета по научной деятельности Анатолия Кубышкина.

По словам специалиста, пропускная способность лаборатории Крымского федерального университета составит 500-700 тестов в сутки.

Мы надеемся, что вопрос с лицензированием решится в самое ближайшее время. В данной ситуации это необходимо.

Кроме того, Крымский федеральный университет готовит к запуску лабораторию клеточных технологий, которая также сможет выполнять работы по диагностике COVID-19 и станет базой для проведения научных исследований.

В данной лаборатории предусмотрено всё для работ в этом направлении. Это современное модульное здание с автономной системой вентиляции, чистыми боксами и всеми необходимыми уровнями защиты. В дальнейшем лаборатория будет предназначена для работы с клеточными культурами: их выращиванием, модифицированием и использованием в лечебных целях. Но сейчас в связи с возникшей необходимостью она может работать на диагностику COVID-19 и проведение научных исследований по разработке новых подходов к диагностике и лечению больных с новой коронавирусной инфекцией, — говорит Анатолий Кубышкин.

фото: пресс-служба КФУ