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Климатолог: глобальное потепление может вызвать усиление штормов в у
фото: pikist.com

Климатолог: глобальное потепление может вызвать усиление штормов в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:02 21.07.2024

Глобальное потепление может привести в Крыму усиление штормов, ветров, дождей и других погодных явлений в течение года, рассказал ТАСС климатолог, доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.

Аномальная жара — это индикатор глобального потепления. Подобное изменение климата означает, что в течение года в Крыму могут ожидаться другие, более сильно выраженные погодные явления, такие как шторм, ветра, дожди, а зимой мороз, — сказал он.

Вахрушев отметил, что ливни и штормы могут сменить жару в Крыму уже в августе-сентябре.

16, 17 и 18 июля в Симферополе из-за аномальной жары были побиты температурные рекорды. В июле из-за аномальной жары в регионе начали происходить аварии на электросетях, что приводит к массовым отключениям электричества.

источник: ТАСС

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