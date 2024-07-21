Климатолог: глобальное потепление может вызвать усиление штормов в Крыму

Аномальная жара — это индикатор глобального потепления. Подобное изменение климата означает, что в течение года в Крыму могут ожидаться другие, более сильно выраженные погодные явления, такие как шторм, ветра, дожди, а зимой мороз, — сказал он.
Вахрушев отметил, что ливни и штормы могут сменить жару в Крыму уже в августе-сентябре.
16, 17 и 18 июля в Симферополе из-за аномальной жары были побиты температурные рекорды. В июле из-за аномальной жары в регионе начали происходить аварии на электросетях, что приводит к массовым отключениям электричества.
источник: ТАСС
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