Кокаиновый куст — лечебные свойства и использование в медицине

Кокаиновый куст это растение с маленькими цветками, которые расположены на коротких одревесневших стеблях небольшими группами. Венчик цветка включает пять изящных лепестков белого или желтого оттенка. Помимо этого имеются сердцевидные пыльники, а гинецея состоит из небольших подлистников в количестве трех штук. Гетеростилийные цветки при созревании превращаются в ярко-красные ягодки. Очередные короткочерешковые листья довольно тонкие, они всегда голые и имеют цельный край.

Для использования в лекарственных целях следует собирать свежие побеги листьев данного кустарника. Если листья при сгибании легко переламываются, значит, они созрели. Как правило, первый обильный урожай приходится на март месяц. Второй урожай можно ждать в начале июля, а последний третий – в конце октября. Собранные литья растения необходимо разложить тонким слоем на шерстяном грубом полотке и тщательно просушить на открытом солнце. Затем их желательно хранить в темном месте, которое защищено от попадания влаги.

Кокаиновый куст — полезные свойства

Основными действующими веществами кокаинового куста считаются алкалоиды кокаина. Они содержатся в свежих листьях в количестве приблизительно 0,2%. Другими алкалоидами являются циннамат метилэкгоина, труксиллин, бензилэкгоин, тропакокаин, экгоин, гидрокситропакокаин, дигидрокускогигрин, гигрин и кускогигрин. Следует отметить, что некоторые непсихоактивные алкалоиды до сих пор применяются в качестве основной добавки к известному напитку Кока-кола. Помимо алкалоидов растение очень богато всевозможными микроэлементами и витаминами.

Кокаиновый куст имеет такие компоненты в своем составе:

цинамилкокаин, труксиллин;

алкалоид кокаина;

гигрин, тропакокаин;

циннамат метилэкгоина;

экгоин, куксгигрин;

бензилэкгоин;

гидрокситропакокаин;

витамины и микроэлементы.

Доказано, что при длительном жевании обычный лист кокаинового куста прекрасно утоляет жажду, подавляет голод, снимает усталость, поскольку является естественным стимулятором. При местном применении препараты на основе данного кустарника парализуют окончания нервов, что вызывает существенное притупление чувств осязания и боли. Он превосходно возбуждает центральную нервную систему, когда всасывается в кровь.

Кокаиновый куст издавна используется человеком, так как имеет следующие полезные свойства:

поднимает настроение;

парализовывает нервные окончания;

вызывает эйфорию;

снимает головную боль;

притупляет боль;

уменьшает ощущение тепла и холода;

подавляет усталость;

убирает чувство жажды и голода.

Кокаиновый куст способен вызывать состояние эйфории, за счет своих уникальных свойств подавления чувствительности к любым неприятным ощущениям. Следует упомянуть, что при достаточно длительном применении может появляться привыкание, которое быстро перерастает в кокаиновую зависимость.

Кокаиновый куст — применение в народной медицине

Для применения кокаинового куста основную ценность играет эффект местного обезболивания. Молекулы растения легко взаимодействуют с немаловажными нейронами главной периферической нервной системы, за счет чего нейроны возбуждаются, и происходит онемение определенной части тела. Однако кокаин воздействует на центральную нервную систему несколько иначе. Именно это растение стало первым местным обезболивающим средством, которое позволило сделать огромный шаг в современной хирургии.

На сегодняшний день зачастую используются различные производные медикаменты от кокаинового куста. Но при операциях на лице применяется именно кокаин, поскольку он прекрасно сужает кровеносные сосуды. Благодаря этому кровотечение значительно уменьшается, а боль снижается. Другие синтетические средства анестезирующего типа не имеют абсолютно никакого отношения к кокаиновым алкалоидам. В традиционном медицинском использовании основными свойствами являются стимулирующие качества средств с содержанием кокаинового куста.

Такие препараты призваны уменьшить голод и жажду, а также снять усталость. Употребление листьев эффективно в борьбе с сильными головными болями, с фобией высоты, с мигренями и с апатиями. Концентрированные напитки из свежих листьев коки помогают бороться с побочными эффектами астмы, малярии, а также с заболеваниями дыхательных путей. Чтоб предотвратить серьезные проблемы с пищеварением, рекомендуется регулярно принимать средства из листьев замечательного кокаинового кустарника.

Данное растение поможет улучшить общее состояние здоровья, а также оно способствует долголетию. В виде обезболивающих средств кокаин назначается не только для облегчения головных болей, но, а также эффективен для лечения ревматизма и артрита. При различных оперативных вмешательствах или при родах кокаиновые алкалоиды сжимают кровеносные сосуды. Доказано, что растение обладает отличными антигеморрагическими свойствами, стабилизирующими кровоток и прекращающими кровотечение за минимальное количество времени.

Ранее применяли семена кокаинового куста для быстрой остановки носовых кровотечений.

Для приготовления настойки из кокаинового куста потребуется 10 граммов листьев и куста на 100 мл 70%-ного спирта. Средство необходимо настаивать не менее 30 дней, после чего рекомендуется его аккуратно процедить. Настойку можно принимать в разведении с водой по 1-5 мл. Она показана для снятия болей и при упорной рвоте. Чтобы получить экстракт из растения, следует свежие листья настаивать на 96%-ном спирте приблизительно 20 дней. Пропорция сырья и спирта берется из расчета 1:1. После настаивания, экстракт процеживают и принимают не более чем по 2 мл в разведении с небольшим количеством воды.

Выращивание кокаинового куста

Для высадки в почву следует брать только свежие семена кокаинового куста. При подсыхании и длительном хранении семена теряют свою всхожесть. Самым лучшим субстратом на сегодняшний день считается вермикулит. Такое идеальное средство для проращивания ростков является главным фактором быстрого появления ростков. Высадка семян производится на глубину не более трех см. представленное растение не любит повышенной влажности. При пересаживании ростков корневую систему необходимо сохранять вместе с комом земли.

При соблюдении всех условий, первые ростки кокаинового куста могут появиться примерно через три недели. После появления самых ростков кустарника над ними необходимо поместить особый флуоресцентный прибор, поскольку растению требуется очень много света для быстрого роста. Дополнительные источники света никогда не помешают. При полном высыхании вермикулита полив семян очень важен. Влажность воздуха и дренаж должны быть хорошими. По повышенной влажности может появиться опасный грибок.

Для дополнительного удобрения кокаинового куста можно применять специальные органические смеси. Для полива растения специалисты советуют выбирать талую или дождевую воду. Кокаиновый куст очень устойчив к воздействию разных клещей и насекомых, однако он боится таких злостных вредителей, как мучнистые черви. Необходимо отметить, что следует регулярно удалять старые листья на взрослых экземплярах. На рост негативно могут повилять резкие изменения температур или влажности воздуха, интенсивный полив или засуха.

Молодой кокаиновый куст чрезвычайно чувствителен, поэтому не рекомендуется к нему часто прикасаться. При регенерации на втором году жизни не бойтесь, если растение начнет сбрасывать листья. Оптимальным возрастом растения для производства семян считается от трех до пяти лет. Поддержание постоянной температуры позволяет полноценно развиваться и расти такому необыкновенному растению.

Противопоказания кокаинового куста

Основными противопоказаниями к применению кокаинового куста являются афебрильные судороги в анамнезе, прогрессирующие заболевания нервной системы, различные аллергические реакции на дрожжи, а также сильные реакции и осложнения на введение вакцин.

При употреблении вызывает эйфорию, на смену которой приходит депрессивное состояние, которое длится гораздо дольше, чем само состояние эйфории.

Кокаинизм очень опасен и вызывает следующие проблемы со здоровьем:

тахикардию; одышку; повышение артериального давления; психозы; инсульты и инфаркты; галлюцинации; внезапную почечную недостаточность; потливость; рак желудка; импотенцию; разрушение мозга; смерть.



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