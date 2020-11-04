Коронавирус: и ещё раз о симптомах — лучше перебдеть, чем недобдеть

Вести с «коронавирусных полей»: в начале ноября в России число подхвативших COVID-19 за сутки приблизилось к 20 тысячам. Для сравнения — 4 октября диагноз «коронавирус» был поставлен 10 тысячам россиян, а месяцем ранее, 4 сентября, этот показатель едва перевалил отметку в 5 тысяч. Что говорят по этому поводу специалисты? Подчёркивают, что такие значительные цифры — прямое доказательство того, что в России тестирование на COVID-19 осуществляется на высоком уровне. Что думают жители страны? А население делится на две группы: одни готовы «бить тревогу» и взывать к помощи врачей при малейших подозрениях на «корону», другие же в надежде на русский «авось» до последнего намерены держать «оборону» и не сдаваться даже при ярко выраженных симптомах COVID-19.



Между тем, факт остаётся фактом: коронавирусная инфекция — то заболевание, к которому лучше относиться по принципу «Лучше перебдеть, чем недобдеть». Потому однозначно необходимо запомнить главные признаки нездоровья, которыми вирус заявляет о себе, обживаясь в организме человека. Да, к слову, потеря обоняния при коронавирусе и ослабление вкусовых ощущений — это не миф. Врачи склонны считать, что именно эти симптомы являются главным отличием COVID-19 от гриппа и других ОРВИ — зараза поражает нервные окончания.

Ещё один момент, который стоит учесть: коронавирус, как правило, развивается по двум сценариям. Есть лёгкое течение заболевания, а есть тяжёлое. Так, при лёгкой форме COVID-19 проявляет себя:

на старте заболевания — незначительным повышением температуры (37,3-37,8 градусов); мышечной ноющей болью; заложенностью носа.

далее — со 2-3 дня — развивается лёгкий сухой кашель, пропадает обоняние и часто вкус, могут появляться проблемы с системой пищеварения (жидкий стул, тошнота).

с 5-6 дня атаки на организм вируса описанные выше симптомы начинают ослабевать, в большинстве случаев нивелируясь к истечению второй недели.

Что же касается тяжёлого течения коронавируса, то здесь всё сложнее, и без госпитализации обойтись не получится. Более того, выжить без поддержки медиков — задача зачастую невыполнимая. И, подчеркнём, при этой форме COVID-19 проявляет себя в буквальном смысле слова коварно: «запрягает» медленно — в первые пять-шесть дней больной чувствует себя, как «легко страдающий», а вот с седьмого дня атакует жестоко. Осложнения таковы:

высокая температура;

одышка. Проблемы с дыханием зачастую прогрессируют;

сдавленность в груди;

сильнейшая слабость.

При этом в 5% случаев у пациентов развивается острый респираторный дистресс‑синдром, при котором иммунные клетки начинают атаковать не только инфекцию, но и здоровые ткани организма. Подключение человека к ИВЛ — обязательный шаг в таком случае. Полное выздоровление наблюдается у трёх из четырёх пациентов.

В какие сроки могут проявиться симптомы COVID-19?

Стандартный инкубационный период — от 2 до 14 дней, наиболее часто – 5-7 дней. В этот период коронавирус и заявляет о себе.

И, внимание! Медики настаивают, что при первых признаках ОРВИ однозначно нужно оставайтесь дома! Сегодня нужно действовать по принципу: любое недомогание — повод вспомнить, что по планете шагает COVID-19, и не исключено, что именно сейчас он добрался и до вас.

Что делать?

Самостоятельно из дома не выходить, вызывать скорую помощь и самоизолироваться. Но тут всё-таки стоит добавить и долю оптимизма: в большинстве случаев коронавирус протекает не тяжелее, чем обычные ОРВИ. И иммунитет человека — при соблюдении правильного режима — в состоянии справиться с заразой самостоятельно.