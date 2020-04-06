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Коронавирус внёс коррективы в работу учёных: бурение входа в пещеру Таврида перенесено

Коронавирус внёс коррективы в работу учёных: бурение входа в пещеру Таврида перенесено

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:41 06.04.2020

В Крымском федеральном университете продолжаются работы по созданию научно-рекреационного комплекса на базе пещеры Таврида. Уже определено место будущего входа в пещеру, но бурение приостановлено в связи с введением на территории полуострова режима самоизоляции.

Без  посещения пещеры невозможно создать адекватный проект подземной части комплекса. Для того чтобы сделать вход в пещеру, нам необходимо провести бурение. Это займет всего один день, но сейчас запрещены все строительные работы, в том числе и буровые. Мы готовы приступить, как только получим разрешение, — цитирует пресс-служба вуза старшего преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии Крымского федерального университета Геннадия Самохина.

Для начала, говорят специалисты, вход будет небольшим, но достаточным для попадания внутрь. Диаметр будущего входного отверстия – 60 см., предположительная глубина бурения – 7 метров.

Как только появится вход, необходимо будет  сразу  же обеспечить его охрану. Наш генподрядчик предоставляет нам строение из сип-панелей, которым мы закроем вход, как только он появится, — добавил Самохин.

Коронавирус внёс коррективы в работу учёных: бурение входа в пещеру Таврида перенесено

После бурения технического входа сотрудники Крымского федерального университета продолжат изучение пещеры Таврида. В настоящее время готовится рабочий проект ее подземной части. Этим занимается крымская компания, которая специализируется на проектировании карьеров и подземных пространств.

По словам Геннадия Самохина, проект подразумевает разработку специального освещения и художественной подсветки, ограждений, определяет места входа и выхода. В нем также определяется, какой должна быть безопасная  высота потолков. Там, где высоты окажется недостаточно, придется вынуть больше грунта, чтобы углубиться. Кроме того, в проекте будут обозначены бетонные дорожки, на которых будут соблюдены  необходимые уклоны для маломобильных граждан, — подчёркивают в пресс-службе вуза.

Если  не помешают ограничительные меры в связи с коронавирусом, уже в конце 2020 – начале 2021 года первые туристы смогут посетить современный научно-образовательный культурно-просветительский комплекс «Таврида».

Коронавирус внёс коррективы в работу учёных: бурение входа в пещеру Таврида перенесено

фото: пресс-служба КФУ

Коронавирус внёс коррективы в работу учёных: бурение входа в пещеру Таврида перенесено

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