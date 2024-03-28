Крым будет полноценным федеральным круглогодичным курортом. Президент сказал

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции принял участие в совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», которое состоялось под руководством Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Владимир Путин обозначил приоритетные задачи и решения по развитию внутреннего туризма, которые должны лечь в основу обновленного национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», к реализации которого необходимо приступить уже в 2025 году.

Так, до 2030 года предстоит увеличить число ежегодных путешествий по стране до 140 миллионов.

Для этого расширять именно доступное предложение разнообразных туристических услуг, что называется, на любой вкус, чтобы граждане могли увидеть уникальную природу России, прикоснуться к нашей великой истории и культуре, отдохнуть на морских, горнолыжных, оздоровительных курортах, в круглогодичных парках развлечений, – пояснил Президент РФ.

По мнению Владимира Путина, для страны в целом и для каждого субъекта в частности туризм открывает новые перспективы для развития, создания рабочих мест, расширения предпринимательской и творческой инициативы. Глава государства акцентировал внимание на необходимости более эффективного использования этих возможностей.

По информации Министра экономического развития РФ Максима Решетникова, в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» планируется комплексное освоение территорий на побережьях и создание новых курортов в девяти регионах России: Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии.

Максим Решетников сообщил, что масштабный проект потребует концентрации ресурсов: до 2030 года на развитие туризма планируется направить более 100 млрд. рублей; доходы от повышения пошлин на импортное вино из недружественных стран продолжат направлять на развитие туризма; для бизнеса предусмотрят льготы – курорты в ряде регионов станут частью особых экономических зон, что в том числе касается и Республики Крым.

В свою очередь, Глава РК Сергей Аксёнов проинформировал о двух проектах, которые планируется реализовать в юго-восточной части полуострова от города Евпатории до города Саки. Территория охватывает набережную протяженностью более 12 километров.

Сергей Аксёнов отметил, что проекты были подготовлены по поручению Владимира Путина совместно с Министерством экономического развития РФ и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Как сообщил Глава Крыма, площадь морского курорта «Золотые пески России» составит около 212 гектаров. Завершение строительства четырехполосной трассы «Симферополь – Евпатория – Мирное» позволит значительно увеличить транспортную доступность курорта: от Симферополя до объекта можно будет добраться за 20 минут, от Севастополя – за один час, Евпатории – за 10 минут.

Круглогодичная инфраструктура курорта включит подогреваемые бассейны, термальные и медицинские комплексы, всесезонный аквапарк, экспоцентр. Проект предполагает строительство 17 отелей на 4,5 тыс. номеров, 60 тыс. кв. метров коммерческих площадей, 3,5 тыс. парковочных мест. Ожидается, что курорт будет принимать около 1 млн. туристов в год, – сказал Глава Республики.

Порядка 60 млрд. рублей внебюджетных инвестиций будет вложено в реализацию проекта, тогда как налоговые поступления в бюджеты различных уровней составят, предположительно, порядка 3 млрд. рублей. Требуемые средства государственной поддержки по данному курорту составляют 12,8 млрд. рублей на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе газо- и электроснабжения, а также благоустройство двухкилометровой набережной.

Сергей Аксёнов добавил, что инвестиционное соглашение было заключено в 2022 году, ожидаемый срок ввода в эксплуатацию – 2030 год.

Далее Глава Республики доложил об основных характеристиках второго проекта «Крымская Ривьера», площадь которого составит около 13 гектаров.

Частные инвестиции составляют порядка 16 млрд. рублей. Это будет один отельный комплекс на 840 номеров. Здесь смогут отдыхать более 90 тыс. туристов ежегодно. Создается 870 рабочих мест. Ожидается более 1 млрд. рублей налоговых поступлений в год, – рассказал Глава Крыма.

Требуемые средства государственной поддержки по данному курорту составляют 230 млн. рублей, которые планируется вложить в создание транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе газо-, водо- и электроснабжения, а также водоотведения.

Отдельно в ходе совещания Владимир Путин заострил внимание на необходимости организовать съезды к Черноморскому побережью от трассы «Таврида». Глава Крыма сообщил, что совместно с Заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и Министром транспорта РФ Виталием Савельевым была разработана стратегия для решения поставленной задачи. Кроме того, уже определены сроки и средства на выполнение соответствующих работ.

Президент России подчеркнул важность создания максимально комфортных условий как для населения полуострова, так и для приезжающих.

Крым – это уникальное место. Надо сделать все, чтобы подчеркнуть прелести этой территории, создать для людей оптимальные условия для отдыха. Транспортная инфраструктура в этой связи очень важна, – акцентировал Глава государства.

Фото: пресс-службы Кремля и Главы РК.