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Крым - один из лидеров среди регионов РФ по количеству микрозаймов, выданных через платформу МСП

Крым — один из лидеров среди регионов РФ по количеству микрозаймов, выданных через платформу МСП

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:15 24.01.2025

За 2024 год в Республике Крым через цифровую платформу МСП предприниматели оформили 428 микрозаймов на общую сумму 961 млн рублей, что вывело регион в лидеры по показателю объёма микрокредитования посредством сервиса. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Стоит отметить, что крымское бизнес-сообщество успешно освоило практику оформления микрозаймов в онлайн-режиме и по сокращённому пакету документов. Инструмент действительно открывает обширные возможности и существенно упрощает процедуру привлечения кредитных средств, экономя самый драгоценный ресурс – время предпринимателей, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

По информации, озвученной генеральным директором Корпорации МСП России Александром Исаевичем, в течение года в стране через Цифровую платформу МСП была оказана помощь более 6,9 тысячам МСП на сумму 18,1 млрд рублей. Лидерами среди регионов по объёму микрокредитования стали Краснодарский край и Удмуртская Республика – 1,1 млрд рублей, Республика Крым 961 млн рублей, Иркутская область и Республика Татарстан – 937 и 914 млн рублей.

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Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Начиная с нового года поддержка предпринимателей продолжается в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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