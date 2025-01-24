Крым — один из лидеров среди регионов РФ по количеству микрозаймов, выданных через платформу МСП

Стоит отметить, что крымское бизнес-сообщество успешно освоило практику оформления микрозаймов в онлайн-режиме и по сокращённому пакету документов. Инструмент действительно открывает обширные возможности и существенно упрощает процедуру привлечения кредитных средств, экономя самый драгоценный ресурс – время предпринимателей, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

По информации, озвученной генеральным директором Корпорации МСП России Александром Исаевичем, в течение года в стране через Цифровую платформу МСП была оказана помощь более 6,9 тысячам МСП на сумму 18,1 млрд рублей. Лидерами среди регионов по объёму микрокредитования стали Краснодарский край и Удмуртская Республика – 1,1 млрд рублей, Республика Крым 961 млн рублей, Иркутская область и Республика Татарстан – 937 и 914 млн рублей.

Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Начиная с нового года поддержка предпринимателей продолжается в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым