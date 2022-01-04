Крым прощается с Владимиром Хромченко. Органных дел Мастер ушёл из жизни 2 января

оветский, украинский и российский органист и органостроитель, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат государственной премии Автономной республики Крым, заслуженный работник культуры Крыма Владимир Анатольевич Хромченко скончался после продолжительной болезни.

Владимир Анатольевич – коренной крымчанин, родился в 1949 году в Симферополе. После окончания Симферопольского музыкального училища поступил в Таллиннскую государственную консерваторию по классу органа, где обучался у Хуго Лепнурма. В 1969 году начал работать в Ялтинской детской музыкальной школе имени А. А. Спендиарова, в которой за 10 лет создал свой первый орган, на котором начал свою активную концертную деятельность, проводя многочисленные концерты органной музыки. На 1-й Всесоюзном съезде органистов и органных мастеров (Киев, 1987) он был избран членом Президиума органной комиссии при Министерстве культуры СССР, стал крупнейшим специалистом в области органостроения. Владимира Анатольевича называли «органным Страдивари».

По собственной инициативе и своему собственному авторскому проекту отреставрировал и реконструировал практически превращенное в негодность здание электростанции Ливадийского дворца и превратил его в высоко художественный архитектурный ансамбль.

Здесь в Ливадии, под руководством Владимира Хромченко и личном его участии, построен красивейший органный зал, обладающей прекрасной акустикой и великолепным интерьером, организованы мастерские по производству органов. Вокруг здания органного зала В.А. Хромченко собственными руками сделал красивый сад и построил фонтан в арабском стиле.

В реконструированном здании электростанции Ливадийского дворца в 1998 году Владимир Хромченко создал великолепный орган на 64 регистра и 4 мануала. Этот инструмент несомненно является мировым шедевром современного органостроения и обладает выдающимися звуковыми и художественными характеристиками. На свое время (конец 90-х) орган был оснащен самой передовой электронной системой управления, разработанной и созданной под руководством В.А. Хромченко специально для этого инструмента специалистами Центра Органной Музыки «ЛИВАДИЯ».

Ливадийский орган, созданный В.А. Хромченко высоко оценен многими ведущими органистами мира, внесен в международный реестр органов мира, обладатель платиновой медали за лучший фасад органа в Европе, является одним из крупнейших в государствах – бывших республиках Советского Союза.

Благодаря организаторским усилиям Владимира Хромченко в Ливадийском органном зале организованы концерты органной музыки и проводится самый большой в мире по составу участников международный органный фестиваль «LIVADIA FEST».

Владимир Хромченко так же построил небольшой орган для г. Москвы и еще два инструмента в г. Ялте (в музыкальной школе и Армянской церкви).

Так же под руководством Владимира Хромченко специалистами Центра Органной Музыки «ЛИВАДИЯ» был отремонтирован и реконструирован орган в городе Сочи.

Cимона Френкель, заслуженная артистка Украины, музыкальный директор пресвитерианской церкви в Йорктауне (США) говорит:

Хромченко гениален! Орган в Ливадии – невероятно интересный, с огромными возможностями. Трудно себе представить, как такой орган мог появиться в Ялте – ведь здесь нет традиции органной музыки. Мы должны понимать: здесь, рядом с вами, живет гений, который создал что-то немыслимое…

Жизнь и труды В.А. Хромченко являются подлинным образцом служения высокому искусству, преданности делу и настоящего деятельного патриотизма.

Ялтинский городской совет и Администрация города Ялта, лично Глава муниципального образования К.В. Шимановский и глава администрации города Ялта Я.П. Павленко выражают искренние соболезнования родным и близким.

Прощание с В.А. Хромченко состоится 5 января 2022 года с 11:00 до 12:00 в Центре Органной Музыки «ЛИВАДИЯ», расположенном по адресу: п.г.т.Ливадия. ул. Батурина 4.