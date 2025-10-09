Крым с образовательным проектом «Школа у моря» — серебряный призер Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан

Заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико уточнила, что конкурс проходил с апреля по июль этого года в два этапа, сводная оценка заявок проводилась до 30 сентября. Всего для участия в конкурсе было подано 406 проектов: 225 от физлиц и 181 от юрлиц. Республика Крым представила 8 проектов в рамках участия в I и во II этапах конкурса, в том числе и образовательный проект «Школа у моря», который оказался в числе победителей.

Крым достиг высокого результата: мы получили серебро среди 26 субъектов Российской Федерации, представивших свои проекты в номинации «Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике», пропустив вперед только проект Департамента финансов г. Москвы. Поздравляю всех участников с высоким результатом. Благодарю за слаженную работу и совместный труд! Это стимул двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом!, — сказала Ирина Кивико.

Зампредседателя крымского правительства также рассказала, что реализация образовательного проекта проходит уже второй год подряд в летний период в формате специальной профильной лагерной смены «Школа у моря» в Детском оздоровительном центре «Алые паруса», в пгт. Заозёрное, г. Евпатория.

«Школа у моря» позволяет в игровой форме сформировать знания по основным составляющим бюджетного процесса, развить интерес среди школьников к бюджетной системе и управлению финансами, обучить составлению конкретного бюджета для реализации поставленной цели на примере управления государственными финансами.

Проект направлен не только на оздоровление и отдых детей, но и на их просвещение в вопросах школьного инициативного бюджетирования. В рамках лагерной смены ребята, благодаря собственной инициативе и полученным знаниям, воплотили свои замыслы на месте путем решения задач по улучшению жизненного пространства в лагере.

«Мы гордимся тем, что такой образовательный проект как «Школа у моря», реализацию которого воплощал Минфин Крыма совместно с Центром изучения гражданских инициатив КИПУ имени Февзи Якубова, входит в число первых по стране и направлен не только на оздоровление и отдых детей, но и на их просвещению в вопросах школьного инициативного бюджетирования. В рамках лагерной смены ребята, благодаря собственной инициативе и полученным знаниям, воплотили свои замыслы на месте путем решения задач по улучшению жизненного пространства в лагере», — подытожила Ирина Кивико.

Справка: Ежегодный открытый публичный конкурс проектов по представлению бюджета для граждан проводится в рамках совместной работы Финансового университета при Правительстве РФ с Минфином России.

Конкурс проводится в 2 тура отдельно среди физических и юридических лиц по номинациям, утверждаемым ежегодно Рабочей группой Минфина России.

I тур направлен на осуществление предварительного отбора и проводится по правилам открытого конкурса. В этом туре конкурсная комиссия оценивает соответствие заявок требованиям конкурса.

II тур конкурса проводится среди лиц, прошедших предварительный отбор, по правилам закрытого конкурса, и направлен на определение победителей конкурса путем оценки и сопоставления конкурсных проектов по каждой номинации. В этом туре помимо конкурсных материалов, прошедших предварительный отбор, также рассматриваются конкурсные проекты, представленные органами исполнительной власти субъектов федерации и органами местного самоуправления по итогам проведения региональных и муниципальных конкурсов проектов по представлению бюджета для граждан.

С результатами Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан-2025 можно ознакомиться здесь.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК