Крымчан призывают добровольно сдать оружие и... получить деньги

Правоохранители напоминают: статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.

Граждане, добровольно сдавшие вышеуказанные предметы, в соответствии с примечанием к статье 222 Уголовного кодекса РФ, освобождаются от уголовной ответственности по данной статье. Под добровольной сдачей понимается выдача лицом указанных предметов по своей воле или сообщение в полицию о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения вышеуказанных предметов.

Не может признаваться добровольной сдачей вышеуказанных предметов, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Приложение 1 к постановлению Совета министров Республики Крым от «22» декабря 2015 г. № 820

ПОРЯДОК выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося, в том числе хранящегося на основании документов, выданных до 18 марта 2014 года разрешительными органами Украины, огнестрельного оружия ограниченного поражения, огнестрельного оружия, в том числе его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты дееспособным гражданам, проживающим на территории Республики Крым, денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося, в том числе хранящегося на основании документов, выданных до 18 марта 2014 года разрешительными органами Украины, огнестрельного оружия ограниченного поражения, огнестрельного оружия, в том числе его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (далее — денежное вознаграждение).

2. Главным распорядителем средств, предусмотренных на выплату денежного вознаграждения является Служба по мобилизационной подготовке и гражданской обороне Республики Крым (далее – Служба).

3. Незаконно хранящееся, в том числе хранящееся на основании документов, выданных до 18 марта 2014 года разрешительными органами Украины, огнестрельное оружие ограниченного поражения, огнестрельное оружие, в том числе его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства (далее — предметы вооружения) сдаются гражданами в соответствующие органы внутренних дел.

4. Учет информации о сдаваемых предметах вооружения обеспечивается Министерством внутренних дел по Республике Крым.

5. Для выплаты денежного вознаграждения за сданные предметы вооружения граждане представляют в Службу следующие документы:

заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

копию паспорта либо документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала для обозрения;

заверенную в установленном порядке копию постановления об отказе в возбуждении в отношении гражданина уголовного дела в связи с добровольной сдачей незаконно хранящихся предметов вооружения (в случае сдачи гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения, а также предметов вооружения, хранящихся на основании документов, выданных до 18 марта 2014 года разрешительными органами Украины, постановление об отказе в возбуждении в отношении гражданина уголовного дела не требуется);

заверенную в установленном порядке копию справки о принятом соответствующим органом внутренних дел предмете (предметах) вооружения.

6. Заявление с документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, регистрируются Службой в день его поступления.

7. Служба производит выплату денежного вознаграждения на основании решения Комиссии по выплате денежного вознаграждения (далее- Комиссия), создаваемой Службой.

8. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов рассматривает документы и принимает решение о выплате денежного вознаграждения или об отказе в его выплате.

9. Основаниями для отказа в выплате денежного вознаграждения являются:

наличие сведений соответствующего органа внутренних дел о том, что сдаваемые боеприпасы и взрывчатые вещества являются непригодными для использования по основному назначению (неисправное состояние), а предметы вооружения на основании проведенных исследований не признаны оружием, боеприпасами и взрывчатым веществом (учебные макеты, художественные копии);

предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка и (или) недостоверных сведений в них.

10. Служба в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией соответствующего решения направляет гражданину уведомление о принятом решении. В случае принятия решения об отказе в выплате денежного вознаграждения в уведомлении указывается причина отказа.

11. Выплата денежного вознаграждения осуществляется Службой по безналичному расчету в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств путем перечисления денежных средств на расчетный счет гражданина, открытый им в кредитной организации в месячный срок после принятия решения о выплате денежного вознаграждения.

12. Составление и предоставление финансовой отчетности об использовании бюджетных средств, а также контроль за их целевым и эффективным расходованием осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

РАЗМЕРЫ выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося, в том числе хранящегося на основании документов, выданных до 18 марта 2014 года разрешительными органами Украины, огнестрельного оружия ограниченного поражения, огнестрельного оружия, в том числе его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Боевое огнестрельное оружие (1 ед.) – 7 000 руб.;

Служебное, спортивное оружие (1 ед.) – 5 500 руб.;

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом (1 ед.) – 7 500 руб.;

Охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие (1 ед.) – 5 000 руб.;

Приспособления отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей (огнестрельное оружие ограниченного поражения) (1 ед.) – 4 500 руб.;

Взрывное устройство, граната, мина, снаряд (1 ед.) – 3 500 руб.;

Гранатомет (1 ед.) – 10 000 руб.;

Взрывчатое вещество (1 грамм) – 30 руб.;

Огнепроводные и детонирующие шнуры (1 метр) – 10 руб.;

Патроны к боевому оружию (1 ед.) – 50 руб.;

Патроны к гражданскому и служебному оружию (1 ед.) – 30 руб.

Куда обращаться:

Граждане, изъявившие желание сдать незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывчатые устройства за вознаграждение, могут обращаться к участковому уполномоченному полиции по месту жительства или в отделение лицензионно-разрешительной работы, расположенное по адресу: г. Ялта, ул. Кирова/Морская, 8/12.

Выплату вознаграждения производит республиканская Служба по мобилизационной подготовке и территориальной обороне Республики Крым по адресу: Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, каб. 207 (понедельник, четверг с 1000 до 1700, обед с 1300 до 1400).