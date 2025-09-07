Прямо сейчас:
Крымчанам в воскресенье вечером "небо покажет" лунное затмение
фото: © РИА Новости . Владимир Астапкович

Крымчанам в воскресенье вечером «небо покажет» лунное затмение

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:16 07.09.2025

Жители России, в том числе крымчане, смогут наблюдать полное лунное затмение вечером в воскресенье, напомнили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Сегодня вечером между 19:27 и 22:56 по московскому времени над территорией России будет наблюдаться полное лунное затмение: явление, при котором Земля перекрывает падающий на Луну солнечный свет. Для наблюдателя на поверхности Луны в этот момент происходит затмение Солнца, – сказано в Telegram-канале Лаборатории.

Полная фаза затмения, по данным ученых продлится 1 час 23 минуты с 20:30 до 21:53 по Москве. При этом, как сообщал научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории Сергей Назаров, в Крыму максимальная фаза ожидается в 21:12.

Искать Луну во время затмения нужно будет на юго-востоке. Высота Луны над горизонтом позволит свободно наблюдать ее даже в больших городах над крышами домов.

В южных регионах страны условия для наблюдения будут еще лучше, – обещают ученые.

Луна в ходе полного затмения окрашивается в разные оттенки красного цвета – от грязно-оранжевого (медного) до темно-красного или бурого. На интенсивность красного цвета и яркость лунного диска влияет уровень запыленности земной атмосферы во время затмения, пояснял ранее Назаров.

источник: РИА Новости Крым 

