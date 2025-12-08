Крымчанин на автозаправочной станции кричал запрещённые лозунги. Чем дело закончилось?

Красноперекопский районный суд Республики Крым оштрафовал жителя г.Армянска за выкрики на заправочной станции запрещенных лозунгов по части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Суть дела: 14 июля 2025 года гражданин В., находясь в общественном месте на заправочной станции в г.Красноперекопске при значительном скоплении людей и персонале заправочной станции неоднократно громко выкрикивал лозунг «Слава Украине» «Героям Слава». После выхода с заправочной станции мужчина также повторил указанные высказывания (лозунг), направленные на пропаганду националистических организаций, которые запрещены на территории РФ, т.е. признаны экстремистскими. При этом отмечается, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Судом вынесен административный штраф в размере 2 000 рублей. Постановление вступило в законную силу. Штраф гражданина В. оплачен досрочно в добровольном порядке, — сообщили в пресс-службе Красноперекопского районного суда.