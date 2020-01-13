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Крымчанка Кения Симонова призывает поддержать пылающую Австралию

Крымчанка Кения Симонова призывает поддержать пылающую Австралию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:41 13.01.2020

Мастер песочной анимации из Евпатории Ксения Симонова представила новый песочный ролик — он посвящён поддержке Австралии, в которой уже несколько месяцев бушуют сильнейшие пожары.

Я очень люблю Австралию, влюбилась в неё с первой секунды, когда приехала выступать в Сиднее в 2011 году, и мне очень горько и больно видеть, как она горит, гибнут люди, гибнут животные. Я нарисовала песком свою больше и боль многих людей. Ролик называется «Помолимся за Австралию», — рассказала Ксения Симонова. — Тридцать человек погибших. Миллионы сгоревших животных. Сотни и тысячи гектаров лесов Зеленого Континента. Господи, помоги огню остановиться… кстати, в Австралии более миллиона православных христиан, сотни православных монастырей и очень много наших соотечественников. И всем им сейчас несладко. Помолимся за них.

Крымчанка Кения Симонова призывает поддержать пылающую Австралию

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