Крымская Госавтоинспекция начинает операцию «Автобус»

За 4 месяца текущего года на территории Республики Крым произошло 4 ДТП по вине водителей пассажирского транспорта (автобусов), в которых 5 человек травмировано. С участием пассажирского транспорта (автобусов) произошло 13 ДТП, в которых 1 человек погиб и 16 человек травмировано, с участием водителей легкового такси совершено 4 ДТП, в которых 4 человека травмировано. Об этом сообщает крымская Госавтоинспекция.

Наибольшая тяжесть последствий фиксируется на маршрутах перевозок пассажиров автобусами междугороднего сообщения. Одними из основных факторов, приводящих к печальным последствиям, являются нарушения режима труда и отдыха водителей, превышение пассажировместимости сверх предусмотренной технической характеристикой транспортного средства, установка дополнительных посадочных мест, осуществление перевозок лицами, не имеющих лицензии на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, без оформления надлежащим образом путевой документации, нарушение правил дорожного движения, — подчеркнули в ГИБДД.

В связи с этим принято решение о проведении на территории Республики Крым с 15 по 25 июня профилактических мероприятий на пассажирском транспорте под условным наименованием «Автобус».

Во время проведения данных мероприятий особое внимание будет уделено техническому состоянию транспортных средств с использованием измерительных приборов и их укомплектованности, в частности, наличию ремней безопасности (при осуществлении междугородней перевозки пассажиров и перевозки организованных групп детей), состоянию и износу шин, исправности внешних световых приборов, стеклоочистителей и омывателей ветрового стекла.

При выявлении фактов систематического допущения нарушений должностными лицами субъекта хозяйствования (2 и более нарушения по одной статье) возбуждать административные дела в отношении юридических лиц, — уточнили в ГИБДД.

Кроме того, крымская Госавтоинспекция призывает граждан и гостей полуострова не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков.