Крымская железная дорога: первые итоги 2021 года

9 февраля 2021 года состоялось селекторное совещание, на котором руководители ФГУП «КЖД» подвели итоги работы за первый месяц 2021 года и определили задачи на февраль. Совещание прошло под председательством и.о. генерального директора ФГУП «КЖД» Геннадия Фролова, участие приняли его заместители, руководители дирекций и руководители на местах.

Свой доклад начальник дороги начал с того, что сообщил о награждении Министром транспорта Российской Федерации Савельевым В.Г. коллектива Крымской железной дороги вымпелом Министерства транспорта Российской Федерации, посвященным 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Особо отмечены мероприятия, проводимые предприятием по улучшению социально-бытовых условий ветеранов и участников войны, участие в федеральных и региональных проектах в рамках Года памяти и славы – Поезд Победы, Блокадный хлеб и др.

В январе текущего года завершены ремонтно-путевые работы на участке разъезд Сторожевое – Прибрежная, что позволило повысить скорости движения и сократить время нахождения в пути 7 пар пригородных поездов сообщением Симферополь – Евпатория, Севастополь – Евпатория. Общее сокращение времени нахождения пригородных поездов в пути составило 91 минуту. С учетом обновления подвижного состава ФГУП «КЖД» теперь из столицы Республики Крым в Евпаторию можно безопасно добраться за 60 минут на железнодорожном транспорте!

18 января 2021 года в г. Симферополе состоялось торжественное открытие физкультурно-спортивного клуба «Локомотив» ФГУП «Крымская железная дорога». Теперь сотрудники Симферопольского железнодорожного узла имеют возможность безоплатно посещать современный тренажерный и гимнастический залы.

28 января 2021 года Губернатором города Севастополя Михаилом Развожаевым, в рамках подведения итогов деятельности Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2020 году, и.о. генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» Геннадию Фролову была вручена Грамота за лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории города федерального значения Севастополя

Руководитель ФГУП «КЖД» сообщил о возможности прохождения вакцинации работниками предприятия в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» вне зависимости от прикрепления к медицинскому учреждению.

С января 2021 года вступили в силу изменения и дополнения к Коллективному договору между ФГУП «Крымская железная дорога» и ППО РОСПРОФЖЕЛ, которые были подписаны 28 декабря 2020 года. Все льготы и гарантии сохранены, а также достигнуты существенные улучшения в системе социально-трудовых отношений.

По итогам января 2021 г. достигнуты и улучшены по сравнению с плановыми заданиями показатели – отправление пассажиров (+21,1%), пассажирооборот (+12,41%), участковая скорость (+8%), средний вес поезда (+5,3%), выгрузка вагонов (+4,7%).

Следует отметить устойчивую положительную динамику роста показателей пассажирских перевозок и к плану, и к январю прошлого года.

Постоянными задачами для всех подразделений являются обеспечение надежного функционирования инфраструктурного комплекса, обеспечение безопасности движения, транспортной безопасности, 100 % выполнение графика движения поездов, а также обеспечение 100 % готовности к работе при наступлении сложных погодных условий.

В завершении совещания были подведены итоги соревнований трудовых коллективов за четвертый квартал 2020 года.

Третье место занял коллектив железнодорожной станции Джанкой (возглавляет подразделение Шершов Александр Сергеевич, председатель профсоюзной организации Куртмаллаев Ибрагим Нариманович). Второе место было присуждено Джанкойскому вагонному депо (возглавляет подразделение Якушев Юрий Анатольевич, председатель профсоюзной организации Бугаева Татьяна Владимировна). По результатам выполнения показателей первое место было присвоено коллективу Джанкойской дистанции сигнализации, централизации и блокировки ДИ (возглавляет подразделение Березников Игорь Евгеньевич, председатель профсоюзной организации Деменчук Елена Викторовна).

Коллективы, одержавшие победу, были награждены почётными грамотами, ценными подарками и поощрены премией.

Источник: пресс-служба Крымской железной дороги