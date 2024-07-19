Крымские аграрии намолотили полтора миллиона тонн зерна

Этого объема достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашего региона. Спасибо работникам агропромышленного комплекса за самоотверженный труд, – поблагодарил Глава Крыма.
Сергей Аксёнов отметил, что сельскохозяйственная отрасль Крыма продолжает развиваться ускоренными темпами, в том числе благодаря государственной поддержке. Так, за прошедшие 10 лет на эти цели было направлено около 25 млрд рублей.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: сельское хозяйство крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: сельское хозяйство крыма