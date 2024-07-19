Крымские аграрии намолотили полтора миллиона тонн зерна

Сергей Аксёнов отметил, что сельскохозяйственная отрасль Крыма продолжает развиваться ускоренными темпами, в том числе благодаря государственной поддержке. Так, за прошедшие 10 лет на эти цели было направлено около 25 млрд рублей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым