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ские аграрии намолотили полтора миллиона тонн зерна
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Крымские аграрии намолотили полтора миллиона тонн зерна

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:59 19.07.2024

Глава Республики Крым поздравил крымских хлеборобов с намолотом полутора миллионов тонн зерна. Глава республики выразил признательность аграриям за высокий результат, который был достигнут, несмотря на сложные погодные условия.

Этого объема достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашего региона. Спасибо работникам агропромышленного комплекса за самоотверженный труд, – поблагодарил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что сельскохозяйственная отрасль Крыма продолжает развиваться ускоренными темпами, в том числе благодаря государственной поддержке. Так, за прошедшие 10 лет на эти цели было направлено около 25 млрд рублей.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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