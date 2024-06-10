Крымские предприятия отправляют на экспорт вино, хим- и сельхозпродукцию

Если говорить об обобщенных категориях, то [на экспорт идет] сельскохозяйственная продукция: большие объемы зерна и муки, а также мясо птицы и субпродукты, безалкогольные напитки. Это, конечно, прекрасно показавшие свое растущее качество крымские вина — и тут надо отдать должное не только нашим крупным предприятиям с большой историей. Небольшие частные авторские винодельни создают уникальные, в том числе автохтонные, вина, которые сейчас имеют высокое качество и уникальные вкусовые особенности, благодаря чему пользуются большим спросом, — говорит собеседник агентства.

Он отметил, что также экспортируются большие объемы химической продукции. В том числе вызывают интерес йодобромные материалы, которые в мире производят всего несколько предприятий — а значит, продукция является востребованной.

По его данным, также за рубежом проявляют интерес к оборудованию, произведенному в регионе (устройствам для сварки, оптическим приборам), а также к продукции металлургической отрасли: например, стрелочным переводам и другим элементам для железных дорог. Кроме того, потенциальные партнеры интересуются такой необычной продукцией, как парашюты. Собеседник добавил, что в том числе наблюдается интерес к высококачественным эфирным маслам, которые в Крыму производят из натуральных компонентов.

Мурадов уточнил, что Крым активно взаимодействует с партнерами в странах ближнего и дальнего зарубежья, больше всего связей установлено с предприятиями из Белоруссии, Китая и Армении. «Кроме Белоруссии традиционные связи поддерживаются и с другими странами, входившими в состав СССР. Среди наиболее важных партнеров также Казахстан и Киргизия, но с ними торговля чаще всего идет через посредников. Бизнес Армении в предыдущие годы демонстрировал открытость, постепенно рос товарооборот — но сейчас опять идет его снижение из-за политических процессов в этой стране», — добавил он.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в 2024 году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

источник: ТАСС