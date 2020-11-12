Крымские студенты-медики помогают в борьбе с коронавирусом

Более 500 студентов-медиков Крымского федерального университета им. Вернадского работают в системе здравоохранения РК и г. Севастополя. Об этом сообщил заместитель директора Медицинской академии КФУ Денис Шадуро. По его информации, крымские студенты-медики работают в лечебных учреждениях Симферополя, Севастополя, Бахчисарая, Керчи, Феодосии, Джанкоя, Евпатории. В скорой медицинской помощи работают 69 студентов вуза, ещё восемь – в обсерваторах.

После третьего курса студенты сдают внутренний экзамен и получают доступ к работе средним медицинским персоналом, то есть медсестрой или медбратом. На данный момент 496 наших студентов официально трудоустроены, а это практически половина всех обучающихся старших курсов, ещё шесть человек являются волонтёрами. Большая часть наших студентов работают в «красной зоне», особенно в Симферополе, где сконцентрировано много ковидных учреждений. Я считаю, что без наших студентов система здравоохранения Крыма не справилась бы, так как по количеству людей это колоссальная помощь, – рассказал Денис Шадуро.

По словам министра здравоохранения РК Александра Остапенко, в регионе наблюдается существенный кадровый дефицит медицинского персонала, поэтому помощь Крымского федерального университета является необходимой и своевременной.

Система здравоохранения Республики Крым испытывает существенную потребность в медицинских кадрах. В сложившихся обстоятельствах нам просто необходима помощь наших коллег, в том числе и студентов Крымского федерального университета. В это сложное время никто не должен оставаться безучастным. Мы благодарны руководству вуза, преподавателям и, конечно, студентам, которые сегодня наряду с врачами сражаются с коронавирусной инфекцией и работают на благо республики и её жителей, – сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

Как отмечают студенты, работа позволяет не только помочь в борьбе с коронавирусом, но и получить практические навыки, которые невозможно приобрести в режиме дистанционного обучения.

Отметим, что в системе здравоохранения Республики Крым и Севастополя работают порядка 200 ординаторов и более 100 преподавателей Крымского федерального университета им. Вернадского.

Фото и материалы: пресс-служба КФУ им. Вернадского.