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Крымские ученые разработали технологию производства творога без холестерина

Крымские ученые разработали технологию производства творога без холестерина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:37 09.07.2020

Жирность этого творога дает масло… из семян винограда.

Учёные Крымского федерального университета разработали технологию производства функционального творожного продукта, обогащённого маслом из семян винограда. Результаты работы опубликованы в журнале IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). В составе продукта нет жиров животного происхождения и трансжиров, вследствие чего отсутствует и холестерин. При этом масло виноградных семян содержит большое количество полезных веществ. Для приготовления 100 граммов творожной массы крымские учёные используют 2 мл масла.

Крымские ученые разработали технологию производства творога без холестерина

Одним из направлений нашей работы является поиск новой продукции функционального и лечебно-профилактического назначения с добавлением интересных для Крыма растительных компонентов. Сейчас мы работаем с маслом из семян винограда, которое обладает большим количеством полезных свойств. Оно содержит биофлавоноиды, антиоксиданты и витамины, которые способствуют нормализации работы системы кровообращения человека, что влияет на состояние всего организма, – рассказал доктор технических наук, профессор, заместитель директора Агротехнологической академии Крымского федерального университета Юрий Гербер.

Крымские ученые разработали технологию производства творога без холестерина

По словам учёных, разработанная технология позволяет минимизировать потерю полезных компонентов масла.

Обезжиренный творог, который полезен сам по себе, мы обогащаем маслом из семян винограда, сохраняя все его полезные свойства. Поэтому наш продукт отлично подходит для диетического, здорового и спортивного питания, – отметила технолог Учебного научно-технологического комплекса Крымского федерального университета Екатерина Ощепкова.  

Крымские ученые разработали технологию производства творога без холестерина

Помимо масла из виноградных семян, в состав творожной массы входят обезжиренное молоко, культура молочнокислых микроорганизмов из смеси термофильного стрептококка и лактококка, молокосвёртывающий фермент и хлористый кальций. По словам учёных, за счёт отсутствия животных жиров хранить такой продукт можно дольше, чем традиционный.

Крымские ученые разработали технологию производства творога без холестерина

Мы изучали повышение кислотности нашего продукта и сравнивали с творогом 9% жирности. У нас срок годности на несколько дней больше, поскольку в составе нет жиров животного происхождения, а они гораздо быстрее окисляются и, соответственно, творог портится быстрее, – добавила Екатерина Ощепкова.

Крымские ученые разработали технологию производства творога без холестерина

По её словам, продукт соответствует государственному стандарту. Учёные планируют реализовывать данную технологию в собственном цеху и поставлять функциональный творог на прилавки магазинов. Стоимость одного килограмма составит 250 рублей.

Крымские ученые разработали технологию производства творога без холестерина

Фото и материалы: пресс-служба КФУ им. Вернадского.

Крымские ученые разработали технологию производства творога без холестерина

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