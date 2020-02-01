Крымские учёные нашли способ ускорить производство эфирных масел

Крымские учёные заявляют: использование электромагнитного излучения СВЧ-диапазона при ферментации эфиромасличного сырья позволяет повысить выход масла и ускорить процесс переработки.

В лабораторных условиях мы обнаружили, что применение СВЧ-технологии позволяет увеличить выход эфирного и экстрактового масел розы эфиромасличной на 25% и 75%, соответственно, экстрактового масла фиалки душистой – на 50,5%, а также выход эфирных масел из зернового эфиромасличного сырья (кориандра, аниса, тмина обыкновенного, тмина черного, бадьяна, кумина) – на 5-24% в зависимости от вида и качества сырья, — цитирует пресс-служба вуза зав. кафедрой технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета Наталью Глумову.

Для реализации данного способа магистр академии Александр Ахрамеев совместно с учеными разработал конструкцию аппарата непрерывного действия для ферментации сырья розы эфиромасличной, который обеспечивает оптимальные условия его переработки электромагнитным излучением СВЧ-диапазона. Кроме повышения выхода эфирного масла при переработке способами гидродистилляции и экстракции, разработанный аппарат позволяет сократить общую продолжительность процесса переработки сырья.

В розе содержится эфирное масло как в связанном, так и в свободном состояниях. Чтобы увеличить его выход, необходимо перевести масло из связанного состояния в свободное, что и позволяет сделать разработанный нами прибор. Ферментация сырья традиционными способами проходит в течение 2-6 часов, а наш аппарат позволяет произвести ее в течение 90 секунд, — отметил магистрант Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета Александр Ахрамеев.

По словам ученых, применение данной технологии и разработанного устройства позволит снизить расход пара, воды, электроэнергии, что приведет уменьшению себестоимости продукции и повышению рентабельности ее производства.

Ученые подали заявку на патент. После оформления прав интеллектуальной собственности авторы планируют изготовить аппарат и провести его производственные испытания на Алуштинском эфиромасличном совхоз-заводе.