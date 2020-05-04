Крымские учёные разработали систему онлайн-тестирования по анатомии человека

В Медицинской академии им. С.И. Георгиевского для дистанционной проверки знаний анатомии человека у студентов-медиков используют программу для онлайн-тестирования , которую создал преподаватель академии, доцент кафедры нормальной анатомии, кандидат медицинских наук Владимир Овчаренко. За основу графической части теста взята API (англ. application programming interface — интерфейс прикладного программирования) платформы BioDigital, а основную часть программы Владимир Овчаренко разработал с учетом потребностей проверки знаний у российских и иностранных студентов 1-2 курсов.

Форматы онлайн-тестирования, которые предлагают, например, социальные сети, нам не подошли. Нам был необходим лимит времени на ответ, задания для каждого студента должны перемешиваться, а не идти у всех в одинаковом порядке. Кроме того, в нашем тестировании не получится просто заучить начало вопроса и начало правильного ответа к нему, как иногда делают студенты. В нашей программе нет правильного ответа в текстовом виде, его необходимо найти и выделить на 3d-модели, — цитирует пресс-служба вуза Владимира Овчаренко.

Эта система уже успешно опробована на занятиях по анатомии. Сейчас тест включает систему кровеносных сосудов, но скоро появятся вены, костная система, лимфатическая система и другие разделы анатомии.

Для того чтобы начать тестирование, необходимо пройти авторизацию. К такому решению разработчик пришел не сразу.

Если попросить студентов просто прислать скриншот с результатами тестирования, к сожалению, некоторые пытаются подделать цифры в графическом редакторе. Система авторизации исключает такие проблемы, потому что результаты мы сразу видим в базе данных, — рассказал Владимир Овчаренко.

Разработчик программы считает, что она позволяет провести качественную и достоверную оценку знаний студента-медика по анатомии человека. Он уверен, что эта программа будет полезна преподавателям медицинских вузов на всей территории России.

иллюстрации: пресс-служба КФУ