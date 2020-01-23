Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Крымские учёные разработали уникальную систему самоочистки искусственных водоемов

crimeapress_news

Крымские учёные разработали уникальную систему самоочистки искусственных водоемов

Крымские учёные разработали уникальную систему самоочистки искусственных водоемов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:00 23.01.2020

Ученые Крымского федерального университета предложили решение проблемы очистки и вторичного использования сточных вод для полива. Для этого необходимо создать или переоборудовать уже существующий водоем, установить в нем систему дренажных полей и заселить бактериями.

Мы обустраиваем на дне водоема систему дренажных полей, похожих на фальшдноКрымские учёные разработали уникальную систему самоочистки искусственных водоемов для аквариумов, состоящее из перфорированных труб. Между ними стоят насосы, которые перекачивают воду из одного дренажного поля в другое. Необходимо засыпать дренажное поле специальными пористыми керамическими гранулами, которые заселены аэробными и анаэробными бактериями, что повышает эффективность очистки воды от органических веществ в разы. Гранулы также являются нашей разработкой. Эта система показала высокую эффективность при правильном расчёте оптимального количества и расположения дренажных полей, — цитирует пресс-служба КФУ доцента кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета Владимира Подопригору.

Ученый утверждает, что подобная система разлагает органические соединения до неорганических (нитраты, нитририты и др.), а впоследствии неорганические азотсодержащие вещества — до азота и кислорода. Вода в таком водоеме никогда не «цветёт», соответствует всем санитарным нормам и может использоваться для полива растений и выращивания рыбы.

Крымские учёные разработали уникальную систему самоочистки искусственных водоемов Крымские учёные разработали уникальную систему самоочистки искусственных водоемов

Разработка, отмечают специалисты, уже успешно используется в частных водоемах в Крыму.  Кроме того, она может применяться при очистке бытовых сточных вод.

Есть пиковые моменты, когда население активно пользуется водой и создает пиковую нагрузку на очистные сооружения. Основная задача очистных – отсечь твердые фракции от жидких. В правильно спроектированном водоеме жидкость, которая будет попадать в него в пиковые моменты, должна пройти через блок для отсекания нерастворимых отходов и обеззараживания, в результате чего не будут нарушены основные параметры воды в водоеме. Она будет чистая, там могут плавать рыбы, такой водоем может находиться даже в населенном пункте, — констатировал Владимир Подопригора.

 

Одним из преимуществ данной технологии, говорят учёные, является возможность работать в автоматическом режиме.  Еще один плюс – существенная финансовая экономия по сравнению с химическими методами очистки водоема.

фото: пресс-служба КФУ

Крымские учёные разработали уникальную систему самоочистки искусственных водоемов

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.