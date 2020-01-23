Крымские учёные разработали уникальную систему самоочистки искусственных водоемов

Ученые Крымского федерального университета предложили решение проблемы очистки и вторичного использования сточных вод для полива. Для этого необходимо создать или переоборудовать уже существующий водоем, установить в нем систему дренажных полей и заселить бактериями.

Мы обустраиваем на дне водоема систему дренажных полей, похожих на фальшдно для аквариумов, состоящее из перфорированных труб. Между ними стоят насосы, которые перекачивают воду из одного дренажного поля в другое. Необходимо засыпать дренажное поле специальными пористыми керамическими гранулами, которые заселены аэробными и анаэробными бактериями, что повышает эффективность очистки воды от органических веществ в разы. Гранулы также являются нашей разработкой. Эта система показала высокую эффективность при правильном расчёте оптимального количества и расположения дренажных полей, — цитирует пресс-служба КФУ доцента кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета Владимира Подопригору.

Ученый утверждает, что подобная система разлагает органические соединения до неорганических (нитраты, нитририты и др.), а впоследствии неорганические азотсодержащие вещества — до азота и кислорода. Вода в таком водоеме никогда не «цветёт», соответствует всем санитарным нормам и может использоваться для полива растений и выращивания рыбы.

Разработка, отмечают специалисты, уже успешно используется в частных водоемах в Крыму. Кроме того, она может применяться при очистке бытовых сточных вод.

Есть пиковые моменты, когда население активно пользуется водой и создает пиковую нагрузку на очистные сооружения. Основная задача очистных – отсечь твердые фракции от жидких. В правильно спроектированном водоеме жидкость, которая будет попадать в него в пиковые моменты, должна пройти через блок для отсекания нерастворимых отходов и обеззараживания, в результате чего не будут нарушены основные параметры воды в водоеме. Она будет чистая, там могут плавать рыбы, такой водоем может находиться даже в населенном пункте, — констатировал Владимир Подопригора.

Одним из преимуществ данной технологии, говорят учёные, является возможность работать в автоматическом режиме. Еще один плюс – существенная финансовая экономия по сравнению с химическими методами очистки водоема.

фото: пресс-служба КФУ