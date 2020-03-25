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Крымские студенты-медики помогут своим коллегам-практикам
фото: пресс-служба КФУ

Крымских студентов-медиков призывают помочь коллегам-практикам. В связи с коронавирусом

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 15:00 25.03.2020

Оказать помощь специалистам первичного звена медицинских организаций в период противостояния распространению коронавирусной инфекции в Республике Крым призвал студентов шестых курсов директор Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского профессор Евгений Крутиков.

В своем видеообращении 24 марта, сообщает пресс-службе КФУ, директор Медакадемии отметил, что с соответствующей просьбой к администрации вуза обратился министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

Согласно заявке министерства, для работы в семи столичных больницах, среди которых Симферопольская клиническая больница и Симферопольская городская клиническая больница №7, потребуется помощь 235 студентов-медиков и еще 202 – для работы в четырнадцати крупнейших городских и районных больницах полуострова.

Мы – ваши педагоги и преподаватели, всегда учили вас быть ответственными, приходить на помощь заболевшему в тяжелый момент, никогда не отворачиваться от трудностей, самостоятельно принимать решения. Сегодня я призываю каждого из вас оказать содействие нашему обществу по мере своих сил, – обратился к студентам Евгений Крутиков.

Занятость студентов шестых курсов будет закреплена в соответствии с местом их регистрации. Студенты в статусе помощника врача будут выполнять административную и организационную работу, заниматься заполнением медицинской документации.

По словам Евгения Крутикова, в истории вуза подобная практика была и ранее. В начале девяностых годов – во время эпидемии холеры, и в 2009 году – в период эпидемии гриппа. Вуз также был закрыт на карантин, а студенты-медики активно оказывали помощь практическому здравоохранению.

Во время видеообращения, за которым в режиме реального времени следили более трехсот студентов, директор Евгений Крутиков пообщался с будущими медиками, рассказал об организации их работы. В частности, отвечая на вопрос о возможности совмещения обучения в академии и работы в медучреждениях, он отметил, что режим дистанционного обучения, на которое сейчас переведен вуз, как раз способствует удобному распределению времени для обучения, а преподаватели будут выстраивать работу с учетом занятости шестикурсников. В то же время Евгений Крутиков подчеркнул, что работа в поликлинике не освобождает от дистанционных занятий.

Возможность перераспределения в медучреждение, в соответствии с местом пребывания, а не местом регистрации – еще один актуальный вопрос. Директор Медакадемии заверил, что студенты могут быть закреплены в любом удобном для них медучреждении, указанном в представленном перечне Минздрава, согласовав работу с деканатами.

Отметим,  что иностранные студенты не будут привлекаться к помощи специалистам первичного звена здравоохранения Республики Крым. Для них будет продолжено дистанционное обучение – лекции и практические занятия, до возвращения на очную форму обучения. Однако, иностранные студенты, планирующие остаться в Симферополе и поступить в ординатуру, которые изъявят желание помочь борьбе с распространением коронавирусной инфекции, будут организованы в отдельную группу и привлечены к работе.

Помощь специалистам первичного звена будет оказываться на добровольной основе. Во время работы студенты-медики будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, — подчёркивает директор Медакадемии.

Крымских студентов-медиков призывают помочь коллегам-практикам. В связи с коронавирусом

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