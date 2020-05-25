Крымский федеральный университет намерен выращивать высококачественные яблоки и классных специалистов

Суперинтенсивный яблоневый сад Крымского федерального университета призван расширить экспорт местной продукции и уменьшить разрыв между образованием и производством.

Мы ушли от системы, когда в вузах создаются коллекционные сады, в которых ученые испытывают новые сорта, гибриды, технологии селекции. Мы создаём рабочий промышленный сад, чтобы студенты, практикуясь здесь, выходили специалистами, готовыми работать на современном сельхозпредприятии. Сейчас промышленные садоводы вынуждены отправлять выпускников на обучение за границу. В итоге только 1% специалистов из всего выпуска через 2-3 года возвращаются в сад. И какие темпы развития у нас тогда могут быть? Наш сад – это кладезь для студентов, – цитирует пресс-служба вуза проректора по внешним связям Крымского федерального университета Михаила Сергеева.

По словам руководства вуза, сегодня университеты, в том числе и Крымский федеральный, преобразуются в холдинги, которые осуществляют не только образовательную и научную, но и производственную деятельность.

Университеты всегда ориентировались на крупные производства, при этом, если вспоминать советскую модель, вуз вёл только образовательную деятельность, а практику студенты проходили на промышленном предприятии. При отсутствии мощного партнера рядом приходится делать производственные площадки у себя, например, суперинтенсивный сад. В университетах таких пока ещё нет, но это будущее, – рассказал и. о. ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.

Данный проект позволит Крымскому федеральному университету не только готовить квалифицированных специалистов, но и войти в число сельхозтоваропроизводителей.

Мы высадили высокопродуктивные сорта яблок, востребованные на рынке: «Гала», «Ред Делишес» и «Гренни Смит». Конечно, многие люди в разговоре утверждают, что хотят маленькое червивое местное яблоко. Однако, приходя в магазин, мы видим, что именно такие яблоки, которые к тому же стоят в четыре раза дешевле, лежат нетронутыми, а красивых товарных плодов порой просто нет. Наш проект направлен на продовольственную безопасность, расширение экспорта крымской продукции в регионы, а, возможно, и за границу, – отмечает Михаил Сергеев.

По словам Михаила Сергеева, в ближайшие годы в вузе будут заниматься селекцией районированных засухоустойчивых сортов, используя биотехнологии размножения посадочного материала in vitro.

Культурную часть, привой, мы сможем получать из нашего будущего сада, а клонировать её будем в нашем биотехнологическом комплексе. Что касается подвоя, то мы уже ведём переговоры с поставщиками, чтобы заложить собственный маточник. При этом мы говорим о чистом клонировании, получении безвирусного посадочного материала. Сначала мы сможем его использовать для ремонта нашего сада, а в будущем сами сможем стать производителями саженцев. Подключая сюда традиционную и ускоренную селекцию, мы будем заниматься большой наукой по выводу новых сортов.



Площадь суперинтенсивного яблоневого сада Крымского федерального университета составляет 10 гектаров, на которых высажено более 20 тысяч деревьев. Единичные плоды сад даст уже в следующем году, а первый урожай, который по расчетам составит 30% от заданного, вуз планирует собрать через два года.

фото: пресс-служба КФУ