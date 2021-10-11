Крымский государственный театр юного зрителя открыл 53-й театральный сезон

Под звуки виолончели и фортепиано Крымский государственный театр юного зрителя открыл юбилейный сезон. В праздничный вечер гостей театра встречали торжественно, живой музыкой. Первый спектакль нового театрального года — «Евпаторийский десант». Самый сложный в постановке и эмоциональном плане, он собрал полный зал зрителей.

Первые театральные выходные сезона продолжила семейная история по мотивам трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде. Перезагрузка». Для самых юных зрителей ТЮЗ представил два спектакля — «Сказку о царе Салтане» и «Денискины рассказы». В день открытия сезона, ТЮЗ стал участником программы «Пушкинская карта». Воспользоваться картой можно уже в эту пятницу, купив билеты на спектакль «Родственные души». Драматургической основой спектакля стали новеллы О. Генри — «Дары волхвов», «Родственные души», «Персики», «Гарлемская трагедия» и «Последний лист». Режиссер Андрей Пермяков объединил пять разных по настроению и содержанию рассказов в целостный сценический текст, «поселив героев под одной крышей» многоквартирного дома, — рассказали в пресс-службе театра.