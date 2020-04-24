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Крымский ученый Константин Ефетов получил золотую медаль за стихотворения о врачах

Крымский ученый Константин Ефетов получил золотую медаль за стихотворения о врачах

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 11:48 24.04.2020

Российский союз писателей наградил заведующего кафедрой биохимии Медицинской академии Крымского федерального университета профессора Константина Ефетова золотой медалью «Анна Ахматова» за вклад в развитие русской литературы.

Торжественное вручение медали планировалось в Концертном зале Правительства Москвы 22 марта в рамках празднования Всемирного дня поэзии. Однако в связи с карантинными мероприятиями церемония не состоялась, и медаль мне выслали по почте, — цитирует пресс-служба вуза Константина Ефетова.

Медаль диаметром 38 мм изготовлена из серебра 925 пробы с покрытием из чистого золота. Диаметр медали – 38 мм. На аверсе медали: портрет Ахматовой. На реверсе: изображение пера и надпись «Российский союз писателей». Колодка медали содержит муаровую ленту, состоящую из трех цветов: белого, синего и красного. Медаль носится на левой стороне груди.

Крымский ученый Константин Ефетов получил золотую медаль за стихотворения о врачах

Кроме самой награды и удостоверения к ней профессор Ефетов получил свидетельство о праве ношения медали.

Редакционная комиссия РСП приняла решение номинировать меня на соискание национальной литературной премии «Поэт года-2019» и предложила мне предоставить два моих произведения на конкурс. Я отправил для рассмотрения свои стихотворения «Гимн Медицинской академии КФУ» и «Ночное дежурство», которые и принесли мне награду, — отмечает Константин Ефетов.

Константин Ефетов является членом Союза писателей России и Российского союза писателей, автором пятидесяти пяти книг поэзии и прозы.

Крымский ученый Константин Ефетов получил золотую медаль за стихотворения о врачах

фото: пресс-служба КФУ

Крымский ученый Константин Ефетов получил золотую медаль за стихотворения о врачах

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